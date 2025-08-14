Todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y de cuánto es el padrón de cada una

La Primera y la Tercera Sección concentran el 71% del padrón electoral bonaerense y definen la disputa política (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo domingo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires. Se trata del distrito con mayor peso electoral del país. El territorio bonaerense concentra más de 14,3 millones de personas habilitadas para votar. La magnitud de este número y la distribución de los electores explican la importancia de conocer la organización en secciones electorales, su composición territorial y el peso específico que cada una de ellas tiene en la definición de los resultados.

El sistema divide a la provincia en ocho secciones que agrupan distintos municipios. Estas circunscripciones determinan no solo la representación legislativa sino también el mapa político de la provincia, ya que en algunas zonas se concentra la mayoría del electorado y en otras se encuentran bastiones históricos de los principales partidos.

En esta ocasión, además de renovar bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados provinciales, la elección servirá para medir el posicionamiento de las dos grandes alianzas políticas y para proyectar liderazgos con miras a las presidenciales de 2027.

Qué son las secciones electorales

Las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires son divisiones administrativas que agrupan varios municipios y funcionan como circunscripciones para la elección de legisladores provinciales. En cada una de ellas, los ciudadanos votan de manera conjunta a diputados o senadores, según corresponda, y se renueva la mitad de las bancas de cada cámara de forma alternada.

Esta organización busca equilibrar la representación territorial y garantizar que la Legislatura provincial refleje la diversidad geográfica y demográfica del distrito. Además, la existencia de secciones con distinto peso poblacional influye en las estrategias de campaña, ya que las más numerosas concentran la mayor parte de los votantes y suelen definir el resultado general de los comicios.

Las elecciones del 7 de septiembre renovarán bancas en el Senado y la Cámara de Diputados provinciales (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cuáles son las secciones electorales

La provincia de Buenos Aires está organizada en ocho secciones electorales. La Primera Sección Electoral reúne a 24 municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense, mientras que la Segunda agrupa a 15 municipios ubicados en la zona norte del interior provincial. La Tercera Sección se compone de 19 partidos que abarcan el sur del conurbano y una parte del interior, en tanto que la Cuarta incluye 19 municipios del noroeste bonaerense.

La Quinta Sección está formada por 27 partidos de la costa atlántica y el sudeste de la provincia. La Sexta agrupa a 27 municipios del sudoeste, la Séptima a ocho municipios del centro-sur y la Octava coincide con el municipio de La Plata, que es la capital provincial.

Primera sección electoral

Campana

Escobar

General Las Heras

General Rodríguez

General San Martín

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz

Luján

Malvinas Argentinas

Marcos Paz

Mercedes

Merlo

Moreno

Morón

Navarro

Pilar

San Fernando

San Isidro

San Miguel

Suipacha

Tigre

Tres de Febrero

Vicente López

Segunda sección electoral

Arrecifes

Baradero

Capitán Sarmiento

Carmen de Areco

Colón

Exaltación de la Cruz

Pergamino

Ramallo

Rojas

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Nicolás

San Pedro

Zárate

Tercera sección electoral

Almirante Brown

Avellaneda

Berazategui

Berisso

Brandsen

Cañuelas

Ensenada

Esteban Echeverría

Ezeiza

Florencio Varela

La Matanza

Lanús

Lobos

Lomas de Zamora

Magdalena

Presidente Perón

Punta Indio

Quilmes

San Vicente

Cuarta sección electoral

Alberti

Bragado

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Chacabuco

Chivilcoy

Florentino Ameghino

General Arenales

General Pinto

General Viamonte

General Villegas

Hipólito Yrigoyen

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

Nueve de Julio

Pehuajó

Rivadavia

Trenque Lauquen

Quinta sección electoral

Ayacucho

Balcarce

Castelli

Chascomús

Dolores

General Alvarado

General Belgrano

General Guido

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pueyrredón

La Costa

Las Flores

Lezama

Lobería

Maipú

Mar Chiquita

Monte

Necochea

Pila

Pinamar

Rauch

San Cayetano

Tandil

Tordillo

Villa Gesell

Sexta sección electoral

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Bahía Blanca

Benito Juárez

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Guaminí

General Lamadrid

Laprida

Monte Hermoso

Patagones

Pellegrini

Puan

Saavedra

Salliqueló

Tres Arroyos

Tres Lomas

Tornquist

Villarino

Séptima sección electoral

Azul

Bolívar

Olavarría

Roque Pérez

Saladillo

Veinticinco de Mayo

Tapalqué

General Alvear

Octava sección electoral

La Plata

De cuánto es el padrón de cada sección electoral

Primera Sección: 5.131.861 electores (4.732.831 nativos y 399.030 extranjeros), 36% del total.

