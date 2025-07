La Junta Electoral habilitó las boletas con colores y La Libertad Avanza festeja: podrá usar el violeta

Las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires

La Junta Electoral Bonaerense tomó en las últimas horas dos decisiones clave para los comicios del 7 de septiembre, que por primera vez, se harán de manera desdoblada de los nacionales para cargos legislativos. El organismo a cargo de la organización de la elección aprobó el padrón de ciudadanos habilitados para votar y resolvió el formato que tendrán las boletas partidarias: tendrán color e incluirán las fotos de hasta dos candidatos.

Se trata de dos resoluciones a las que tuvo acceso Infobae, que llevan la firma de la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, quien también encabeza la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan

“Apruébese el padrón definitivo de electores argentinos, entregado por el Juzgado Federal Nº 1, con competencia electoral en el distrito Buenos Aires, para su utilización en los comicios provinciales a desarrollarse el próximo 7 de septiembre del corriente año”, indica el documento.

En concreto, el padrón al que accedió Infobae habilitó a 13.361.359 bonaerenses a votar. En el anexo de la resolución aparecen algunas singularidades en el listado de seccionales: la Primera Sección Electoral tiene 4.732.831 votantes, algo más que la Tercera Sección, que registra 4.637.863. Entre las dos, concentran el 70% del total de la provincia.

Por orden de magnitudes, detrás de esas dos, aparecen la Quinta Sección, cuya cabecera es Mar del Plata, con un total de 1.290.948 habilitados; luego la Sexta Sección (Bahía Blanca), con 652.077 electores; la Segunda Sección, que comprende a Zárate y San Nicolás, con 649.465; la Octava Sección o Sección Capital, con 576.691; la Cuarta Sección (de Junín y Chivilcoy), con 540.354; y por último la Séptima Sección, con algo más de 280 mil.

Entre los 10 primeros municipios con más electores, la lista la encabeza La Matanza (1.057.458), La Plata (576.691), Mar del Plata (575.613), Lomas de Zamora (519.157), Quilmes (480.256), Almirante Brown (460.982), Merlo (434.550), San Martín (378.476), Lanús (375.477) y Moreno (372.309). Salvo Mar del Plata, el resto son distritos gobernados por el peronismo.

Son datos importantes porque el 7 de septiembre, cada seccional votará alternativamente por senadores o diputados provinciales, además de concejales y consejeros escolares. Las cabezas de las boletas de la Primera serán distintas que las de la Tercera, y el tramo final de La Matanza será distinto que el de Moreno.

Los comicios provinciales, además, serán completamente distintos de los nacionales del 26 de octubre, cuando solo se elegirán diputados y se utilizará, también por primera vez, boleta única de papel.

Colores de la elección

La otra resolución que tomó la Junta Electoral es la definición del formato de las boletas. Se trata de una medida que no está exenta de sensibilidades políticas. Es que el gobierno de Axel Kicillof -con aval del peronismo- había sugerido la alternativa de papeletas en blanco y negro. El argumento era una cuestión de costos: el uso de colores quintuplica el costo. Apenas trascendió esa posibilidad, La Libertad Avanza exigió que se respete la tradición de que las boletas tengan color, convencidos de que el violeta es una de las fortalezas del oficialismo nacional.

Más allá de esos tironeos políticos, la Junta Electoral tomó ayer la decisión de que las boletas partidarias tengan colores y que puedan ser encabezadas con las fotos de hasta dos candidatos.

La decisión, adoptada en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución provincial y la ley 5.109, respondió a la necesidad de “unificar criterios y evitar confusiones en el electorado”. El documento fue publicado oficialmente y notificado a todas las asociaciones políticas reconocidas y en trámite de reconocimiento.

La resolución involucró a todos los partidos y agrupaciones que participarán en los comicios provinciales. El texto detalló que las boletas deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y de diseño, incluyendo el orden de las categorías de cargos, el tipo de papel, las dimensiones, el uso de colores y la inclusión de fotografías de candidatos. Además, fijó plazos estrictos para la reserva de colores y la presentación de los modelos definitivos de boletas.

Según la Junta Electoral, la medida buscó garantizar la transparencia y la claridad de la oferta política ante el electorado. El organismo fundamentó su decisión en la ausencia de regulaciones específicas sobre varios aspectos técnicos de las boletas en la legislación vigente.

Entre los considerandos del documento, se señaló: “La legislación no establece la inclusión de las categorías a elegir, la fecha de la elección, el distrito o sección electoral, el orden de las categorías de los cargos a elegir ni las especificaciones técnicas para la confección de las boletas partidarias que el proceso electoral requiere, en lo relativo a la asignación de color, tipografía, dimensión, número identificatorio de cada asociación política, así como la inclusión de fotografías de los candidatos, razón por la cual resulta necesario establecer ciertas pautas al respecto”.

Entre los puntos principales de la resolución, la Junta Electoral dispuso que las boletas deberán seguir un orden de prelación en las categorías de cargos: Senadores o Diputados según la sección electoral, Intendente y, finalmente, Concejales y Consejeros Escolares. El papel utilizado deberá ser tipo obra de 60 gramos o un sustituto de calidad y gramaje similar, y las dimensiones de cada cuerpo de boleta serán de 12 por 19 centímetros. El fondo del anverso llevará el color asignado a la asociación política, mientras que el reverso será blanco.

Jueces electorales. Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla, del juzgado federal N° 1 de La Plata

El texto también estableció que las asociaciones políticas tendrán un plazo de cincuenta días antes del acto eleccionario para reservar el color que utilizarán en la boleta. La Junta Electoral priorizará el orden temporal de la reserva y la habitualidad en el uso del color, siempre con el objetivo de evitar confusiones en el electorado. Una vez aprobadas, los partidos deberán presentar el modelo definitivo treinta días antes de la elección. Si no se formulan observaciones, la Junta Electoral considerará el modelo como instrumento válido para la elección.

En cuanto a los elementos gráficos, la resolución permitió la inclusión de la sigla, escudo, símbolo o emblema del partido, así como las fotografías de los dos primeros candidatos, que podrán ser en color o blanco y negro y deberán ubicarse en el tercio central de la boleta. No se admitirán imágenes como fondo ni sellos de agua.

El documento especificó: “Solo podrán insertarse fotografías de candidatos o candidatas, en color o en blanco y negro, las que se ubicarán en el tercio central de la boleta. No podrán utilizarse imágenes como fondo ni sello de agua”.

La tipografía podrá ser negra, blanca o del color asignado sobre fondo blanco, siempre que garantice la legibilidad. Las categorías de cargos deberán imprimirse con un tamaño mínimo de cinco milímetros. Cada cuerpo de la boleta estará separado por una línea punteada negra para facilitar el corte. Además, si por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas no se pudiera utilizar el color asignado, se permitirá el uso de boletas en blanco, que no serán consideradas no oficializadas.

La resolución exigió que los colores utilizados en las boletas se identifiquen mediante el sistema de codificación Pantone y que se presente una muestra en papel acompañada de una certificación de la imprenta.

La resolución fue firmada por el presidente, vicepresidente y vocales de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. El documento ordena su publicación en el Boletín Oficial y en la página web del organismo, y su comunicación a todas las asociaciones políticas involucradas en el proceso electoral.