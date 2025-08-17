El repliegue electoral del PRO: los candidatos elegidos para la lista de CABA y las tres provincias donde iría con lista propia

Mauricio Macri y Fernando De Andreis en la sede del PRO (Jaime Olivos)

Mauricio Macri y el PRO atraviesan un cierre de listas tan inédito como inquietante de cara al futuro. El partido que gobernó de manera simultánea el país, la compleja provincia de Buenos Aires y CABA, transita un proceso de repliegue político que se traduce en una oferta electoral, con información hasta la madrugada de este domingo, por lo menos acotada: la boleta amarilla estará presente solo en tres provincias; en otras nueve la marca acompaña procesos locales, en muchos casos encabezados por los propios gobernadores, y en 12 provincias quedó subsumido a la lógica y a la impronta libertaria.

En la sede de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo, conviven dos miradas contrapuestas. “Este proceso ya lo vivimos dos veces. En 2013, cuando hicimos una alianza con Sergio Massa, fue peor, porque no nos dejaron que presentemos un apoderado y casi perdemos la personería legal; en ese año estábamos mucho peor que ahora, donde por lo menos estamos jugando. Después, si estás más fuerte o más débil es otro tema”, señaló a Infobae un importante dirigente del PRO. Es el vaso medio lleno.

El expresidente se enfocó en completar los espacios que le dejó La Libertad Avanza en CABA: dos lugares con chances de lograr una banca en Diputados, en el quinto y sexto lugar. “Sí, es verdad, te achicás un poco, pero lo hacés con PRO puros”, reflexionó un importante operador amarillo, cercano a Macri. Ayer se confirmaron los nombres de Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

El primero fue legislador porteño, secretario general de la Presidencia, exjefe de campaña en varios procesos electorales y es un hombre de extrema confianza del líder del PRO. La segunda es secretaria parlamentaria del bloque Vamos Juntos en el parlamento de la ciudad de Buenos Aires, cercana al presidente de la bancada, Darío Nieto, también de mucha confianza con Macri. “Es una abogada súper capaz y trabajadora, sin contactos y no llega por ser hermana o familiar de alguien; se lo merece”, afirmó a este medio un dirigente que conoce la estructura parlamentaria porteña.

En un principio se había propuesto el nombre de Jimena de la Torre, también abogada, exfuncionaria de AFIP durante la gestión Cambiemos, y dos veces ganadora de las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura. Pero no superó el filtro de Karina Milei, que rechazó que se sume a la lista.

El PRO renueva tres diputados en CABAl, de los cuales una es Sabrina Ajmechet, cercana a Patricia Bulrich. Los otros son Fernando Iglesias y María Eugenia Vidal, que rechazó de manera pública el acuerdo con LLA. “Dos para reponer dos. No me parece un mal acuerdo. Es un acuerdo para mantener”, argumentan los defensores de la alianza.

Los pesimistas tienen otros argumentos: las disputas internas, fugas de dirigentes, los intereses contrapuestos que dinamitaron el partido en Córdoba y Mendoza, dos importantes plazas electorales, los cuestionamientos públicos a Macri “por entregar el partido a los libertarios” y la certeza de que es necesario una refundación para volver a ser competitivo en 2027.

Así, a menos de 24 horas de la fecha límite para el cierre de las listas, y con varios nombres ya confirmados, el PRO se encamina a presentar en las próximas elecciones legislativas boleta amarilla en tres provincias.

En Córdoba, la situación es compleja. El PRO transita una disputa interna y judicial entre la conducción nacional, que designó al ex intendente de Pinamar Martín Yeza como interventor, y el diputado nacional Oscar Agost Carreño, presidente del partido provincial, que fue relegado de esa función por, entre otros motivos, no alinearse al bloque amarillo en el Congreso: integra la bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto, pero podría encabezar la nómina amarilla. El conflicto judicial podría dilatar una definición.

En Santa Cruz: hace dos semanas, el Consejo Directivo Nacional del PRO resolvió intervenir el partido provincial por una serie de observaciones legales formuladas por la Justicia Electoral Federal. Se designó como interventor a Gustavo Perroni. A la cabeza de la lista de diputados irá Sergio Torres, ex interventor del PAMI en Caleta Oliva, según confirmaron del partido a Infobae. La provincia renueva tres bancas en la Cámara baja, ninguna en el Senado.

En Río Negro: La Libertad Avanza (LLA) y el PRO habían oficializado una alianza para competir bajo el color violeta, pero el acuerdo estalló por los aires. Juan Martín encabezará la lista para el senado, y Martina Lacour para diputados.

En otras ocho provincias, el esquema electoral respetó la libertad de acción que propició el propio Macri para que cada lugar haga el mejor acuerdo posible, pero “con dignidad”. En Mendoza, el PRO atraviesa horas convulsionadas: Alfredo Cornejo, ex socio en Cambiemos, firmó un acuerdo electoral con LLA, que anunció la candidatura a senador de Luis Petri. El presidente del partido, Gustavo Pradines, aún negocia lugares dentro del armado de los gobernadores de Provincias Unidas, a través de un frente denominado La Unión Mendocina.

En Santiago del Estero, el PRO quiere una diputación y formalizó su integración el frente Despierta Santiago, junto a la UCR, el Movimiento Viable y el Partido Autonomista, que llevará al radical Alejandro Parnás como candidato a la gobernación.

En Formosa, el PRO había negociado sobre la base del Frente Amplio Formoseño, en alianza con la UCR y el MID. Pero finalmente acordó con LLA. Se eligen solo dos diputados: el desafío es arrancarle uno al oficialismo.

En Corrientes, el PRO apoyará el frente ECO, del gobernador Gustavo Valdés. La diputada Sofía Brambilla ya fue compensada con un cargo provincial.

En Santa Fe, el macrismo es parte de Unidos por Santa Fe del gobernador Maximiliano Pullaro. Una de las máximas referentes del PRO es la vicegobernadora Gisela Scaglia, que encabezará la lista para diputada nacional dentro del frente Provincias Unidas (Grito Federal).

Jujuy, Neuquén, San Juan y Chubut, son otras cuatro provincias donde el PRO no acordó con LLA. El gobernador chubutense, Ignacio Torres, definió la lista para presentar este domingo. En su caso, el sello será Frente Despierta Chubut, el mismo con el que se ganó en el 2021 y 2023, pero será la representación local de Provincias Unidas. Ana Clara Romero, quien debe renovar su banca, es la elegida para encabezar la competencia e irá acompañada por el vicegobernador Gustavo Menna.

De izquierda a derecha: Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem (Jaime Olivos)

En el resto de las provincias, como en la Ciudad de Buenos Aires, los cierres de lista siguieron la misma lógica de un acuerdo electoral con LLA: los libertarios conducen y el PRO acompaña.

En territorio bonaerense, Macri delegó en Cristian Ritondo la negociación para la elección local del 7 de septiembre, que también se replicará en la nacional de octubre, y que encaró con su par libertario Sebastián Pareja. El proceso generó tensiones internas, enojos y la salida de al menos cuatro intendentes amarillos, que optaron por otra estrategia electoral. Diego Santilli irá en el tercer lugar de la lista que encabezan el economista José Luis Espert y la actriz Karen Reichardt, y el exministro de Educación, Alejandro Finnochario iría en el octavo lugar.