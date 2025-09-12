Política

Kicillof retomó la campaña territorial de cara a octubre y sumó a Taiana a las recorridas

En La Plata repetirán la estrategia electoral realizada para la elección provincial, aunque esta vez tendrá más visibilidad el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Este viernes estuvieron en San Martín

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Guardar
Axel Kicillof junto a Jorge
Axel Kicillof junto a Jorge Taiana en San Martín

“Vamos a trabajar para que en las elecciones del próximo 26 de octubre quede claro nuestro mensaje: hay que llenar el Congreso nacional de diputados y diputadas que estén dispuestas a pelear para cuidar y defender la educación pública”. El cierre del discurso del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de este viernes en el que inauguró un nuevo edificio para la Escuela secundaria N° 58 en San Martín, sirvió para trazar el camino electoral del peronismo bonaerense para la elección a diputados nacionales. Al lado de Kicillof estaba el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana.

Tras la victoria del último domingo, donde el mandatario provincial fue uno de los grandes ganadores en términos de acumulación política, Kicillof regresó al tren de recorridas con contienda electoral del 26 de octubre en el horizonte. La estrategia será la misma, le habían confiado a Infobae esta semana. Recorridas por distintos puntos de la provincia apoyado en actos de gestión. Este viernes, el gobernador fue a San Martín a inaugurar la Escuela Secundaria N°58 en el municipio que gobierna Fernando Moreira. Fue dos días después de que el presidente, Javier Milei, vetará la Ley de Financiamiento Universitario.

“Yo quiero hoy, desde acá, repudiar, repudiar el veto que hizo Milei a la ley de financiamiento a la universidad, reafirmar nuestro compromiso con la educación universitaria superior y decirle a Milei que vamos a estar acompañando la lucha de toda la comunidad universitaria y a nivel nacional, para impedir que siga arruinando la universidad pública”, dijo. La confrontación con Milei seguirá en cada medida que adopte el presidente.

Kicillof junto a alumnos de
Kicillof junto a alumnos de la escuela que se inauguró este viernes

En La Plata creen que “no hay que hacer mucho más” en lo que respecta a dinámica de campaña; aunque eso incluye también esquivar el ruido interno. Para citar un caso de las últimas horas: el intendente de Brandsen, el camporista Fernando Raitelli se trenzó con un concejal del Frente Grande de Mario Secco, Lucas Bronicardi, y terminaron a las trompadas. Pese a todo, hay confianza por los resultados alcanzados el último domingo y la idea que sobrevuela es que se repetirán.

Este viernes, además de Taiana, Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; de Justicia, Juan Martín Mena; el titular de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios; los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza y de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat. “Esta inauguración es el resultado de un Estado provincial que está presente en los barrios porque comprende que sin educación pública no hay futuro para nuestro pueblo”, enfatizó Taiana.

El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, también aseguró que “con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno hace oídos sordos a lo que manifestó el electorado, que dijo hay que cambiar. Este gobierno no solo no escucha, sino que parece enojado con la realidad”.

Jorge Taiana, primer candidato a
Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria

Durante la jornada, instituciones educativas del distrito recibieron 600 guardapolvos, 180 sillas y 90 mesas, elaborados por internos en el Polo Industrial Textil de la Unidad Penitenciaria N°37 de Barker y en el Polo Industrial de Mobiliario Escolar de la Unidad Penitenciaria N°57 de Campana.

“La articulación entre diferentes áreas de Gobierno nos permite generar estas políticas que generan trabajo para prevenir el delito y, al mismo tiempo, dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas de las escuelas bonaerenses”, expresó el Gobernador. Explicó que guardapolvos y mobiliario se distribuyen como resultado del trabajo en talleres penitenciarios, apoyando el programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia.

Por su parte, más allá de lo que pueda escoltar a Kicillof —que pareciera que estará nuevamente al frente de la campaña de Fuerza Patria para la PBA- paulatinamente, el primer candidato a diputado nacional del peronismo también encarará actividades y recorridas por su cuenta. Este viernes, además de ir a San Martín, compartió una charla con trabajadores en la sede del Sindicato Mecánicos Afines y Transporte (SMATA). En tanto que el domingo participará de la Fiesta Nacional del Salame Quintero en la localidad de Mercedes. Allí se mostrará junto al intendente, Juan Ustarroz.

Temas Relacionados

Axel KicillofElecciones Legislativas 2025Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaFuerza PatriaJorge TaianaProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

El mensaje de Máximo Kirchner a Javier Milei: “Decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo”

El diputado nacional celebró el resultado de las elecciones bonaerenses del pasado domingo y apuntó contra la política económica del Gobierno

El mensaje de Máximo Kirchner

La UNESCO y el Centro de Formación Judicial de CABA firmaron un acuerdo de cooperación

La colaboración sellada en Villa Ocampo busca impulsar proyectos conjuntos, capacitación y protocolos sobre inteligencia artificial, con el objetivo de modernizar y mejorar el acceso a la justicia en la Ciudad de Buenos Aires

La UNESCO y el Centro

Facundo Manes lanzó su candidatura a senador con críticas a Milei y La Cámpora

El médico arrancó su campaña con el lanzamiento del espacio “Para Adelante”. “Somos una opción para los que están cansados del terraplanismo económico y la crueldad”, señaló

Facundo Manes lanzó su candidatura

La protesta virtual de la UBA contra el veto de Milei: cerró la web oficial y las de casi todas las facultades

En medio del paro universitario, las páginas web de la alta casa de estudios amanecieron hoy bloqueadas con el reclamo de rechazo a la decisión del presidente de vetar la “Ley de Financiamiento Universitario”

La protesta virtual de la

Gobernadores de Provincias Unidas le enviaron un mensaje a Milei tras el veto a los ATN y reclamaron diálogo

Los mandatarios provinciales se reunieron en Córdoba, reclamaron por la baja de impuestos y denunciaron “insensibilidad”. “No vamos a posar para una foto por motivos electorales”, dijo Valdés.

Gobernadores de Provincias Unidas le
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identificaron al hombre hallado asesinado

Identificaron al hombre hallado asesinado y calcinado en Mendoza: hay un detenido

El mensaje de Máximo Kirchner a Javier Milei: “Decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo”

La alta costura argentina deslumbra con una colección que celebra la confección artesanal para novias y fiestas

Docentes y médicos se juntan en el Congreso y marchan a Plaza de Mayo en contra de los vetos de Milei

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

INFOBAE AMÉRICA
La Policía británica refuerza la

La Policía británica refuerza la seguridad en Windsor ante la inminente visita de Donald Trump al Reino Unido

“Tener treinta años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino”: un intenso poema de Carmen Ollé

El grupo terrorista Hamas confirmó que su jefe negociador sobrevivió al ataque israelí en Doha

“Bella ciao ciao ciao”: las frases grabadas en las balas que no disparó Tyler Robinson contra Charlie Kirk

Cartagena será epicentro del diálogo sobre el futuro del aceite de palma sostenible en la región

TELESHOW
El homenaje íntimo de Elba

El homenaje íntimo de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata en el día de su cumpleaños

Condenaron a 9 años de prisión al viudo negro que atacó al ex novio de Lizy Tagliani: también sentenciaron a sus cómplices

Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que la vinculaban con dos conocidos futbolistas: “Vergüenza ajena”

Murió el guitarrista Rulo Fernández, exintegrante de Vox Dei y figura mítica del rock pesado argentino

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”