Chubut: definiciones a contrarreloj en LLA para dar batalla a la consolidada estructura oficialista

El gobernador Ignacio Torres reniega de la unidad entre el PRO y LLA, que van por separado en los comicios de octubre. Hay dos bancas de diputados en juego. El PJ fue a internas para resolver candidaturas y dejó varios heridos en el recorrido

Francisco Poppe

Por Francisco Poppe

La estructura partidaria de Ignacio Torres se consolida como el principal objetivo de LLA y el peronismo en Chubut. REUTERS/Matias Baglietto

La estructura partidaria que estrena el gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres parece ser el objetivo a vencer por La Libertad Avanza y el peronismo, que no logran desempolvar el agrietado recorrido que transitan para poder definir sus candidaturas. El peronismo tuvo que resolver postulaciones con una interna, en la que se proclamó el ex candidato a la gobernación provincial y ex intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque. Más allá de las manos levantadas, los derrotados quedaron heridos y anticipan una fragmentación que favorece a los opositores.

Más de 480 mil chubutenses deberán acudir a las urnas en octubre para definir a los dos representantes que ocuparán bancas desde diciembre en la cámara baja. No hay senadurías en juego en la provincia de las ballenas. Torres, candidato del PRO para imponerse en las últimas elecciones provinciales, estrena en las urnas Despierta Chubut, una coalición de la que forman parte copartidarios amarillos, fragmentos del radicalismo, PACH y el flamante Familia Chubutense, entre otros.

El mandatario tiene buena imagen y entiende que su el aval popular podría ser trasladable a los candidatos de su sector. Reniega de la fusión de libertarios con amarillos. “No nos vamos a amontonar por un escaño más o menos” anticipó esta semana. Los dardos apuntaron hacia las filas del PRO, ya que considera un error estratégico aliarse con LLA. Defendió que el espacio que integra representa una alternativa genuina donde los votantes podrán elegir “un espacio republicano y federal para salir de esa lógica pendular” que oscila entre el kirchnerismo y el actual gobierno nacional.

Junto a Claudio Vidal, su par santacruceño, y a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Carlos Sadir (Jujuy) integra la coalición Provincias Unidas, a la que definió como una propuesta “republicana, federal y con agenda de desarrollo», diferenciada tanto del oficialismo nacional como del kirchnerismo”. El peronismo no logró ponerse de acuerdo y dirimió postulaciones en una interna, en la que se impuso Luque, ex rival de Torres en la contienda para llegar a la gobernación. Los cánticos de celebración estuvieron dirigidos al mandatario y no al gobierno nacional, lo que anticipa la búsqueda de un resultado favorable para “plebiscitar la gestión chubutense”.

Torres integra Provincias Unidas junto a otros gobernadores, diferenciándose del oficialismo nacional y el kirchnerismo

Sin embargo, a pesar de ese paso previo, los peronistas tampoco lograron paz. Mientras Luque festejaba, Dante Bowen – jefe comunal de la localidad de Davon– espetaba que el resultado había sido empate. Con el conteo fino, Luque buscará en octubre una banca para diputado. El triunfador encabezó la boleta de Unidos Podemos, que integró al Frente Renovador, Chubut Somos Todos, el Partido de los Trabajadores del Pueblo, Unidad Socialista y el Partido de la Victoria. Lo secundó como candidata a diputada Lorena Elisaincin.

El peronismo resolvió así la candidatura después de más de 20 años sin acudir a esa instancia interna. En el seno La situación en La Libertad Avanza, los acuerdos escasean. El diputado César Treffinger, con mandato vigente hasta 2027, denunció al periodista y precandidato a la diputación por LLA Ricardo Bustos, por amenazas.

El hecho, que fue retuiteado por Milei, ocurrió días atrás cuando Bustos asistió a un acto libertario. Treffinger, leal a Casa Rosada, maneja los hilos violetas en la provincia patagónica aunque no logra ordenar la tropa para tratar de sumar un escaño libertario en la cámara baja. La fragmentación libertaria tiene aún más fojas, en las que se destacan denuncias, renuncias y acusaciones por doquier. Mientras el fuego amigo abunda, los nombres de quienes irán con el sello violeta aún son un misterio.

