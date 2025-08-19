Política

El frente Unión y Libertad confirmó sus candidatos para la Primera Sección de las elecciones bonaerenses

El espacio liderado por los senadores Carlos Kikuchi y Sergio Vargas presentó propuestas y criticó al kirchnerismo

Guardar
Unión y Libertad oficializó su
Unión y Libertad oficializó su lista de candidatos para la Primera Sección Electoral bonaerense en un acto en Vicente López

Unión y Libertad oficializó este martes a sus candidatos para la Primera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires en un acto realizado en Vicente López.

El espacio, conducido por los senadores Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, busca consolidar su presencia en el territorio bonaerense al presentarse como una alternativa liberal con proyección seccional.

La actividad reunió a dirigentes provinciales y locales. Entre ellos estuvieron, además de Vargas y Kikuchi, el diputado Martín Rosas, el candidato a senador por la Primera Sección Ignacio de Jauregui y el primer candidato a concejal por Vicente López Matías Cerdá, anfitrión del encuentro.

También participaron aspirantes a concejales de distritos estratégicos como Tigre, San Martín, General Rodríguez, Pilar, Escobar, San Isidro, Moreno, Malvinas Argentinas, Hurlingham e Ituzaingó.

Durante su intervención, Vargas se diferenció del kirchnerismo y cuestionó a dirigentes que, según dijo, modifican su identidad política en función del escenario electoral. “Basta de Kirchnerismo, necesitamos más liberalismo con conciencia social y sin oportunistas que ayer se vestían de amarillo y hoy de violeta”, afirmó.

También reconoció medidas del gobierno nacional, aunque señaló deudas pendientes: “Apoyamos en líneas generales los logros del gobierno nacional, como la baja de inflación, pero hay déficit en atender las necesidades de la gente, de los jubilados, de los médicos. Es necesario el diálogo político sin agresiones”.

El acto incluyó la exposición del economista Alejo Iramain, quien puso el foco en la presión fiscal en la provincia. “Vemos un incremento abismal en las tasas de Vicente López, pero esto ocurre también en otros distritos de la Provincia de Buenos Aires”, advirtió.

Como respuesta a esa situación, planteó la creación de un Fondo Contracíclico que permita enfrentar las deficiencias de recaudación en los municipios bonaerenses.

La agenda de propuestas estuvo encabezada por de Jauregui, candidato a senador por la Primera Sección, quien planteó la necesidad de “mejorar el transporte y la movilidad”, con especial referencia a la infraestructura de la Autopista Panamericana y el Acceso Oeste, dos corredores viales de alto tránsito en la región.

El diputado Martín Rosas, por su parte, destacó que el espacio busca diferenciarse en el escenario provincial: “Tenemos una oportunidad histórica, tenemos ideas distintas que nos diferencian e identidad propia. Queremos mejorar la vida de todos los bonaerenses”, expresó.

El padrón de la Primera
El padrón de la Primera Sección Electoral representa un 36% del total provincial (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con este acto, en Vicente López, Unión y Libertad formalizó la lista de candidatos y delineó sus principales ejes de campaña en el norte y oeste del conurbano, donde pretende afianzar su identidad política y disputar presencia en los concejos deliberantes de la Primera Sección.

La Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires pondrá en juego ocho bancas del Senado en las elecciones del 7 de septiembre. Junto a la Cuarta, Quinta y Séptima, estas secciones eligen senadores provinciales, mientras que las otras renovarán diputados.

El padrón de la Primera Sección asciende a 5.131.861 electores (4.732.831 nativos y 399.030 extranjeros), lo que representa el 36% del total provincial. Esta elevada concentración poblacional da a la región un peso determinante en los comicios y modula las estrategias de campaña.

La sección abarca 24 municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Las secciones electorales constituyen divisiones administrativas que agrupan varios municipios y funcionan como circunscripciones para la elección de legisladores provinciales. Este diseño pretende un equilibrio en la representación territorial y aspira a que la Legislatura provincial refleje la diversidad geográfica y demográfica bonaerense.

Temas Relacionados

Unión y LibertadPrimera Sección ElectoralCarlos KikuchiSergio VargasElecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Polémica por los dichos de una senadora: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados”

Se trata de Carmen Álvarez Riveros, representante del Pro por Córdoba en el Senado, quien dijo la frase en el plenario de comisiones por la emergencia pediátrica. Martín Lousteau la cruzó y aseguró que fue malinterpretada

Polémica por los dichos de

El cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Axel Kicillof por los menores que delinquen

La ministra aseguró en la provincia de Buenos Aires un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada. Javier Alonso, titular de la cartera de seguridad bonaerense le respondió en duros términos

El cruce entre Patricia Bullrich

Refuerzo de presupuestos universitarios: hubo dictamen en el Senado y quedó listo para su sanción

La iniciativa avanzó esta tarde en el plenario de las comisiones de Educación; y de Presupuesto y Hacienda. La oposición quiere ir rápido al recinto. La Casa Rosada prepara nuevo veto

Refuerzo de presupuestos universitarios: hubo

Elecciones 2025: ¿quiénes pueden votar en Argentina el próximo 26 de octubre?

La participación en los comicios nacionales es un derecho y una obligación para todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral. Se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado

Elecciones 2025: ¿quiénes pueden votar

ATE anunció un paro y se sumará este miércoles a la marcha de jubilados en el Congreso

El gremio adelantó que habrá asambleas en distintas reparticiones públicas de todo el país y una movilización en la Ciudad de Buenos Aires que se sumará a las protestas en las afueras del parlamento

ATE anunció un paro y
ÚLTIMAS NOTICIAS
En los últimos doce meses,

En los últimos doce meses, los subsidios a los servicios públicos cayeron 26,6 por ciento

Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

La línea D del subte tendrá un “Vagón de lectores” este sábado: de qué se trata la actividad

Ignoró una mancha en la nariz y resultó ser cáncer de piel: “La gente no se da cuenta”

Polémica por los dichos de una senadora: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados”

INFOBAE AMÉRICA
Diplomáticos de Israel y Siria

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Guyana denunció que la mayoría de las drogas que ingresan al país provienen de Venezuela

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

TELESHOW
El apoyo de las famosas

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA