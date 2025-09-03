Pablo Domenichini, candidato de Somos Buenos Aires en la Tercera Sección: “Hay que ponerle racionalidad a tanto grito”

Pablo Domenichini, candidato de la Tercera Sección Electoral por Somos Buenos Aires

Pablo Domenichini empezó a tomar notoriedad dentro de la UCR bonaerense cuando se postuló para disputarle el liderazgo del partido al sector de Maximiliano Abad. Con la interna judicializada y sin resolver, trabajó para evitar una alianza con La Libertad Avanza y logró llevar a todo el partido, con el apoyo de los intendentes, a la conformación de Somos Buenos Aires, el espacio de centro que busca hacer pie en la elección del 7 de septiembre, que se pronostica polarizada. “Hay que ponerle racionalidad a tanto grito”, dijo en una entrevista con Infobae.

El referente de Evolución y oriundo de Esteban Echeverría encabeza la lista de legisladores en la Tercera Sección Electoral, distrito en el que Fuerza Patria impulsa a Verónica Magario y La Libertad Avanza al ex comisario Maximiliano Bondarenko. “El desafío es mostrar que son dos caras de la misma moneda”, resaltó.

Para ese objetivo, además del apoyo de Martín Lousteau de Evolución, Domenichini está referenciado con los gobernadores y dirigentes que integran Provincias Unidas. De hecho, en el último tramo de la campaña se mostró con Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Maximiliano Pullaro.

El apoyo de los integrantes de Provincias Unidas a Pablo Domenichini, candidato de Somos Buenos Aires

— ¿Qué implica para esta elección el desafío de instalar una tercera vía en la provincia de Buenos Aires?

— La posibilidad de romper con la trampa de la polarización. La trampa de dos extremos que se gritan, se agravian, que te piden que votes en contra del otro, pero que ninguno propuso una idea concreta de gestión. Ninguno solucionó los problemas que tenemos los bonaerenses, los problemas reales del día a día. Mucho más los que vivimos en el conurbano que, a todos los déficits estructurales, sumamos además una emergencia en materia de seguridad. Vivimos una tragedia diaria, vivimos con miedo. Y un gobierno provincial que representa el pasado, el desmanejo en los recursos del Estado. El kirchnerismo es gran responsable de la situación en la que hoy estamos. Y un gobierno nacional que llegó diciendo que iba a hacer las cosas distinto y terminó haciendo lo mismo. Entonces, el desafío es mostrar que son dos caras de la misma moneda y plantear una alternativa. Somos Buenos Aires habla de gestión, habla de cómo la política puede y tiene que resolver los problemas de los bonaerenses.

— ¿En tus recorridas notás que los vecinos están atentos al caso de la filtración de audios por supuestos pagos de coimas en ANDIS? ¿Creés que eso los puede favorecer?

— No sé si atentos en términos particulares del caso. Sí lo que noto o percibo hablando con los vecinos, con los comerciantes de la Tercera Sección es decepción con un gobierno nacional que, vuelvo a decir, dijo que iba a hacer las cosas distintas y que termina también en materia de corrupción. Por lo menos todos los indicios así lo dicen. La Justicia tendrá que investigar, pero termina haciendo lo mismo. El caso de los audios es uno más, quizás el más grave, pero uno más de varios episodios de presunta corrupción en el Gobierno que se han sucedido durante estos casi dos años de mandato. Y ahí se nota en los vecinos la decepción. Esto de “vinimos a combatir a la casta” y están los Menem adentro, los Scioli, los Franco y además la secretaria general de la Presidencia (Karina Milei) involucrada en un escándalo de presunta corrupción. Esa decepción de que terminaron siendo lo mismo se nota, sumado obviamente a la preocupación por la situación económica. Una economía que no arranca, que el consumo se desploma y que cada vez cuesta más llegar a fin de mes.

—¿Cómo fue la campaña de Somos Buenos Aires para competir con Maximiliano Bondarenko, enfocado en la inseguridad, y la propuesta del Frente Patria?

— Lo que hicimos nosotros fue mostrar que ninguno de los dos modelos resuelve los problemas reales. Para resolver la seguridad en el conurbano, o la tragedia diaria que vivimos en términos de inseguridad, hay que gestionar bien. Hay que sentarse, trabajar, planificar, priorizar la inversión en seguridad. Nuestro candidato en la primera sección es Julio Zamora, el intendente de Tigre. Un municipio que con una política sostenida durante años de seguridad ciudadana, de abordar con claridad el problema, de no mirar para otro lado, hoy tiene índices de seguridad mejores que el resto de los distritos del conurbano. El vecino de Tigre se siente mucho más seguro que el vecino de Florencio Varela o de La Matanza, sin lugar a dudas. El otro ejemplo es la gestión del gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), con quien estuve reunido charlando sobre cómo se puede resolver y atacar el problema de inseguridad en el conurbano. Pero eso requiere sentarse, planificar, no discurso vacío, no esto de “cárcel o bala”, como si decirlo en términos dialécticos resolviera las cosas. Entonces, lo que hicimos nosotros en toda la campaña fue: sentémonos a discutir ideas, a discutir gestión, a ponerle un poco de racionalidad a tanto grito, a tanto insulto y a encontrar la mejor manera de hacer las cosas para resolver los problemas.

Maximiliano Pullaro y Florencio Randazzo, integrantes de Provincias Unidas, apoyando la propuesta de Somos Buenos Aires

— Así y todo, ¿creés que van a poder evitar la elección polarizada?

— Creo que va a haber una elección en donde el gobierno provincial y el gobierno nacional tienen un volumen importante, pero me parece que va a haber lugar para empezar a construir una alternativa, que obviamente es importante que tenga representación legislativa para poder dejar atrás al kirchnerismo, pero también ponerle un freno a la crueldad y al ajuste del gobierno nacional, de esos ajustes que terminaron pagando la educación, la salud y los jubilados. Pero creo que va a haber una oportunidad para tener representación legislativa para una posición sensata, racional, que hable de los problemas reales y que además, sobre todo, va a haber lugar para empezar a proyectar un 2027 distinto. Y ahí la importancia de la confluencia, el diálogo con los gobernadores, con Provincias Unidas. Así que tenemos expectativas de hacer una buena elección en Somos Buenos Aires.

— ¿Creés que el resultado de esta elección puede ayudar a dirimir, más allá de lo judicial, la interna radical que para Somos está unida, pero para octubre ni siquiera está el sello?

— No, porque como bien decís vos, para este domingo 7 de septiembre todo el radicalismo de forma institucional y unida está en Somos Buenos Aires. Así que estamos trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Los veintiséis intendentes, el presidente del Foro de Intendentes (Maximiliano Suescun) es candidato. Estamos todos llevando esta idea de hablar de gestión, de romper la trampa electoral de los extremos. Así que todo el radicalismo está trabajando y espera hacer una buena elección en Somos. La elección que haga Somos va a ser fruto seguramente del esfuerzo del radicalismo unido también.

Pablo Domenichini forma parte de Evolución, el espacio que lidera Martín Lousteau

—¿Va a ser una representación del espacio de Provincias Unidas, que tiene hoy ya seis gobernadores?

— La mayoría de los actores que estamos en Somos Buenos Aires adherimos a la lista de Provincias Unidas en la elección de octubre y muchos de nosotros tenemos coordinación y diálogo con los gobernadores que conforman Provincias Unidas. Como te contaba, ayer estuve con Maximiliano Pullaro. Luego se sumó a la charla nuestro candidato a diputado nacional, Florencio Randazzo. Vamos a estar en estos días realizando recorridas con Juan Schiaretti. Me parece que ahí hay un espacio muy interesante que claramente está en el mismo sentido con el cual se conformó Somos Buenos Aires, que es romper esta polarización que no termina resolviendo los problemas reales. Decir con mucha claridad que el kirchnerismo es parte del pasado y gran responsable de los problemas, pero también decir con mucha claridad que este gobierno nacional no cumplió con lo que prometió y hay que construir algo superador.

— Mucho se habla de la posibilidad de un frente anti Milei para el 2027. Hay algunos que incluso han mencionado la idea de un espacio que incluya desde la Coalición Cívica hasta el kirchnerismo. ¿Cómo creés que debería ser? ¿A quiénes debería incluir?

— Yo creo que el kirchnerismo no es parte de la solución de los problemas de la Argentina. Dicho eso, creo que hay que construir el espacio más amplio posible con todos aquellos que tienen capacidad de gestión, que quieren trabajar para resolver los problemas de los argentinos, que están capacitados y son honestos en el ejercicio de la función pública. Con todos esos hay que conformar un frente para darle a la Argentina la posibilidad de desarrollo, de futuro, el potencial que este país tiene y que lamentablemente, en gestiones muy malas, venimos cada vez más entrando en una decadencia que complica a los argentinos en el día a día. Nos vemos frustrados en la posibilidad de crecer, de tener un futuro mejor, culpa de las malas gestiones de la política. Por eso ahí no puede estar el kirchnerismo. Claramente, ahí tampoco puede estar un gobierno nacional que, vuelvo a decir, vino a profundizar la crisis. El resto, ojalá tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo y construir un gran frente.

— ¿Podría incluirse entonces a un Axel Kicillof que se independice de Cristina y de La Cámpora?

— Deberíamos ver con mucha claridad cómo es esa situación de quiebra, de independización. La verdad que hoy Axel representa el kirchnerismo y me parece que en materia de gestión la provincia es ineficiente. Vuelvo a decir, no ha resuelto ni abordado como corresponde el problema de seguridad en el conurbano. También es cierto que es un momento complejo en la relación con el gobierno nacional, con la quita de fondos, pero me parece que hoy Axel representa al kirchnerismo, con lo cual hay que pensar en una alternativa y por eso nosotros planteamos Somos Buenos Aires, de cara al 2027, y tenemos expectativas de gobernar la provincia.