LLA le resta importancia a Jorge Macri y sostiene las condiciones de Karina Milei para un acuerdo en CABA

Karina Milei y Mauricio Macri

En el Gobierno ningunearon la última jugada política de Jorge Macri, que se ubicó como apoderado del PRO en la Ciudad para asegurarse un rol en las negociaciones por las listas de candidatos en un eventual acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Karina Milei sostendrá sus condiciones de cara a un eventual pacto, donde aspira a replicar la fórmula de preeminencia de La Libertad Avanza que ya se aplicó en la Provincia de Buenos Aires, donde el interlocutor fue Cristian Ritondo con el aval de Mauricio Macri.

No hubo demasiada alarma entre los libertarios por la movida del alcalde porteño. Según aseguraron en la Casa Rosada, apenas se conoció la decisión, luego de la Asamblea del Consejo de PRO, el jueves por la noche, recibieron aclaraciones de parte del sector que responde a Mauricio Macri en la Ciudad, con el cual Karina Milei sí está dispuesta a negociar. “Sí, fue un gesto político (de Jorge Macri), pero en la práctica no significa nada, no va a firmar”, se fiaron y minimizaron en un despacho nacional.

También aclararon que cada una de las condiciones de Karina Milei, que hasta hace diez días rechazaba de plano un posible acuerdo y cambió de opinión, se sostienen.

La secretaria general de la Presidencia no tiene dudas de que a LLA le corresponden los tres candidatos a Senadores -para asegurarse el suplente, también, ante la posibilidad de que Patricia Bullrich quisiera regresar al Gabinete-. Y, como mínimo, la cabeza de la lista de Diputados. También aspira a que la eventual alianza lleve el color violeta, el logo del águila, y que replique el sello de LLA, a secas. Y consideran inamovible el veto, en las conversaciones sobre lugares, porcentajes, etc, a Jorge Macri, y a Silvia Lospennato, la contrincante de Manuel Adorni en los últimos comicios.

Desde el Gobierno argumentan que LLA tiene ventaja desde que se impuso en los comicios nacionales que llevaron a Milei al poder, y en los porteños donde el vocero presidencial quedó primero y el PRO no sólo quedó desplazado en su propio distrito sino que terminó ubicado en tercer lugar. “Ellos tienen mucho más para ganar yendo con nosotros, que viceversa”, dijo un armador. Y aseguró que estas cláusulas “siempre estuvieron claras”.

Jorge Macri y Javier Milei

Karina Milei y Mauricio Macri, enemistados prácticamente desde el inicio del Gobierno, no tuvieron nunca una conversación en privado Tampoco en los últimos días, cuando se reactivó la posibilidad de una alianza (que, aclaran todos, aún está lejos de concretarse).

Los diálogos se llevan entre los delegados de ambos en el distrito. La legisladora Pilar Ramírez, titular del partido violeta en CABA, por la primera, y Ezequiel Sabor, secretario de Vínculo Ciudadano que responde a Mauricio Macri.

Del lado de la primera, sorpresivamente, no descartaron la posibilidad de algún contacto. “Vamos a ver cómo sigue”, dijeron. En el caso de Macri deslizaron que sus contactos siempre fueron con el Presidente, a excepción de ocasiones contadas en las que se reunió con el tercer integrante del “triángulo de Hierro” de Milei, Santiago Caputo.

Ayer parecía poco probable que el ex mandatario esté dispuesto a un encuentro con la poderosa hermana del Presidente. Quienes dialogaron con él en los últimos días dijeron, con firmeza y seguridad, que “no va a haber acuerdo”. E incluso volvieron a advertir que el PRO no necesariamente acompañaría al oficialismo en el Congreso, justo en la previa de la batalla que se avecina para LLA por sostener los vetos de Milei a los aumentos sancionados en el Senado para jubilaciones y discapacidad.

El ex presidente junto a Milei y Patricia Bullrich el día de la elección de octubre 2023

Más allá del caso de su primo, con quien tiene disidencias, el fundador del PRO consideró una “falta de respeto” que los libertarios dejaran trascender desde el mismo inicio de las charlas -apenas esta semana, diez días antes del cierre de alianzas- que tienen decidido a priori quedarse con los lugares más apetecibles de las nóminas.

Más allá de Macri, en el PRO porteño cayó mal la determinación a excluir al primo de Mauricio. No tanto por amor al alcalde en sí mismo, sino porque recibieron como una afrenta que el oficialismo nacional quiera imponer como requisito dejar de lado al jefe de gobierno que, más allá de las resistencias internas, es amarillo, en el distrito donde nació el PRO.

Del lado del Gobierno no negocian ese requisito: Milei está profundamente ofendido con Jorge Macri por la campaña en la Ciudad, como dejó en claro cada vez que le retiró el saludo en público, sin importarle que fuera en actos oficiales. Pero dicen que no afecta la voluntad, incipiente, de cerrar un pacto con LLA. En el PRO dijeron que no les interesan esas “nimiedades sin importancia”, sino el fondo del acuerdo. Y dudan de que las incipientes negociaciones puedan prosperar.