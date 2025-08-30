Un legislador porteño denunció publicidad ilegal de juego online en los subtes y reclamó sanciones

Línea D de subte

El legislador de la ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, presentó una denuncia formal por la publicidad ilegal de casas de apuestas en los vagones de la Línea D del subterráneo porteño.

La presentación se apoyó en la Ley N.º 6.330, que en su artículo 31 inciso k prohíbe la difusión y promoción de juegos de azar y apuestas en la vía pública, ya sea mediante soportes estáticos, digitales o en cualquier otro formato. Según Del Gaiso, los carteles de la empresa Betsson detectados en la red de subtes “configuran una violación flagrante de la norma”.

“Lotba lo sabe y el Gobierno de la Ciudad, propietaria de los subtes mediante Sbase, también. La publicidad de apuestas en el subte es un atropello a la ley y una falta de respeto a los vecinos. Exigimos que se retiren de inmediato los anuncios y que se sancione a los responsables. No es la primera vez que lo denunciamos, ya advertimos que violan el artículo 31 de la Ley de Ludopatía”, puntualizó Del Gaiso.

El legislador advirtió que este tipo de mensajes no solo son ilegales, sino que además ponen en riesgo a niños, niñas y adolescentes, quienes circulan diariamente por ese medio de transporte. “La presencia de cartelería de apuestas en el subte atenta contra los intereses de los niños y contradice las políticas de prevención de la ludopatía. La Ciudad debe ser un espacio libre de estímulos que incentiven conductas adictivas”, señaló.

Facundo Del Gaiso, legislador Coalición Cívica

Del Gaiso, integrante del Comité de Seguridad en el Fútbol, remarcó que, si bien ciertas compañías de apuestas online se encuentran autorizadas por la Lotería de la Ciudad (LOTBA) para operar, esto no las habilita a publicitarse en el espacio público. Recordó también que la normativa vigente está reforzada por resoluciones de la propia LOTBA y por tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligan a proteger a los menores de contenidos perjudiciales para su bienestar.

En este sentido, exigió la apertura de una investigación contravencional y la aplicación de sanciones previstas en el Código Contravencional de la Ciudad.

La Coalición Cívica ya impulsó una denuncia por la aparición de propagandas en los cines, que derivó en la desaparición de las publicidades en películas para menores de edad. “Hay una discusión hipócrita sobre la publicidad del juego online y las empresas legales, a las cuales se les cobra muy poco impuesto y no se les restringe la publicidad. En ese sentido la Coalición Cívica plantea que no tiene que haber ninguna publicidad de juego, ya sea legal o ilegal”, argumentó Del Gaiso.

El legislador también presentó un proyecto con el objetivo de incrementar el impuesto de ingresos brutos a las actividades de juegos de azar y apuestas online en la Ciudad, pasando del 6 % al 12 %. Esta medida busca equiparar la carga tributaria de los juegos online con otras modalidades, como la explotación de máquinas tragamonedas y casinos, y alinearse con normativas vigentes, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde estas actividades tributan al 15 %.

“La Ciudad no puede permitir que empresas con intereses económicos vulneren normas claras y expongan a nuestros chicos a mensajes que promueven el juego compulsivo”, agregó.