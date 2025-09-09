Política

Cuáles son los principales cambios que se impulsaron para la nueva Constitución de Santa Fe

Tras dos meses de sesiones plenarias y más de 700 propuestas ciudadanas analizadas, los convencionales constituyentes aprobarán la nueva carta magna y el próximo viernes se jurará en la Legislatura

Guardar
El nuevo texto constitucional santafesino
El nuevo texto constitucional santafesino consta de cuatro libros y un conjunto de cláusulas transitorias con reformas estructurales

Después de dos meses de trabajo legislativo, debates en comisión, negociaciones políticas y más de 700 propuestas ciudadanas, la Convención Reformadora de Santa Fe concluyó la redacción de la nueva Constitución provincial, que reemplazará la vigente desde 1962.

El nuevo texto —extenso, con reorganización institucional, reformas estructurales y reconocimiento de nuevos derechos— ya está listo para imprimirse y será sometido a votación en las próximas horas.

El proceso, encabezado por Felipe Michlig como presidente de la Convención, incluyó la participación de los 69 convencionales, la creación de cinco comisiones temáticas y una sucesión de plenarios en los que se discutieron más de 100 dictámenes, algunos con votos de mayoría y otros de minoría. Según informó Michlig, el 93% de los dictámenes fue aprobado con más de dos tercios de los votos.

Entre los puntos salientes, el texto habilita la reelección del gobernador y vicegobernador, regula el funcionamiento de los poderes del Estado, introduce mecanismos de participación ciudadana, reconoce nuevos derechos vinculados al ambiente, la ciencia, la salud y el mundo digital, y redefine la estructura del Poder Judicial, entre otros cambios.

Los principales cambios

La Carta Magna habilita la
La Carta Magna habilita la reelección del gobernador y vicegobernador y fija el sistema proporcional para las bancas legislativas

Entre las modificaciones más relevantes, se encuentra la habilitación para que el gobernador y vicegobernador puedan ser reelectos por un mandato consecutivo. Esta cláusula, que fue aprobada con el 67% de los votos de los convencionales, incluye una disposición transitoria que le permite al actual mandatario, Maximiliano Pullaro, competir nuevamente en 2027.

Por otra parte, se limitan las reelecciones indefinidas en la Legislatura, se fija un nuevo calendario de sesiones ordinarias (del 15 de febrero al 30 de noviembre) y se establece un sistema proporcional para la distribución de bancas en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El texto también constitucionaliza la existencia del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, crea un Consejo Asesor para la selección de jueces, y fija en 75 años la edad límite para quienes integren la Corte Suprema de Justicia.

Las reformas incluyen derechos digitales
Las reformas incluyen derechos digitales el reconocimiento de la laicidad del Estado y medidas de acción positiva contra desigualdades

En cuanto a derechos, se suman nuevas garantías vinculadas a la libertad de prensa, la salud, el trabajo, el ambiente, la ciencia, la innovación y el acceso digital, así como medidas de acción positiva para reducir desigualdades estructurales. Se establece además la distinción entre el Estado y el orden religioso, sin reconocer religión oficial.

Finalmente, en el ámbito municipal, se otorga a todas las localidades santafesinas la posibilidad de constituirse como municipios, y a las que superen los 10.000 habitantes, la facultad de dictar su propia carta orgánica. Se fija también el año 2035 como fecha límite para equiparar los calendarios electorales locales y provinciales.

Felipe Michlig, presidente de la Convención, resumió el espíritu del nuevo texto: “Esta es una Constitución moderna y de avanzada en todo el territorio nacional”, sostuvo, al destacar el consenso alcanzado.

Cuándo se votará

El acto institucional de jura
El acto institucional de jura de la nueva Constitución fue convocado para el viernes a las 17 horas

Hoy, desde las 17, se celebró la sesión plenaria de la Convención en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia para leer el texto final y dar lugar a los discursos. La reunión continuará el miércoles hasta agotar la lista de oradores.

Luego de este último debate, se procederá a la votación del proyecto de Constitución, cuyo articulado ya no será modificado. La aprobación formal marcará el cierre legislativo del proceso de reforma.

El acto institucional de jura de la nueva Constitución fue convocado para el viernes a las 17 horas, en la Legislatura santafesina. Participarán el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora, autoridades de los tres poderes del Estado y los propios convencionales. A partir de ese momento, el nuevo texto quedará oficialmente promulgado y entrará en vigencia.

