Política

Fentanilo Mortal: quiénes son los otros imputados en la causa que serán indagados

Son empleados y técnicos responsables de la producción y control de los medicamentos que se elaboraban en los laboratorios de Ariel García, vinculados al expediente que ya se denomina como el “Cromañón de la salud”

Andrés Klipphan

Por Andrés Klipphan

Guardar
(Fuente)
(Fuente)

La semana pasada, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a pedido de la fiscal María Laura Roteta, detuvo e indagó a nueve imputados. Se trataba de los máximos responsables de las firmas HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL, sociedades vinculadas a la elaboración, distribución y venta del fentanilo contaminado vinculado por la justicia a 96 pacientes fallecidos en clínicas y hospitales.

A la cabeza de la lista está el dueño de esas tres sociedades, Ariel Fernando García. Lo sigue su familia: los hermanos Damián y Diego, su madre, Nilda Furfaro y su abuela Olga Arena. La mujer de 88 años fue la única en no pasar por el despacho judicial. Su estado de salud delicado, camina con andador, entre otras dolencias, sumado al hecho de que su nieto mayor la usaba como “pantalla” al hacerla figurar como presidenta de HLB Pharma, determinó que, al menos por ahora, la mujer permanezca en su casa.

También fueron detenidos por la PSA y Gendarmería Nacional integrantes de los directorios de las empresas y responsables técnicos en la elaboración de los medicamentos.

Tres de los detenidos en
Tres de los detenidos en la causa del fentanilo mortal que ya declararon en la justicia

Ayer comenzó la segunda etapa de indagatorias de otras seis personas a las que se las citó por cédula judicial. La mayoría son empleados con responsabilidad en la cadena de elaboración del fentanilo y otros productos farmacéuticos.

El lunes, fue indagada María Victoria García quien en el organigrama figuraba como a cargo de la Gerencia de Gestión de Calidad. Hizo uso de su derecho constitucional de no declarar.

Las fechas del resto de las indagatorias, nombres y las responsabilidades es la siguiente.

-Mañana 27 de agosto lo hará Wilson Pons, Ingeniero químico. Jefe de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo S.A. Intervino en la verificación y documentación de la fabricación de los lotes contaminados.

-El 28 de agosto será el turno de Dayana Astudillo. Empleada del laboratorio, vinculada a tareas de producción y control.

-El 1 de septiembre será indagado Edgardo Sclafani, jefe de Producción y Mantenimiento en Laboratorios Ramallo SA.

-El 2 de septiembre es el turno de Rocío del Cielo Garay. Según la imputación fiscal es una de las “trabajadoras del laboratorio, involucrada en tareas de manufactura”.

-El 3 de septiembre declarará Adriana Iudica, “empleada con tareas vinculadas a los procesos de laboratorio”.

-La nueva lista de indagatorias se cerrará el 4 de septiembre, con Eduardo Darchuk, “Jefe de producción en Laboratorios Ramallo SA. Firmó registros de lotes y control de procesos”.

Los 17 imputados en la
Los 17 imputados en la causa del fentanilo

En los próximos días, el juzgado Federal N°3 en lo Criminal y Correccional de La Plata deberá resolver la situación procesal de cada uno de los imputados y si continuarán detenidos mientras dura el proceso, los beneficia con prisión domiciliaria o los excarcela. También los puede desvincular del proceso por falta de mérito. Según se detalla en la causa judicial y en las imputaciones que realizó la fiscal Laura Roteta los que ya fueron indagados son:

-Ariel Fernando García: “Dueño real y persona con mayor poder de decisión dentro del conglomerado de empresas (HLB Pharma Group S.A., Laboratorios Ramallo S.A. y Alfarma S.R.L.). Controlaba de hecho la producción y comercialización del fentanilo contaminado”.

-Nilda Furfaro: Accionista (10%) de HLB Pharma Group S.A., madre de Ariel García. Su rol era principalmente societario”, pero la fiscalía la ubica tomando parte de las decisiones junto a su hijo. Después de declarar quedó en libertad por problemas de salud y porque debe cuidar a su madre de 88 quien apenas se moviliza con andador.

