Kicillof le pidió a los intendentes que armen las listas locales para negociar con el resto de Fuerza Patria

Kicillof reunió a los jefes comunales que integran el Movimiento Derecho al Futuro

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunió a sus intendentes luego del acuerdo del frente electoral Fuerza Patria y le trasladó la garantía de que los jefes locales estarán al mando de las listas distritales. Que eso se acordó con el Frente Renovador de Sergio Massa y con el PJ bonaerense de Máximo Kirchner, en las distintas cumbres que terminaron de darse el miércoles cuando, finalmente, el peronismo creó Fuerza Patria como alianza electoral para competir en las próximas elecciones.

La mayoría de los jefes comunales se fueron con esa garantía el jueves por la noche de la gobernación bonaerense. También se llevaron un pedido de parte del gobernador: que a más tardar el 16 de julio entreguen lo que considerarán como lista en los concejos deliberantes, para —con ese insumo— sentarse a negociar los días restantes, hasta que llegue el 19 de julio y se oficialicen los candidatos para la elección provincial que será el 7 de septiembre.

Este jueves, cerca de los 40 intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro fueron convocados por Kicillof a La Plata. Asistieron casi todos, con excepción de los que estaban “más lejos”, según contó uno de los participantes.

El encuentro también incluyó la presencia de algunos ministros de corte político como Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura) o Agustina Vila (Secretaria General). La funcionaria cobró un rol importante en el esquema de la ingeniería electoral y representatividad del MDF con los otros sectores del peronismo. De hecho, junto con el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y de La Plata, Julio Alak, es una de las apoderadas del frente Fuerza Patria. Su presencia implica una especie de reaseguro a los intereses de Kicillof en un esquema del peronismo en el que —como contó un funcionario que está en las mesas de decisión— todavía tiene que recuperar la confianza entre las distintas partes.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares saliendo de gobernación (Crédito: Archivo Aglaplata)

Los intendentes se fueron conformes del encuentro en La Plata. Sin embargo, las complejidades están más en los llamados municipios sin tierra; es decir, donde no gobierna el peronismo. El gobernador pidió “ayudar” a estos distritos en el ordenamiento interno. Este fin de semana, habrá algunas señales en este sentido.

De lo que desistieron algunos jefes comunales con este esquema alcanzado el miércoles, y con las primeras reglas sobre la mesa casi selladas, fue presentar boleta corta en los distritos. Sin embargo, un plan que se mantiene en pie son las candidaturas testimoniales en los concejos deliberantes para, por un lado, darle “potencia” a las candidaturas y por el otro, que los intendentes se aseguren que quién encabece la lista sea uno propio.

La certeza de que los intendentes estarán al mando de los armados en sus distritos es una condición para todos los espacios. El MDF aglutina cerca de 40 jefes comunales, 17 forman parte del Frente Renovador y otros 11 reportan en La Cámpora.

Los intendentes se fueron conformes del encuentro con Kicillof y a la espera de más directivas, como por ejemplo el contenido de la campaña y la estrategia para adoptar el proceso electoral. De eso, no hay demasiado aún.

La titular del bloque de senadores de Unión por la Patria en PBA, Teresa García, planteó que el peronismo no puede encarar la campaña omitiendo la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación para el ejercicio de la función pública en el marco de la causa Vialidad. Los intendentes que ayer se reunieron con Kicillof poco y nada plantearon la situación.

La senadora Teresa García y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; dos referencias directas de CFK

A la par, el líder del Frente Renovador compartió el primer spot de campaña de Fuerza Patria. Una pieza audiovisual en el que no aparecen dirigentes ni nombres propios. “Fuerza Patria no es una consigna vacía, es lo que somos cuando nos juntamos, es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante porque saben que son parte de algo más grande”, lanzan distintas voces en off durante el video, que se suma a lo que fue el lanzamiento de las redes oficiales del frente con el que peronismo competirá en las próximas elecciones.