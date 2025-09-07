Política

Milei enfrenta una elección incómoda y Kicillof pone en juego su plan 2027 en una disputa clave para el futuro del Gobierno y el kirchnerismo

Los comicios bonaerenses se transformaron en un test clave para el programa del Presidente y la unidad forzada del peronismo. Cómo llega cada sector. La incertidumbre por la participación. Los distintos escenarios. El dilema del día después

Federico Mayol

Por Federico Mayol

Javier y Karina Milei en el cierre de campaña de LLA en Moreno

Javier Milei pondrá hoy en juego el futuro inmediato de su plan de gobierno en las elecciones bonaerenses, un test incómodo en medio de la mayor crisis de su administración frente a un gobernador como Axel Kicillof que decidió desdoblar el calendario provincial, disputarle el liderazgo a la ex presidenta Cristina Kirchner y plebiscitar su proyecto político 2027.

Las encuestas mostraron en las últimas horas conclusiones dispares. El miércoles, en el acto de cierre de Moreno, el presidente habló de “empate técnico”. En La Plata sobrevolaba el fin de semana un moderado optimismo. La clave, reconocen en ambos sectores, estará en la participación electoral, una verdadera incógnita y la variable central de esta elección que ya mostró una caída en todas las instancias previas de este 2025. Del ‘83 hasta hoy, el año con menor participación fue el 2021, con apenas unas décimas encima del 70%, con los resabios de la pandemia de COVID-19. Es casi una ilusión aspirar ahora a esa cifra. Reina la apatía. En el peronismo creen que esa apatía favorece al aparato de los intendentes del PJ. Por eso La Libertad Avanza convocó en estos días a sus votantes.

Lo cierto es que el resultado de esta elección, atípica por la decisión de Kicillof de romper la tradición provincial y desdoblar el calendario, tendrá consecuencias de alcance nacional más allá de que los más de 14 millones de bonaerenses habilitados para votar, repartidos en las ocho secciones electorales, están convocados a elegir este domingo solo diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. En el caso del gobernador, por sus aspiraciones presidenciales y la puja feroz con Cristina y Máximo Kirchner por el liderazgo del peronismo. Por el lado de Milei, la performance de La Libertad Avanza tendrá un impacto directo en el programa fiscal, en la reorganización interna del sistema de toma de decisiones y en la carrera a las elecciones nacionales de octubre en las que el jefe de Estado buscará plebiscitar su gestión de cara al segundo tramo del mandato.

El Presidente llegó a esta instancia en su momento de mayor debilidad, golpeado por el escándalo desatado por la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, que exhibieron una presunta red de coimas en discapacidad investigada en la Justicia que tiñeron la campaña y expusieron la puja interna en el triángulo de hierro. Debilitado, además, por una batería de derrotas en el Congreso que dejaron al descubierto la fragilidad política del Gobierno, y que sumó incertidumbre a la alta volatilidad cambiaria y monetaria: el equipo económico anunció a principios de semana que intervendría en el mercado de cambios para contener el dólar. Y en medio de una fuerte caída en la actividad que aumentó la negatividad en la imagen del oficialismo en el Gran Buenos Aires.

Javier Milei y Diego Spagnuolo

Milei desplegó entonces una campaña centrada en la figura del gobernador, y basada en el slogan “kirchnerismo nunca más” con el que apeló en las últimas semanas a contrarrestar la eficacia del aparato peronista que esta tarde se pondrá a prueba en el conurbano: de los 135 municipios bonaerenses, 84 están en manos del PJ. En especial, en la Primera y la Tercera sección, en donde el kirchnerismo debería tener su mayor cantidad de votos. Un resultado adverso para Milei agregaría mayor volatilidad al programa fiscal, y dejaría al Gobierno en una situación de mayor vulnerabilidad de cara a octubre. El día después puede convertirse, en ese contexto, un calvario para la Casa Rosada. Azuzado por una reacción negativa de los mercados.

Un “empate técnico”, como anunció el Presidente el miércoles, y una performance ventajosa para el Gobierno le daría, por el contrario, una bocanada de aire fresco. Y relajaría -si es posible- la feroz interna entre el sector de Santiago Caputo y el de Karina Milei, trenzados en los últimos meses en una disputa que esta semana, por el reprochable mensaje del militante Daniel Parisini al senador Luis Juez, que reavivó la puja.

