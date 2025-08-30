Política

Un legislador porteño denunció publicidad ilegal de juego online en los subtes y reclamó sanciones

Facundo Del Gaiso señaló que los carteles vulneran la normativa vigente y exponen a los menores a riesgos de adicciones

Guardar
Línea D de subte
Línea D de subte

El legislador de la ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, presentó una denuncia formal por la publicidad ilegal de casas de apuestas en los vagones de la Línea D del subterráneo porteño.

La presentación se apoyó en la Ley N.º 6.330, que en su artículo 31 inciso k prohíbe la difusión y promoción de juegos de azar y apuestas en la vía pública, ya sea mediante soportes estáticos, digitales o en cualquier otro formato. Según Del Gaiso, los carteles de la empresa Betsson detectados en la red de subtes “configuran una violación flagrante de la norma”.

“Lotba lo sabe y el Gobierno de la Ciudad, propietaria de los subtes mediante Sbase, también. La publicidad de apuestas en el subte es un atropello a la ley y una falta de respeto a los vecinos. Exigimos que se retiren de inmediato los anuncios y que se sancione a los responsables. No es la primera vez que lo denunciamos, ya advertimos que violan el artículo 31 de la Ley de Ludopatía”, puntualizó Del Gaiso.

El legislador advirtió que este tipo de mensajes no solo son ilegales, sino que además ponen en riesgo a niños, niñas y adolescentes, quienes circulan diariamente por ese medio de transporte. “La presencia de cartelería de apuestas en el subte atenta contra los intereses de los niños y contradice las políticas de prevención de la ludopatía. La Ciudad debe ser un espacio libre de estímulos que incentiven conductas adictivas”, señaló.

Facundo Del Gaiso, legislador Coalición
Facundo Del Gaiso, legislador Coalición Cívica

Del Gaiso, integrante del Comité de Seguridad en el Fútbol, remarcó que, si bien ciertas compañías de apuestas online se encuentran autorizadas por la Lotería de la Ciudad (LOTBA) para operar, esto no las habilita a publicitarse en el espacio público. Recordó también que la normativa vigente está reforzada por resoluciones de la propia LOTBA y por tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligan a proteger a los menores de contenidos perjudiciales para su bienestar.

En este sentido, exigió la apertura de una investigación contravencional y la aplicación de sanciones previstas en el Código Contravencional de la Ciudad.

La Coalición Cívica ya impulsó una denuncia por la aparición de propagandas en los cines, que derivó en la desaparición de las publicidades en películas para menores de edad. “Hay una discusión hipócrita sobre la publicidad del juego online y las empresas legales, a las cuales se les cobra muy poco impuesto y no se les restringe la publicidad. En ese sentido la Coalición Cívica plantea que no tiene que haber ninguna publicidad de juego, ya sea legal o ilegal”, argumentó Del Gaiso.

El legislador también presentó un proyecto con el objetivo de incrementar el impuesto de ingresos brutos a las actividades de juegos de azar y apuestas online en la Ciudad, pasando del 6 % al 12 %. Esta medida busca equiparar la carga tributaria de los juegos online con otras modalidades, como la explotación de máquinas tragamonedas y casinos, y alinearse con normativas vigentes, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde estas actividades tributan al 15 %.

“La Ciudad no puede permitir que empresas con intereses económicos vulneren normas claras y expongan a nuestros chicos a mensajes que promueven el juego compulsivo”, agregó.

Temas Relacionados

Facundo Del GaisoJuego ilegalSubtesColición CivicaLOTBAUltimas noticias

Últimas Noticias

Sergio Massa acompañó a los candidatos del Frente Renovador y abogó por la unidad del peronismo en el tramo final de la campaña

El dirigente participó de encuentros con vecinos en los distritos donde el massismo compite con referentes propios. El mensaje que compartió para convocar a votar para derrotar a Milei

Sergio Massa acompañó a los

Lorenzetti: “Las instituciones siguen hablando un lenguaje del pasado, dirigido a una realidad que no existe y a un público que no las escucha”

El juez de la Corte fue uno de los oradores en la gala por los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba que se realizó en el Teatro Libertador General San Martín

Lorenzetti: “Las instituciones siguen hablando

La otra sospecha sobre Spagnuolo: el Gobierno revisa las bajas de pensiones por discapacidad y admite errores

Se anularon más de 111 mil beneficios, pero creen que hubo trámites mal realizados. Son datos que se conocen en medio del escándalo de los audios de supuestas coimas en la compra de medicamentos

La otra sospecha sobre Spagnuolo:

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense habló de su relación con la expresidenta, cuestionó la política económica de Javier Milei y relató anécdotas sobre empresarios y la apertura importadora

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

La provincia elige este domingo, además, diputados, senadores e intendentes, en una elección marcada por la ruptura de alianzas. Las bancas en juego en la Legislatura provincial por cada espacio político

Elecciones en Corrientes: siete candidatos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a 7 años de

Condenaron a 7 años de prisión al empleado judicial de Salta acusado de transportar más de 23 kilos de marihuana en su camioneta

Simplificación digital: ARBA reglamentó un nuevo procedimiento para emitir comprobantes de retenciones

Dólar, plazos fijos e inflación: qué le hizo ganar más dinero a los ahorristas en agosto

La otra sospecha sobre Spagnuolo: el Gobierno revisa las bajas de pensiones por discapacidad y admite errores

Murió la mujer que había sido prendida fuego por su ex delante de su nuevo novio en San Martín

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur contactará al

Corea del Sur contactará al régimen de Kim Jong-un para organizar un maratón interfronterizo

Nuevo enfrentamiento a tiros entre reclusos en una cárcel de Ecuador: al menos cuatro muertos

Zelensky afirmó que el asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano fue “cuidadosamente planeado”

Los rebeldes hutíes reportaron que su primer ministro fue abatido en un ataque de Israel en la capital de Yemen

Guillermo del Toro presenta en Venecia su versión “increíblemente emocional” de Frankenstein

TELESHOW
El “baby boom” de la

El “baby boom” de la farándula argentina: embarazos y nacimientos que alegran el 2025

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en el show por su cumpleaños número 88: “Estás más joven que nunca”

Wanda Nara prepara el nuevo Masterchef Celebrity: sus exparejas que podrían sumarse y la figura que dijo que no

Leandro Paredes visitó a Martín Bossi en el teatro: el divertido video del encuentro en camarines

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”