El texto de la Carta Magna

La Legislatura de Santa Fe
La Legislatura de Santa Fe será sede del acto de jura de la nueva Constitución con autoridades de los tres poderes del Estado

La nueva Constitución de Santa Fe quedó estructurada en cuatro libros y un conjunto de cláusulas transitorias. A continuación, el índice completo:

Preámbulo

LIBRO PRIMERO

Título Único - Principios, declaraciones, derechos, deberes y garantías

  • Capítulo Primero: Principios y Declaraciones
  • Capítulo Segundo: Derechos y Deberes
  • Capítulo Tercero: Educación
  • Capítulo Cuarto: Garantías
  • Capítulo Quinto: Políticas Públicas

LIBRO SEGUNDO

Título Único - Régimen Electoral, Mecanismos de Democracia Directa y Participación Ciudadana

  • Capítulo Primero: Régimen Electoral
  • Capítulo Segundo: Mecanismos de Democracia Directa y Participación Ciudadana

LIBRO TERCERO

Título Primero - Poder Legislativo

  • Capítulo Primero: Cámara de Diputados y Diputadas
  • Capítulo Segundo: Cámara de Senadores
  • Capítulo Tercero: Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras
  • Capítulo Cuarto: Atribuciones del Poder Legislativo
  • Capítulo Quinto: Formación y Sanción de Leyes

Título Segundo - Poder Ejecutivo

  • Capítulo Primero: Organización
  • Capítulo Segundo: Elección de Gobernador y Vicegobernador
  • Capítulo Tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo
  • Capítulo Cuarto: Ministros del Poder Ejecutivo
  • Capítulo Quinto: Fiscal de Estado

Título Tercero - Poder Judicial

  • Capítulo Único

Título Cuarto - Ministerio Público

  • Capítulo Único

Título Quinto - Designación y enjuiciamiento de los jueces y procuradores del Poder Judicial y los fiscales y defensores del Ministerio Público

Título Sexto - Organismos de control

  • Capítulo Primero: Tribunal de Cuentas
  • Capítulo Segundo: Defensor del Pueblo

Título Séptimo - Juicio Político

  • Capítulo Único

Título Octavo - Régimen Municipal

  • Capítulo Primero: Organización del régimen municipal
  • Capítulo Segundo: Regiones y Áreas Metropolitanas

LIBRO CUARTO

Título Único - Reforma de la Constitución

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

Temas Relacionados

Convención ConstituyenteSanta FeReforma ConstitucionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Avanzó en Diputados el proyecto de ley que impulsa la producción de hidrógeno verde en Argentina

Con aval de libertarios y bloques aliados, las comisiones de Energía y de Presupuesto y Haciendo emitieron un dictamen favorable a la iniciativa, reclamada por empresarios del sector

Avanzó en Diputados el proyecto

La Justicia rechazó un recurso presentado por Juan Grabois en la causa por la toma del Instituto Juan Domingo Perón

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del dirigente político y social

La Justicia rechazó un recurso

Avanza en Diputados la investigación del caso $Libra: los funcionarios citados no fueron a declarar

El titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la ex titular de la UTI $Libra, María Florencia Zicavo, argumentaron que el Congreso está “duplicando” el trabajo de la Justicia

Avanza en Diputados la investigación

Insólito: el Mago sin Dientes fue a la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei

Pablo Cabaleiro, reconocido personaje de los medios, pidió tener una reunión con el Presidente y cuestionó el rumbo del PRO tras los resultados en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Insólito: el Mago sin Dientes

Discapacidad y fentanilo: el Congreso le demanda a la AGN que revise la actuación de la ANDIS y la ANMAT

La nota fue presentada días atrás por la senadora Guadalupe Tagliaferri a la comisión mixta Revisora de Cuentas. La bicameral es el enlace parlamentario con el organismo de control externo de las cuentas del Estado, que maneja Juan Manuel Olmos

Discapacidad y fentanilo: el Congreso
ÚLTIMAS NOTICIAS
El intendente de un pueblo

El intendente de un pueblo de Santa Fe utilizó sus máquinas para arreglar un cráter en el acceso a una ruta nacional

“Micrometeoritos”: el extraordinario fenómeno que vivió un grupo de geólogos en Salta

Video: delincuentes armados le robaron el auto a una familia y luego volvieron por más

La Justicia rechazó un recurso presentado por Juan Grabois en la causa por la toma del Instituto Juan Domingo Perón

Misiones: un hombre intentó retirar dinero de un cajero, no pudo sacar los billetes y lo rompió con una piedra

INFOBAE AMÉRICA
La crítica del CSW a

La crítica del CSW a Gustavo Petro: “Qatar es y ha sido el principal financiador de Hamas”

Marine Le Pen cuestionó el nombramiento de Sébastien Lecornu como premier francés: “Es el último cartucho del macronismo”

Irán y el OIEA firmaron en El Cairo un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

El primer ministro portugués pidió a Xi Jinping que aproveche su “estrecha relación” con Rusia para lograr la paz en Ucrania

TELESHOW
Las espectaculares fotos de Katy

Las espectaculares fotos de Katy Perry en la Argentina: “Se necesitan dos para bailar el tango”

La contundente respuesta de Mauro Icardi después de haberse tapado el tatuaje de Wanda Nara: “Mi amor hermoso”

La insólita comparación de Alex Caniggia con el personaje de La Máscara por el brillo de sus dientes en la oscuridad

Susana Giménez confirmó que se viene la serie sobre su vida: “Ahora todo el mundo cuenta todo”

Nico Vázquez mostró su entrenamiento de boxeo para Rocky: “Sombra sueltita y con velocidad”