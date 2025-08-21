Milei llevó el “fantasma del kirchnerismo” ante los empresarios y prometió más reformas

Javier Milei en el Council (Fotos: Adrián Escandar)

Javier Milei tiene decidido recuperar la agenda y poner en el centro mediático al kirchnerismo y la necesidad de ganarle en las próximas elecciones para ratificar la hoja de ruta que busca imponer para la segunda parte de su gestión. “Hemos avanzado, pero no hemos salido de la tormenta; estamos en medio de una turbulencia que cuyo resultado determinará el futuro de la Argentina”, afirmó esta tarde ante un nutrido público empresario en su disertación en el Council of the Americas.

El Presidente suele aprovechar este tipo de foros -predominantemente económicos y vinculados al ámbito empresarial- para hablar de economía y hacer un contrapunto del programa económico que ejecuta con Luis Caputo. Sin embargo, esta fue la excepción: fue una alocución con frases y alusiones de alto contenido político, vinculado al panorama electoral y a la sesión de ayer en Diputados. De hecho, fue lo primero que esbozó después de saludar a los anfitriones Susan Segal (AS/COA) y Natalio Grinman (CAC). “Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo”, sentenció.

A lo largo de los 37 minutos de discurso, Milei recordó una y otra vez que la oposición kirchnerista quiere “quebrar al Estado” con sus proyectos y de querer romper con la ilusión de éxito del modelo libertario porque “si eso se concreta, ellos van a perder para siempre”.

Este discurso confrontativo satisfizo a gran parte del aforo, aunque no a todos. Un representante de una empresa financiera temía por lo que pueda pasar en el caso de que La Libertad Avanza no tenga el resultado esperado en las próximas elecciones. “[La casta] no va a perder para siempre. Se supone que en la democracia existe alternancia. Me preocupa que diga que si no gana se viene el apocalipsis. No me parece un buen mensaje al mercado. Si bien es favorito a ganar en octubre, nunca se sabe”, afirmaba.

Guillermo Francos

No hubo una presencia descollante de empresarios de primera línea, aunque sí asistieron los históricos que suelen frecuentar el Council. La plana mayor del empresariado parecía entusiasmada con el clima de época. Uno de los integrantes del G6 económico no paró de hablar de los “parásitos mentales”, el término que Milei acuñó en el último tiempo para hablar de las ideas socialistas y progresistas. Parecía un consenso entre todos ellos que, pese a pequeñas diferencias conceptuales, la opción superadora de cara a octubre era el oficialismo y su implementación de las reformas laboral y tributaria que está diseñando la Casa Rosada.

Para estas, Milei prometió que el escenario legislativo va a facilitarse cuando La Libertad Avanza tenga una victoria contundente. “Cambiarán significativamente la composición de nuestro Congreso”, explicó, sin dar detalle de que, en rigor, la correlación de fuerzas le seguirá obligando a los libertarios a negociar con la oposición dialoguista y los gobernadores.

En la primera fila del salón principal del Alvear lo aplaudían los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería) y Sandra Pettovello (Capital Humano); y el vocero presidencial, Manuel Adorni. También estuvo la cúpula del gabinete económico, con José Luis Daza, Vladimir Werning y Felipe Núñez como alguno de sus representantes. Con nutridas conversaciones con empresarios estuvo el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, quien estuvo a metros de su exjefe, Nicolás Posse.

Dos horas antes se había ido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que había expuesto al inicio del evento y fue el único que se paró a declarar con la prensa sobre el escándalo de los audios de presuntas coimas, que significó el desplazamiento del titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

“El pedido de coimas es algo que tiene que resolver la justicia. El juez que está llevando adelante la investigación lo citará al señor Spagnuolo, a ver si ratifica los dichos que aparecieron en unos audios que no sé de dónde salieron”, dijo, para después agregar: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem. Son temas que tiene que investigar la Justicia”.

Sandra Pettovello y Bettina Bulgheroni

Milei llegó sobre la hora y no escuchó a ninguno de sus antecesores. Llegó sonriente y saludando a algunos empresarios que querían una foto con él. No arribó con Karina Milei, quien se quedó en la Casa Rosada, a la espera de la bilateral con el presidente Daniel Noboa. En la Presidencia no dieron motivos de la ausencia. “Ni idea”, respondieron en su entorno.

No faltó la consultora de ceremonial y eventos que trabaja para ella, Mara Gorini, que llegó para ajustar las condiciones para la llegada del Presidente. También estuvo entre los asistentes la presidenta del CICyP, Bettina Bulgheroni, amiga personal de la hermana libertaria.

Las intervenciones políticas de la jornada

En términos estrictamente políticos, las principales disertaciones fueron las del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien abrió el foro; y la de los ministros Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.

Durante su intervención de apertura del Council, Macri buscó dejar en claro su modelo de Ciudad y distinguirlo del de la Nación pese a sus similitudes y diferencias. “Tenemos claro nuestro rol, facilitar y crear las mejores condiciones para permitir que el privado despliegue todo su potencial”, afirmó el mandatario porteño.

Si bien destacó el rol del privado, subrayó la importancia de tomar decisiones estratégicas desde la conducción del Estado. “Hay que festejar el éxito del privado. Es un cambio cultural: poner al privado en el centro de la escena para traer las mejores inversiones. Si al privado no le va bien, es imposible tener un país exitoso. Esa manera de poner al privado en el centro nos parece relevante, con un Estado presente, eficiente, inteligente, y con capacidad de competir en el mundo”.

Federico Sturzenegger

En su presentación, Sturzenegger defendió las reformas libertarias y remarcó la necesidad de eliminar regulaciones que, según sostuvo, favorecen intereses particulares en desmedro del desarrollo general. Señaló el recorte de normas que, a su criterio, impedían la competencia y dificultaban la economía: “Cada norma que eliminamos es un abogado menos que necesita una pyme para funcionar”, afirmó.

El momento más tenso de la jornada se registró apenas Sturzenegger había comenzado su discurso, en donde asestó críticas contra las cámaras empresarias al afirmar que “se defienden con uñas y dientes”. Una de las alusiones fue por el decreto que el Gobierno hizo para prohibir que los sindicatos y cámaras empresarias impongan aportes obligatorios, algo que había repudiado el propio Grinman.

Atípicamente, una de las disertantes fue Pettovello, quien no está muy habituada a exponer en público. En rigor, entró en reemplazo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien sigue recuperándose de una intervención quirúrgica, pero que tiene asuntos de gestión que le impidieron venir. Pettovello confirmó el lanzamiento de Beneficios ANSES, un programa que incluirá descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros.

Pettovello contextualizó las medidas mencionando las cifras de pobreza y pobreza infantil que prevalecían en diciembre de 2023, cuando asumió en el cargo. “En ese momento, la pobreza saltó al 52 por ciento y, según INDEC y UNICEF, la infantil alcanzó el 70 por ciento. Es decir, siete de cada diez niños eran pobres”, afirmó. En ese marco, remarcó que la primera acción del Gobierno fue la desintermediación de los programas sociales, con la meta de “devolver la libertad y la dignidad a la gente”.