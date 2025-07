Tras el cierre del frente electoral, Sergio Massa difundió el primer video de campaña de Fuerza Patria

El video de campaña de Fuerza Patria

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, difundió hoy el primer video de campaña de Fuerza Patria, la coalición que competirá en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el próximo 7 de septiembre, que reúne a todos los sectores del peronismo.

Sin dirigentes, con foco en la gente y fuertes críticas al Gobierno, el spot fue difundido en las cuentas de redes sociales de Massa. “Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa”, planteó.

“Fuerza Patria no es una consigna vacía, es lo que somos cuando nos juntamos, es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante porque saben que son parte de algo más grande”, plantean varias voces en off.

Y continúa: “Es la fuerza de los jubilados que dieron su vida entera por esta Patria y merecen descansar con dignidad sin que nos caguen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resigna la ternura, aunque el sistema las deje solas".

“Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes que, insultados y maltratados, siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad. De verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia”.

“Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera, se gana con inteligencia, valentía, y con esperanza. No es una consigna vacía, es la fuerza de nuestra Patria”, concluyó el mensaje.

El medio y el mensaje

Massa, Máximo Kirchner y Juan Grabois

La difusión del primer video de Fuerza Patria por parte de Massa no es casual. El líder del Frente Renovador tuvo un rol decisivo en la articulación de una compleja negociación, en medio de las tensiones entre el gobernador Axel Kicillof y los intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y La Cámpora.

La noche del 9 de Julio, y después de amenazas de ruptura, finalmente los distintos sectores del arco panperonista cerraron un frente, y le pusieron el nombre Fuerza Patria, un nuevo rebranding de Unión por la Patria, que sucedió a la fallida experiencia del Frente de Todos.

El primer spot de campaña apuntó a hablar sobre los focos de mayor crítica al Gobierno. Hay varios datos: no aparece ni Cristina Kirchner ni su reclamo por su libertad, como tampoco otros dirigentes del peronismo, como Kicillof. Tampoco habla en concreto de la provincia de Buenos Aires, sino que planteó un mensaje nacional.

Esa lógica va en línea con el estilo de campaña que está planteando el gobierno de Javier Milei, que habla de que la próxima elección va a ser una elección entre “kirchnerismo o libertad”. Es un eslogan que le dio altos dividendos en los comicios porteños.