“Decir que el PRO perdió es no ver la película completa y tener mala fe”, aseguró Cristian Ritondo sobre el acuerdo con LLA

Cristian Ritondo defendió el acuerdo del PRO con LLA.

Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente del PRO en la Provincia de Buenos Aires, destacó el acuerdo alcanzado entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para armar un espacio electoral conjunto de cara a las próximas elecciones.

Según Ritondo, el objetivo principal de la negociación no fue una cuestión de ceder o conservar lugares, sino la necesidad de consolidar una alternativa potente que permita disputar el poder en el principal distrito del país y terminar con el ciclo político del populismo bonaerense.

“Estoy muy conforme porque logramos un equipo para ganarle al populismo en Provincia de Buenos Aires. Logramos una representación importante, con diferentes de peso en la Provincia. No se trataba de si ceder o no, sino de construir juntos una alternativa fuerte y potente para un cambio en serio”, afirmó Ritondo en Radio Mitre. El dirigente subrayó que la construcción de esta coalición implica dejar de lado los intereses individuales para priorizar una estrategia que sume fuerzas, apuntando directamente contra la posibilidad de una continuidad kirchnerista en el territorio más poblado de la Argentina.

El diputado rechazó la lectura crítica que considera que el PRO se diluye o resulta desdibujado dentro de la nueva coalición. Para el presidente partidario bonaerense, la única manera de competir con chances ante el oficialismo era la conformación de un espacio sólido con poder real de disputa: “Nosotros pensamos que ganan los bonaerenses porque van a contar con un espacio potente. Decir que el PRO perdió es no ver la película completa y es tener mala fe. Defender al PRO es esto, es hacerlo competitivo y con poder real para ganar la provincia”.

El diputado remarcó el peso de la nueva alianza y el cálculo electoral detrás de la decisión: “Los números son claros, LLA más el PRO pueden resultar triunfantes. No haber ido juntos no solo hablaría de ir contra la historia más reciente, sino que seríamos funcionales al kirchnerismo, donde no nos van a encontrar”.

Ritondo resaltó el rol de Soledad Martínez, actual intendente de Vicente López y vicepresidenta del PRO bonaerense, en la construcción del acuerdo. “Soledad es la vice del partido, con quien estuve trabajando todo el tiempo. Es una muy buena intendenta y ayudó mucho en este cierre. La enorme mayoría del PRO y sus intendentes hizo este camino. Hay que mirar más allá de su propio territorio. Hay quienes, diciendo que son antikirchneristas, son más funcionales que nunca para que (Axel) Kicillof siga gobernando”, señaló.

Sobre la estrategia de campaña, Ritondo identificó dos secciones clave para la fortaleza electoral, que representan un caudal decisivo de votantes: “El peso electoral va a estar en toda la provincia. La construcción de la primera y segunda sección electoral hace una fortaleza gigante. La cantidad de bonaerenses que votan ahí son más de 10 millones de votos en dos secciones. Ahí vamos a tener que poner toda la fuerza”, detalló el referente del PRO.

El parlamentario también abordó uno de los temas que marcó la agenda en el final del cierre de listas: las denuncias por supuestas irregularidades y demoras en la oficialización de las candidaturas, a raíz de cortes de luz ocurridos durante el pasado fin de semana y que impactaron en el normal desarrollo de la actividad partidaria. “Hoy vamos a presentar en la Legislatura bonaerense y en la Legislatura nacional un pedido de informe sobre el juego sucio de los cortes de luz que pasó el sábado. No puede quedar en un estado democrático quienes tienen que jugar un partido hasta el sábado y otros que lo pueden jugar hasta el lunes. No es fair play, las fechas están para todos y debemos cumplirlas”, determinó.