En el caso de Fuerza Patria, que selló una unidad forzada con la que se intentó disimular las profundas diferencias internas, la elección de este domingo también se convirtió en una verdadera prueba de fuego para el futuro del kirchnerismo en su bastión principal, y una instancia decisiva para el plan 2027 del gobernador.

Axel Kicillof, Sergio Massa y los candidatos bonaerenses de Fuerza Patria (@Kicillofok)

Con Cristina Kirchner condenada y presa en su departamento de San José 1111, donde su hijo Máximo preveía esperar, junto a ella, los resultados de esta noche -se publicarían a partir de las 21-, Kicillof resistió los embates de ese sector que le pidió a gritos la unificación de los calendarios provincial y nacional, y se rodeó de un grupo de intendentes del conurbano y el interior, decidido a independizarse, para intentar darle forma a su proyecto presidencial. El vínculo entre el gobernador y La Cámpora está quebrado, más allá del resultado. Pero un triunfo holgado este domingo puede envalentonar al gobernador en dar un paso más en su operativo de autonomía política.

En las últimas horas, en el centro de La Plata, en inmediaciones del búnker dispuesto en el hotel Grand Brizo de esa ciudad donde confluirán varios de los principales dirigentes, los estrategas de Kicillof instalaron un escenario desde el cual buscará dar el puntapié inicial de su proyecto nacional. Rodeado, según confiaron, por intendentes, el gabinete, dirigentes del peronismo y hasta organizaciones de derechos humanos. Una puesta en escena atada al resultado. Es que una performance adversa puede herir de muerte su plan 2027. Y recalentar la feroz interna con La Cámpora, en particular con el jefe del PJ bonaerense, que avaló un operativo poco exitoso destinado a sabotear esos planes y a persuadir al mandatario de dar marcha atrás en su decisión de romper con la tradición del calendario concurrente.

Cristina Kirchner en San José 1111

Cristina Kirchner también buscó desarticular esa estrategia. Y anunció su propia candidatura, en la Tercera sección electoral, que días después fue desactivada por la Corte Suprema. En ese momento, se especuló con que Kicillof revisaría su decisión, y se encolumnaría detrás del operativo “Cristina Libre”. No solo no lo hizo, sino que amenazó con romper y armar sus propias listas en la noche de la inscripción de candidaturas. Gestiones contrarreloj, en particular de Sergio Massa, el otro protagonista de esta elección, lograron que la sangre no llegue al río. Desde esa madrugada, la unidad con fórceps pende de un hilo que, de acuerdo al resultado de hoy, puede romperse de manera definitiva.

Anoche, más allá de la incertidumbre instalada en ambos campamentos por la participación electoral, en oficinas de la gobernación sobrevolaba un cauteloso optimismo. Marcado, en buena medida, por las luces rojas del programa económico que tienen un impacto mayor en la Provincia -en particular en el conurbano- y el último escándalo vinculado con las supuestas coimas en el área de discapacidad, que repercutieron de manera negativa en la imagen presidencial. El peronismo machacó durante en el tramo final de la campaña con esas dos variables.

En un escenario incierto, desde el Gobierno se buscó instalar en estas últimas semanas que una derrota menor a cinco puntos podía llegar a capitalizarse en la narrativa oficialista. Por el contrario, una brecha mayor a cinco amenazaría con propinarle al programa de gobierno un fuerte sacudón.

En la Primera sección, en el corredor norte del conurbano, con distritos identificados con el PRO, en alianza con LLA, como San Isidro, Tres de Febrero o Vicente López, el panorama es incierto. Es la sección en la que el gobierno debería acortar la segurísima derrota de la Tercera sección, bastión insignia del peronismo. En el interior provincial la disputa era aún más incierta. En la Octava sección, La Plata, también se registraría un escenario de paridad.

La nacionalización de la elección, alimentada por un clima espeso que incluyó durísimas acusaciones cruzadas y violencia verbal y callejera, como en la caravana de Lomas de Zamora, situó a Milei ante una encrucijada: la posibilidad, de acuerdo al resultado, de adelantar una eventual reorganización de su sistema de toma de decisiones, marcado por una notable disputa entre el sector de Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo referenciadas en Santiago Caputo, la agrupación que quedó marginada de la campaña y del armado de las listas.

Un buen resultado para la Casa Rosada podría significar, en ese contexto, una oxigenación frente a la crisis política que lo acorrala. Y una consolidación del rumbo a poco más de un mes y medio para las elecciones de medio término de octubre que, a diferencia del test de hoy, se perfilan mucho más auspiciosas para La Libertad Avanza.

