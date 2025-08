“No somos un espacio anti-Milei, pero vamos a defender al interior productivo”, aseguró Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

“Provincias Unidas no es un espacio anti-Milei, pero vamos a defender el interior productivo y apoyar solo lo que le haga bien a la Argentina”, declaró Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, durante una entrevista en radio Mitre con Eduardo Feinman. Pullaro sostuvo que los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz se unieron con el objetivo de fortalecer a las provincias y representar los intereses del campo, la industria, la minería y el petróleo, sectores que generan “las divisas que ingresan al país permanentemente”.

Pullaro señaló que “no queremos volver atrás, no queremos volver al populismo” y consideró que esa etapa ya está superada en la República Argentina. “Necesitamos mirar para adelante, para eso hay que cuidar el equilibrio fiscal, pero hay que apostar fundamentalmente al desarrollo y a la gestión pública que nos permita sacar a nuestras provincias adelante”, planteó.

Sobre la relación de Provincias Unidas con el gobierno de Javier Milei, explicó: “Es un grupo que ha acompañado muchas políticas públicas de Milei, que ha acompañado la Ley Bases, que ha acompañado el Pacto de Mayo, pero que también muchas veces le dijo que no”. Mencionó el rechazo del frente a la suba de retenciones y la falta de infraestructura vial, así como la exigencia de que los fondos del combustible vuelvan a las provincias. “Es un grupo que toma lo bueno de este gobierno nacional, el equilibrio fiscal, el control de la macroeconomía. Todas nuestras provincias lograron el equilibrio fiscal, pero también lograron el desarrollo productivo”, enfatizó.

El mandatario diferenció el espacio de la oposición clásica y remarcó: “Cuando hablamos del Grito Federal, nosotros estamos hablando de una historia que ha tenido nuestro país, donde muchas provincias hemos trabajado muchísimo, nuestros ciudadanos han aportado muchísimo para que al país le vaya bien. Lamentablemente, estos recursos nunca llegan a este interior, se terminan quedando en una zona de la República Argentina y esto perjudica el conjunto de los argentinos.”

Ignacio Torres, Chubut Maximiliano Pullaro, Santa Fe Martín Llaryora, Córdoba Carlos Sadir, Jujuy Claudio Vidal, Santa Cruz

Pullaro anticipó el objetivo político del espacio: “Lo que pretende es gobernar desde el 2027 la República Argentina y acompañar durante estos dos años todo lo que entendamos que está bien para nunca más volver atrás.” Al referirse a la posibilidad de sumar más actores, indicó que ya son más de cuatrocientos intendentes los que respaldaron el documento fundacional y que hay otros gobernadores y dirigentes interesados. “No vamos a hacer un rejunte para una elección. Lo que vamos a hacer es construir bases sólidas para poder marchar de manera muy ordenada al 2027 y presentarle a los argentinos una alternativa distinta”, afirmó.

Consultado por la eventual proyección presidencial del espacio, subrayó: “El futuro no viene desde el mundo financiero, sino desde el campo productivo, viene desde el interior, desde aquí, desde este grupo y de algunos más que se van a sumar va a salir un presidente.” Sin embargo, aclaró: “No, no, no. Yo voy a seguir estando en mi provincia, pero sí quiero que este espacio tenga un presidente, porque confío en los dirigentes que están en este espacio”.

Sobre el posicionamiento del frente respecto al Gobierno nacional, Pullaro dijo que “vamos a acompañar lo que entendamos que es bueno para la República Argentina. No queremos volver al derroche, no queremos volver al déficit fiscal… Pero también creemos que hay que cuidar a la industria, que hay que cuidar el trabajo. No nos imaginamos un país que se vaya a desarrollar y que no tenga las rutas en el estado que las tiene que tener”.

El gobernador santafesino aclaró que Provincias Unidas no es una “tercera vía” ni un armado ideológico: “Esto es un espacio de gestión, un espacio que toma los problemas, que resuelve los problemas, que trabaja mucho, que tiene claro qué hacer, que tiene claro cómo gestionar nuestras provincias y la República Argentina. Eso no es un espacio ideológico, es un espacio de gestión que resuelve los problemas”.

En cuanto a la postura frente a los vetos presidenciales, Pullaro argumentó: “Los legisladores tienen autonomía, más los legisladores de gobernadores nuevos como somos nosotros cinco. Creo que hay algunas cosas que deberíamos acompañar y algunas que no deberíamos acompañar. El veto, cuando hablamos de moratoria, hacerle un daño mayor al ANSES no es lo que Argentina necesita en este momento, pero la recomposición de los jubilados, que entendemos que impacta en un 0,3% o 0,4% del PBI, hay muchos legisladores de este espacio que los van a acompañar. La ley de discapacidad, hay muchos legisladores de este espacio que lo van a acompañar.” También remarcó que las propuestas elevadas por los gobernadores van a contar con el apoyo de los diputados y senadores de cada provincia.

Respecto al desempeño del gobierno nacional, Pullaro analizó: “Es un gobierno que asumió en un momento muy difícil, que cumplió las expectativas iniciales, que era ordenar la macroeconomía, que era bajar los niveles de inflación y bajar la tasa de interés, esperando que rápidamente puedan venir grandes inversiones a nuestro país... Las inversiones hasta el momento no han llegado a nuestra provincia. Eso está generando muchas dificultades, porque solamente estamos concentrados en la macroeconomía y no en la protección del campo, de la industria, que es lo que hoy nos está dando los dólares para cerrar nuestra balanza comercial”.

Santa Fe, según Pullaro, sigue sin recibir inversiones y eso complica la situación del interior productivo. En ese sentido, reclamó la necesidad de “apostar al desarrollo productivo, a la generación de empleo, a cuidar a nuestras empresas, a mejorar la infraestructura de nuestros puertos para poder exportar más, y salir a consolidar mercados internacionales y buscar nuevos”.

La nota final de Pullaro fue de confianza en el futuro: “Yo voy a apostar con todos mis esfuerzos para que esto se pueda dar, que a Argentina le vaya bien y que mi provincia sea la primera que repunte en ese cambio que tiene que venir en nuestro país.”