Segunda Sección: 661.721 electores , 5% del total.

Tercera Sección: 5.101.177 electores (4.637.863 nativos y 463.314 extranjeros), 35% del total.

Cuarta Sección: 547.677 electores , 4% del total.

Quinta Sección: 1.336.787 electores , 9% del total.

Sexta Sección: 672.483 electores , 5% del total.

Séptima Sección: 285.047 electores , 2% del total.

Octava Sección: 639.839 electores, 4% del total.

La Primera y Tercera Sección concentran más del 70% del padrón bonaerense, seguidas por la Quinta, mientras que la Séptima y la Octava presentan la menor cantidad de electores.

Fuerza Patria y la alianza La Libertad Avanza-PRO se disputan el control político de la provincia más poblada (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Qué se vota en cada sección electoral en las elecciones del 7 de septiembre

Las elecciones del 7 de septiembre renovarán parte de la Legislatura provincial. Las secciones que eligen senadores son la Primera, la Cuarta, la Quinta y la Séptima, mientras que las restantes votarán diputados provinciales.

Fuerza Patria y la alianza La Libertad Avanza-PRO se disputan el control político de la provincia más poblada (REUTERS/Cristina Sille)

La Primera Sección pondrá en juego ocho bancas del Senado, la Cuarta renovará siete, la Quinta cinco y la Séptima tres. La Segunda Sección elegirá once diputados, la Tercera dieciocho, la Sexta once y la Octava seis.

Esta distribución hace que en algunas zonas la disputa sea particularmente intensa, ya que un cambio de correlación de fuerzas en secciones de gran peso puede modificar el equilibrio político en la Legislatura.

Los frentes electorales que se presentan

La distribución de bancas y el crecimiento del padrón en municipios clave marcan la importancia de cada sección (Télam)

Alianza La Libertad Avanza (Espacios liderados por Karina Milei, PRO bonaerense, armadores territoriales vinculados al presidente, referentes como Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Matías Ranzini, Alejandro Finocchiaro, María Florencia De Sensi, Agustín Forchieri, Alejandro Rabinovich, Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba)

Fuerza Patria (Partido Justicialista bonaerense, Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Patria de los Comunes, Principios y Valores, Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Frente Patria Grande, Acción Marplatense, Innovar –sector vecinalista de Bragado–, Partido de la Victoria, impulso de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner)

Somos Buenos Aires (Unión Cívica Radical –UCR–, Coalición Cívica, Partido Socialista, GEN, Hacemos, Partido del Diálogo, Partido política abierta para la integridad social, Nuevo País, otros sectores; referentes: Pablo Nicoletti, Julio Zamora)

Avanza Libertad (Unión Liberal, Frente Federal de Acción Solidaria de la provincia de Buenos Aires; apoderado: Julio Ricardo Bayés)

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U) (Partido de Trabajadores por el Socialismo, Izquierda por una opción socialista, Nueva Izquierda, Partido Obrero; referentes: Nicolás del Caño, Romina Del Plá, Myriam Bregman)

Potencia (Movimiento de Integración y Desarrollo –MID–, presidido por Fernando Mascetti; Partido UNIR, liderado por Alberto Asseff; referente principal: María Eugenia Talerico)

Es con Vos, es con Nosotros (Partido Republicano, Unión Popular Federal)

Nuevos Aires (Unión Celeste y Blanco, Partido Renovador Federal, Confianza Pública)

Alianza Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social (Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Acción Vecinal, San Isidro es Distinto, Acción Vecinal por un San Martín Distinto)

Alianza Electoral Unión y Libertad (Unión por Todos, Partido Federal; trámite de inscripción en proceso)