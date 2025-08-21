Política

Tensión en el Congreso: los manifestantes intentaron cortar la calle y se enfrentaron con la Prefectura

Diferentes organizaciones sindicales se concentran en la plaza afuera del Senado, donde se lleva a cabo una sesión para tratar diferentes proyectos. Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquete

Diferentes grupos sindicales que se encuentran en la Plaza del Congreso, sobre la zona de la calle Hirigoyen, se enfrentaron con el grupo de choque de la Prefectura Naval Argentina, que aplicó el protocolo antipiquete para evitar que se corte la calle.

Se trata de organizaciones vinculadas con trabajadores estatales, personal no docente de las universidades y profesionales del Hospital Garrahan que se concentran afuera del Senado, donde en el recinto se lleva a cabo una nueva sesión.

El enfrentamiento se produjo con un grupo de camioneros que se encuentran también en el lugar para protestar en contra de los decretos que aprobó el Poder Ejecutivo para desregular la economía.

Jaime Olivo
En ese sentido, el Senado abrió el debate este jueves y se prepara para sancionar las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -Hospital Garrahan de emblema- y que refuerza los presupuestos de universidades públicas.

Además, se tratarán iniciativas buscan la “transformación” del Banco Nacional de Datos Genéticos, la “disolución” de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, entre otras medidas.

Los decretos también incluyen reformas profundas en organismos técnicos clave como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su desactivación en el Senado implicaría la pérdida de vigencia de disposiciones que forman parte del plan de reestructuración estatal defendido por el oficialismo.

Noticia en desarrollo.

