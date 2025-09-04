Política

Antes de las elecciones, Milei se reúne con inversores en Estados Unidos para ratificar su programa económico

El Presidente aterrizó en Los Ángeles para disertar en el Instituto Milken y mantener encuentros con Ryan McInerney, CEO de Visa, y Mark Nelson, vicepresidente de Chevron

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Guardar
Javier Milei durante su presentación
Javier Milei durante su presentación en la conferencia global del Instituto Milken

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei aterrizó en Los Ángeles junto a Luis Caputo para cumplir una apretada agenda que tiene como eje su disertación ante cincuenta empresarios locales convocados por Michael Milken, un influyente inversor con acceso directo a la Casa Blanca.

La delegación presidencial es acotada: Karina Milei -secretaria General de la Presidencia- y el canciller Gerardo Werthein permanecieron en Buenos Aires, mientras que Alec Oxenford -embajador argentino en Estados Unidos- recibió a Milei en el Aeropuerto de Los Ángeles.

Habitualmente, el jefe de Estado vuela al exterior acompañado por Karina Milei y el ministro Werthein.

Milei tenía agendado continuar hacia Las Vegas, adonde pensaba encontrarse con inversores de Turismo y la comediante Fátima Florez, pero canceló este tramo de la gira.

Al Presidente le aconsejaron no participar de ese evento teatral en la meca del juego, a cuarenta y ocho horas de los comicios en Buenos Aires, y Milei resolvió acortar su viaje por los Estados Unidos.

Antes de protagonizar la agenda económica, el mandatario almorzará con la astronauta argentina Noel del Castro, que está apoyada por Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La palabra de la astronauta argentina Noel del Castro

La administración Milei acompaña el proceso que podría subir a Del Castro a un vuelo espacial privado. Sería la primera vez en la historia de la Argentina.

A diferencia de sus 11 viajes anteriores a los Estados Unidos, Milei llegó a la Costa Oeste en un escenario político y económico muy complejo.

Javier Milei junto a Michael
Javier Milei junto a Michael Milken, Gerardo Werthein, Luis Caputo y el empresario Robert Citrone, durante la última cumbre global en el Instituto Milken, (Los Ángeles, Estados Unidos)

Al resultado incierto en los comicios del domingo en Buenos Aires, se añade el aumento del riesgo país y la intervención del Tesoro en los mercados para evitar que se dispare la cotización del dólar.

El presidente aprovechará su conversación a solas con Milken y la exposición ante los 50 empresarios para ratificar que el plan de ajuste no sufrirá cambios.

Pese al apoyo constante de Donald Trump y las reformas estructurales ejecutadas por Caputo, la inversión directa hacia la Argentina aún no se concretó en los niveles esperados.

Mark Nelson, vicepresidente de Chevron
Mark Nelson, vicepresidente de Chevron será recibido por Milei en Los Ángeles

Tras la cita en el Instituto Milken, Milei, Caputo y Oxenford se encontrarán con Mark Nelson, vicepresidente de Chevron.

Chevron es clave en Vaca Muerta por su decisión estratégica de apostar a la producción de energía en el país. Nelson, además de sus responsabilidades corporativas, es vicepresidente ejecutivo de Petróleo, Productos y Gas, con fuerte influencia al momento de definir inversiones globales.

Asimismo, el presidente recibirá a Ryan McInerney, CEO de VISA. McInerney fue director ejecutivo del JP Morgan, estudio en Notre Dame, y observa con atención la situación económica en la Argentina.

Andy Kleinman, un conocido emprendedor
Andy Kleinman, un conocido emprendedor tecnológico de origen argentino, será recibido por Milei antes de concluir su gira por Los Ángeles

Antes de regresar a Buenos Aires, el Presidente se reunirá con Andy Kleinman, un emprendedor y empresario en la Argentina reconocido en Estados Unidos. Kleinman creó un sistema que permite convertir un smartphone en una consola de juegos, entre otros emprendimientos.

Milei duerme esta noche en Los Ángeles y el sábado a la madrugada aterrizará en la Argentina.

Temas Relacionados

Javier MileiInstituto MilkenEstados UnidosLuis CaputoAlec OxenfordNoel del CastroRyan McInerneyMark NelsonÚltimas noticias

Últimas Noticias

Reclamo contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad afuera del Congreso

Familiares y referentes del sector se concentran en la plaza, mientras en el Senado se lleva a cabo el debate para rechazar la medida presidencial. Hay complicaciones con el tránsito en la zona

Reclamo contra el veto a

La Junta Electoral bonaerense autorizó la designación de fiscales de otras provincias

Los partidos podrán designar el próximo domingo a personas que no sean electores del distrito. Se busca garantizar la transparencia de los comicios

La Junta Electoral bonaerense autorizó

El consultorio electoral de Maru Duffard: qué se vota y todo lo que hay que saber de las elecciones del domingo

La periodista despejó dudas y analizó el escenario de los comicios en las provincias de Buenos Aires

El consultorio electoral de Maru

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

“¡No vuelve nunca más!“, publicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al anunciar la decisión en redes sociales. El político venezolano había sido sancionado por los EE.UU. y por la UE por colaborar con el régimen del dictador bolivariano

El Gobierno expulsó a José

Quién es el empresario que le ganó una dura batalla en la Corte al Sindicato de Camioneros por un bloqueo a su pyme

Ignacio Dos Reis es el dueño de la pyme familiar que sufrió una protesta extorsiva en 2021 y ahora logró que el caso avance hacia el juicio oral. “No hay que dejarse extorsionar”, dijo a Infobae

Quién es el empresario que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reclamo contra el veto a

Reclamo contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad afuera del Congreso

“Es una experiencia única”: la historia de los estudiantes argentinos que compitieron en el mundial de programación en Azerbaiyán

Ajuste fiscal: tras un mes con déficit financiero, el Gobierno aceleró el recorte de gasto antes de las elecciones

Cayeron las compras con tarjeta de crédito en medio de la suba de tasas y la presión cambiaria de agosto

En medio del proceso de venta, Carrefour compró una importante cadena de supermercados del interior del país

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Jamaica: el primer

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

Sicario de Fernando Villavicencio declaró ante el FBI que Rafael Correa dio la orden, según la Fiscalía

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

Una alianza de 14 países bajo mando de Alemania realiza ejercicios navales en el mar Báltico en medio de las tensiones con Rusia

TELESHOW
El sentido adiós de Valeria

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El recuerdo de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani: un encuentro glamoroso, una foto partida y una frase icónica

Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo de conocer a Lionel Messi: “Sos el Superman de esta generación”