Olga Arena: “Abuela de Ariel García, figuró como presidenta de HLB Pharma Group S.A. en registros societarios, utilizada como pantalla por la familia García”. Hasta ahora no fue llamada a declarar.

Damián García: Hermano de Ariel, “con participación formal y real en múltiples empresas del grupo. Tomaba parte en las decisiones empresariales”.

-Diego García: Su otro hermano “también vinculado a distintas sociedades del conglomerado y a la toma de decisiones”.

-Horacio Antonio Tallarico. “Presidente y apoderado de Laboratorios Ramallo SA. Responsable legal y administrativo del laboratorio”.

-Rodolfo Antonio Labrusciano. “Accionista y director suplente de Laboratorios Ramallo SA desde su fundación integrante del directorio”.

Ariel Garcpua Furfaro se entrgó
Ariel Garcpua Furfaro se entrgó ante la PSA y ya fue indagado. Continúa detenido

Tallarico le aseguró al juez y a la fiscal: “Le hice un favor de darle la firma mía en 2016 a Ariel García. Solo hacia trámites para Ramallo, compraba algún repuesto para llevárselo. De elaboración nada. Siempre fue una ‘gauchada’ soy humilde vivo con lo mínimo, tengo a mi señora con un tumor en el intestino con tratamiento oncológico y estoy con ella en todo este tiempo, llevando al oncólogo a aplicarse la quimio una vez por mes. La verdad no tengo un peso esa es la pura verdad. De laboratorio nada, pero estoy en la calle todos los días”.

Quedó en libertad después de ser indagado para que cuide a su esposa enferma.

Labrusciano, por su parte, se defendió: “Soy mecánico. Estoy pasando el peor momento de mi vida. Me agarra angustia. Yo aparezco acá porque soy amigo de ellos y fui a laburar de mantenimiento en el laboratorio y Ariel en un momento me dijo ‘necesito alguien de confianza, yo después te saco’. Le respondí ‘está bien te firmo’. Laburé tres años y por cosas familiares me volví a Buenos Aires. Tengo 5 hijos, trabajo en un taller. Me levanto, laburo todo el día. Hace siete años que me fui de ahí del laboratorio y hace siete años que soy mecánico, laburo desde los 14 años. Con Ariel hablé una vez sola desde que me fui del laboratorio en estos años y nada más”.

En su indagatoria, Ariel García desvinculó a las dos personas. Cuando la fiscalía le preguntó por qué ante la Inspección General de Justicia puso como responsables de Laboratorios Ramallo a Horacio Antonio Tallarico en calidad de “Presidente de Laboratorios Ramallo S.A. y principal accionista (titular del 90% de las acciones). Ejercía la representación legal de la empresa y tenía poderes de firma digital frente a la ANMAT”. Y a Rodolfo Antonio Labrusciano como “director suplente y vicepresidente de Laboratorios Ramallo S.A., con una participación del 10% del capital accionario”. La respuesta de García Furfaro fue: “Porque tenía un montón de empresas, estaba con mi mujer que me separaba. A Tallarico le estoy dando unos pesos (por su esposa enferma)”.

Además del empresario que viajó a Moscú con la delegación del Ministerio de Salud para distribuir en Argentina la vacuna Rusa contra el COVID-19, Sputnik V, ya declararon en calidad de sospechosos de haber tenido algún grado de participación en la producción del fentanilo mortal.

-Carolina Ansaldi: “Farmacéutica, Directora Técnica (DT) de Laboratorios Ramallo S.A. Supervisaba y controlaba la producción del fentanilo”.

-Víctor Boccaccio: “Farmacéutico, ejerció como Director Técnico de Laboratorios Ramallo S.A. hasta julio de 2023. Avaló análisis de control microbiológico, limpieza y procesos en la elaboración del producto.

El lote 31202 del fentanilo contaminado vinculado a la mayoría de las muertes de pacientes se elaboró el 18 de diciembre de 2024.

-Javier Tchukran: “Ingeniero químico. Director de Manufactura de HLB y director general de Laboratorios Ramallo S.A. Persona de confianza de la familia García, con alta responsabilidad en la producción y control de calidad. Rubricó la producción del lote contaminado”.

En su declaración, el profesional se defendió: “En primer lugar, yo ingrese en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB que está en San Isidro hacia el Laboratorio que está en Ramallo. Yo estaba a cargo de esa gestión. Estaba trabajando sobre eso, cuáles eran las primeras maquinas que convenia trasladar, según tiempos y dificultades”.

Las próximas dos semanas serán decisivas en cuanto al imperio que tomará el juez sobre los 17 imputados en lo que ya es considerado como el “Cromañón de la salud”.

Temas Relacionados

FentaniloHLB Pharma GroupLaboratorios RamalloAriel Fernando GarcíaLa PlataRamalloContaminación farmacéuticaInvestigación judicialDroguería AlfarmaPolicía de Seguridad Aeroportuaria

Últimas Noticias

Alejandro Katz, filósofo y candidato a diputado, criticó al Gobierno en medio del escándalo por las supuestas coimas

El ensayista se presentará por primera vez en las elecciones legislativas de octubre. Su mirada sobre el gobierno nacional y su propuesta de un país de “sectores medios”

Alejandro Katz, filósofo y candidato

La Libertad Avanza reactiva la campaña en PBA en medio del escándalo, aunque cree que habrá nuevas acusaciones

El espacio de Javier Milei continuará con su esquema de actividades descentralizadas y hará eventos en municipios kirchneristas, donde apuntan a polarizar con los intendentes

La Libertad Avanza reactiva la

El gobierno bonaerense contestó las críticas de Máximo Kirchner y reavivó la interna en el PJ

El hijo de la expresidenta protestó por la falta de inversión en Quilmes, localidad que gobierna Mayra Mendoza. “El gobernador ha hecho una inversión como nunca se ha visto”, constestó Verónica Magario

El gobierno bonaerense contestó las

Elecciones Corrientes 2025: en qué caso habrá balotaje luego de los comicios del 31 de agosto

En los comicios provinciales se presentan 7 frentes electorales. Quiénes son los candidatos a gobernador y cómo consultar el padrón electoral

Elecciones Corrientes 2025: en qué

Máximo Kirchner criticó a Axel Kicillof en plena campaña electoral y reclamó obras en Quilmes

En un acto junto a Jorge Taiana y la intendenta Mayra Mendoza, de La Cámpora, el diputado de Fuerza Patria le reprochó al mandatario sus criterios de gestión

Máximo Kirchner criticó a Axel
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crisis en una reconocida empresa

Crisis en una reconocida empresa de galletitas ante la demora en el pago de los sueldos: qué pasará con la fábrica

Alejandro Katz, filósofo y candidato a diputado, criticó al Gobierno en medio del escándalo por las supuestas coimas

Investigan la denuncia de una jueza federal de Rosario que detectó una intrusión en su departamento

Un cráter sorprendió al municipio de Avellaneda y generó complicaciones en el tránsito

Hubo cinco brotes de gripe aviar en la Argentina en lo que va del año: radiografía de la situación actual

INFOBAE AMÉRICA
La policía australiana busca al

La policía australiana busca al sospechoso de asesinar a dos agentes y herir a otro en un pueblo rural

La vida cotidiana en Cuba, según Leonardo Padura: “Hombres y mujeres se descubren más pobres que nunca”

La tormenta de Santa Rosa en Argentina llegará puntual este sábado acompañada de una ciclogénesis

El origen de Godard como cineasta: cleptomanía, expulsión familiar y cárcel

Audiencia judicial en Bolivia: los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari podrían quedar en libertad

TELESHOW
Tini Stoessel, sin límites: su

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”