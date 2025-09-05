Política

Rige la veda electoral por las elecciones Buenos Aires 2025: qué está prohibido y hasta cuándo dura

Desde este viernes rige la veda electoral en la provincia de Buenos Aires. Qué acciones están sancionadas y cómo se aplican las multas

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Este domingo 7 de septiembre
Este domingo 7 de septiembre se desarrollarán las elecciones Buenos Aires 2025 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La provincia de Buenos Aires elige representantes legislativos este domingo. En esta instancia, se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares. Si bien los comicios estarán habilitados desde las 08.00 hasta las 18.00 horas del domingo. La veda electoral inició este viernes a las 08.00. horas y se extenderá hasta las 21 horas del domingo es decir, tres horas después del cierre de los comicios.

La persona que infrinja la veda electoral puede ser sancionada con multas que oscilan entre 10.000 y 100.000 pesos. La acreditación judicial de la falta es requisito para aplicar la sanción, y la pena específica se determina según el tipo de incumplimiento registrado. Toda persona que viole la veda comete una infracción al Código Electoral y será penalizada si la Justicia confirma la transgresión.

¿Qué está prohibido durante la veda electoral?

Conforme detalla el Articulo 16 de la Ley 14.086, referida a las Elecciones Primarias, establece que está prohibido emitir cualquier tipo de propaganda televisiva, radial o gráfica, 48 horas antes de la elección. Tampoco se podrán difundir encuestas y sondeos preelectorales en esa misma franja de tiempo. Las proyecciones sobre el resultado del comicio solo se podrán publicar o difundir después de tres horas del cierre del proceso electoral.

(Crédito: Roberto Almeida)
(Crédito: Roberto Almeida)

En tanto, quienes incurran en violaciones del voto secreto pueden enfrentar penas de hasta tres años de prisión. Aquellas personas que promuevan el voto o incentiven la abstención se exponen a sanciones que van desde dos meses hasta dos años de cárcel.

Además, la normativa prohíbe la realización de espectáculos masivos, tanto en espacios abiertos como cerrados, así como eventos teatrales, deportivos y cualquier tipo de reunión pública no vinculada al proceso electoral.

Por otra parte, el Artículo 134 de la Ley Electoral determina que “serán penados con arresto de uno (1) a seis (6) meses” a quienes expendan bebidas alcohólicas el día de la elección. Por ende, tanto los boliches como bares no deberán abrir sus puertas desde el domingo a medianoche hasta la finalización de la jornada. La restricción sobre la venta de bebidas alcohólicas comenzará a aplicarse a las 20 horas del sábado.

(Fotos: Télam)
(Fotos: Télam)

Cuándo termina la veda

La veda electoral en la Provincia de Buenos Aires culminará a las 21 del domingo, luego de tres horas terminada la elección legislativa. En caso de romper la veda electoral, la Ley Electoral bonaerense detalla que “se aplicará multa que se fijará entre diez (10) y sesenta (60) haberes mensuales mínimos de la Administración Pública Provincial a los partidos políticos, federaciones, alianzas transitorias o agrupaciones municipales que incumplan los plazos establecidos para el comienzo o la finalización de la campaña electoral en las elecciones primarias”.

Del mismo modo, la multa se aplicará a quien difunda propaganda política, encuestas o sondeos preelectorales o proyecciones sobre el resultado de la elección fuera de los plazos establecidos en la normativa vigente.

Elecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
Elecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se vota el 7 de septiembre en las elecciones Buenos Aires

Tras el desdoblamiento de las elecciones locales, la provincia de Buenos Aires eligirá representantes legislativos este próximo domingo. Ciudadanos de ocho secciones electorales sufragarán a fin de renovar parcialmente las cámaras de la Legislatura bonaerense. Se elegirán 23 senadores y 46 diputados. Asimismo, se definirán cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

En la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima sección electoral, este año corresponde la renovación de los senadores. Por su parte, en la Segunda,Tercera, Sexta y Octava sección electoral se eligen representantes para la cámara de diputados. Cada sección reemplaza la totalidad de sus bancas en una de las dos cámaras. Para 2027, las cámaras a renovar se invertirán en cada sección, y ese esquema continuará en los siguientes comicios.

(Fotos: Télam)
(Fotos: Télam)

En la Provincia de Buenos Aires, la cantidad de personas habilitadas para votar supera los 14 millones, según datos de la Junta Electoral. De ese total, 1.015.233 corresponden a extranjeros con residencia en la provincia. El proceso electoral se llevará a cabo en 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio bonaerense.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

El Ministerio de Seguridad creó un organismo clave para la lucha contra las drogas sintéticas

A través de la Resolución 1038/2025, el Ministerio de Seguridad creó el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas

El Ministerio de Seguridad creó

Visita a Estados Unidos: Milei ratificó el rumbo del programa económico ante banqueros y empresarios globales

Durante una fugaz visita a Los Ángeles, el presidente expuso ante una selecta audiencia convocada por Michael Milken, un influyente inversor con acceso directo a la Casa Blanca

Visita a Estados Unidos: Milei

Qué pone en juego Axel Kicillof el domingo: la interna en el peronismo y el armado opositor para el 2027

El Gobernador enfrentará unos comicios que tienen una importancia sustancial para su liderazgo político, la convivencia con Cristina Kirchner y su proyecto presidencial

Qué pone en juego Axel

El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y no habrá más bajas de beneficiarios

La decisión se tomó poco antes de que el Congreso rechazara el veto presidencial e insistiera con la ley de emergencia en este sector. Qué pasará con las que ya se habían quitado

El Gobierno pausó la auditoría

Radiografía del Senado: otra jornada difícil para un Gobierno que agotó el diálogo y llega tarde

El cierre de listas para las elecciones de octubre próximo dinamitó alianzas. La Casa Rosada buscó un salvavidas para la ley que cambia la normativa de los DNU recién al mediodía de ayer, con una insólita propuesta

Radiografía del Senado: otra jornada
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contrabando: condena y decomisos por

Contrabando: condena y decomisos por más de $500 millones para un comerciante

Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

Un médico y un enfermero están acusados por abusar de sus pacientes en San Juan y continuarán bajo prisión preventiva

Con complicidad de su madre, un adolescente ingresó armado a un colegio en Neuquén

Ordenaron reformular los cargos contra uno de los imputados por el femicidio de Leonela Giménez en Chaco

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Putin quiere desarrollar la industria de tierras raras en Rusia y sueña con tener apoyo de Estados Unidos

El grupo terrorista Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan y otras instalaciones energéticas que sostienen el aparato militar ruso

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

Putin advirtió que las tropas occidentales que sean desplegadas en Ucrania serán consideradas “objetivos legítimos”

TELESHOW
Arnaldo André le confesó a

Arnaldo André le confesó a Mario Pergolini por qué nunca se casó y cómo enfrenta la soledad

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación