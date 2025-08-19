El frente Unión y Libertad confirmó sus candidatos para la Primera Sección de las elecciones bonaerenses

Unión y Libertad oficializó su lista de candidatos para la Primera Sección Electoral bonaerense en un acto en Vicente López

Unión y Libertad oficializó este martes a sus candidatos para la Primera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires en un acto realizado en Vicente López.

El espacio, conducido por los senadores Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, busca consolidar su presencia en el territorio bonaerense al presentarse como una alternativa liberal con proyección seccional.

La actividad reunió a dirigentes provinciales y locales. Entre ellos estuvieron, además de Vargas y Kikuchi, el diputado Martín Rosas, el candidato a senador por la Primera Sección Ignacio de Jauregui y el primer candidato a concejal por Vicente López Matías Cerdá, anfitrión del encuentro.

También participaron aspirantes a concejales de distritos estratégicos como Tigre, San Martín, General Rodríguez, Pilar, Escobar, San Isidro, Moreno, Malvinas Argentinas, Hurlingham e Ituzaingó.

Durante su intervención, Vargas se diferenció del kirchnerismo y cuestionó a dirigentes que, según dijo, modifican su identidad política en función del escenario electoral. “Basta de Kirchnerismo, necesitamos más liberalismo con conciencia social y sin oportunistas que ayer se vestían de amarillo y hoy de violeta”, afirmó.

También reconoció medidas del gobierno nacional, aunque señaló deudas pendientes: “Apoyamos en líneas generales los logros del gobierno nacional, como la baja de inflación, pero hay déficit en atender las necesidades de la gente, de los jubilados, de los médicos. Es necesario el diálogo político sin agresiones”.

El acto incluyó la exposición del economista Alejo Iramain, quien puso el foco en la presión fiscal en la provincia. “Vemos un incremento abismal en las tasas de Vicente López, pero esto ocurre también en otros distritos de la Provincia de Buenos Aires”, advirtió.

Como respuesta a esa situación, planteó la creación de un Fondo Contracíclico que permita enfrentar las deficiencias de recaudación en los municipios bonaerenses.

La agenda de propuestas estuvo encabezada por de Jauregui, candidato a senador por la Primera Sección, quien planteó la necesidad de “mejorar el transporte y la movilidad”, con especial referencia a la infraestructura de la Autopista Panamericana y el Acceso Oeste, dos corredores viales de alto tránsito en la región.

El diputado Martín Rosas, por su parte, destacó que el espacio busca diferenciarse en el escenario provincial: “Tenemos una oportunidad histórica, tenemos ideas distintas que nos diferencian e identidad propia. Queremos mejorar la vida de todos los bonaerenses”, expresó.

El padrón de la Primera Sección Electoral representa un 36% del total provincial (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con este acto, en Vicente López, Unión y Libertad formalizó la lista de candidatos y delineó sus principales ejes de campaña en el norte y oeste del conurbano, donde pretende afianzar su identidad política y disputar presencia en los concejos deliberantes de la Primera Sección.

La Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires pondrá en juego ocho bancas del Senado en las elecciones del 7 de septiembre. Junto a la Cuarta, Quinta y Séptima, estas secciones eligen senadores provinciales, mientras que las otras renovarán diputados.

El padrón de la Primera Sección asciende a 5.131.861 electores (4.732.831 nativos y 399.030 extranjeros), lo que representa el 36% del total provincial. Esta elevada concentración poblacional da a la región un peso determinante en los comicios y modula las estrategias de campaña.

La sección abarca 24 municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Las secciones electorales constituyen divisiones administrativas que agrupan varios municipios y funcionan como circunscripciones para la elección de legisladores provinciales. Este diseño pretende un equilibrio en la representación territorial y aspira a que la Legislatura provincial refleje la diversidad geográfica y demográfica bonaerense.