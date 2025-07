Emotivo homenaje a las víctimas de la AMIA en la reunión de ministros de Seguridad de todo el país

El encuentro de los ministros de Seguridad de todo el país con referentes de la comunidad judía argentina

En el marco de la reunión de ministros de Seguridad de las provincias y Nación, las organizaciones comunitarias y políticas judías de la Argentina encabezaron un emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la sede de la AMIA, a 31 años del ataque criminal que dejó 85 muertos y cientos de heridos y damnificados.

El acto se llevó a cabo durante la Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, que encabezó Patricia Bullrich, y sus colegas de las provincias y fue organizado conjuntamente por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), AMIA y DAIA.

La ministra Bullrich destacó que “el monitoreo y la prevención tienen que ser permanentes” y agregó que “en la víspera del aniversario del atentado a la AMIA, trabajamos sobre temas que nos permiten salir de las áreas de impunidad, como el juicio en ausencia”.

Una luz por la vida, a 31 años del atentado terrorista en AMIA

“Este fue un ataque contra nuestro país, y es nuestra responsabilidad prevenir para que no se repita”, consideró la funcionaria nacional. “Agradezco al CJL por acompañarnos, en nombre de todos los ministros y fuerzas de seguridad. Vamos a seguir trabajando en nuevas medidas de prevención del terrorismo en nuestro país”, agregó.

Por su parte, Claudio Epelman, director ejecutivo del CJL, destacó: “Valoramos que el Ministerio de Seguridad haya convocado al Consejo Federal para tratar el tema del terrorismo en una fecha tan significativa”.

“Que ministros de todas las provincias se hayan sumado demuestra un compromiso activo con la memoria y la prevención”. Además, remarcó que “la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado es un eslabón clave en la cadena de respuesta frente al terrorismo internacional”, manifestó.

El evento, que culminó ayer, contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, los ministros de Seguridad de las 24 provincias, los jefes de las fuerzas de seguridad federales, las policías provinciales y representantes del Congreso Judío Latinoamericano.

Durante la jornada, que se desarrolló a 31 años del atentado contra la AMIA, se abordaron temas vinculados a la prevención del terrorismo y se realizó un sentido homenaje a las víctimas del ataque contra la mutual judía.

El acto central

Bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, y con la convocatoria conjunta de AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, el Acto Central está previsto que comience con el sonido de la sirena, a las 9:53, hora exacta en la que fue perpetrado el atentado terrorista frente a Pasteur 633.

Los oradores previstos son el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y los familiares de víctimas fatales Alejandra Terranova (hija de Juan Carlos Terranova); Marcelo Alguea (hermano de Silvana Alguea de Rodríguez); César Vela Ramos (hermano de Juan y Eugenio Vela Ramos), y Sergio Ginsberg (hermano de José Enrique “Kuki” Ginsberg).

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”. Con esta pregunta como disparador, y con la narración de la inconfundible voz de Ricardo Darín, comienza el emotivo video “Aniversarios”, que AMIA difundió, en sus redes sociales, para acompañar la convocatoria del acto de hoy.

“31 años no es un número redondo. No son 20. No son 30. “Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, remarca el actor, al hacer referencia a este nuevo aniversario, que se vuelve a vivir en medio de la impunidad.