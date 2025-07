Cristina Kirchner convocó a un acto por el 9 de julio y volverá a hablarles a los militantes desde su prisión domiciliaria

Cristina Kirchner volverá a hablarle a la militancia desde su prisión domiciliaria (Foto: Sebastián Alonso)

Cristina Kirchner convocó este martes desde sus redes sociales a sus militantes a una celebración del Día de la Independencia que La Cámpora y otras agrupaciones afines realizarán este miércoles en Parque Lezama, con la consigna “Argentina con Cristina”. La ex presidenta, además, prometió volver a comunicarse con los presentes desde su prisión domiciliaria en San José 1.111, del barrio de Constitución.

“Mañana 9 de julio, desde las 14, celebramos el Día de la Independencia junto a artistas populares en Parque Lezama. ¡Hermosa oportunidad para volver a comunicarnos! Yo, como saben... desde San José 1111. ¡Un abrazo fuerte!“, escribió la ex jefa de Estado condenada por corrupción.

Luego, concluyó con un recordatorio: “¡¡Y no se olviden de llevar la bandera Argentina!!“.

El “festival cultural” contará, según las convocatorias compartidas por algunos referentes kirchneristas en redes sociales, con las presencias de artistas como Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Barbarita Palacios, Los Garciarena y Duratierra. Además, prometen feria, kermés y una “merienda patria”.

La única solicitud para quienes decidan acudir es la de llevar una bandera argentina como símbolo de unidad y resistencia ante lo que consideran una proscripción de la máxima referente de ese sector del peronismo.

La Cámpora convocó a un acto en Parque Lezama por el Día de la Independencia y para pedir por Cristina Kirchner

Para el ex jefe de Gabinete Wado de Pedro, por ejemplo, será un “festival por la independencia y la soberanía”.

En las últimas horas también se viralizó un video de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, convocando en persona a un grupo de trabajadores de servicios públicos de su municipalidad. “El miércoles 9 de julio, Día de la Independencia, salimos en caravana de Quilmes a Parque Lezama”, comenzó su arenga en plena calle.

Las consignas de la jefa comunal eran pedir por “libertad a Eva Mieri, a las presas políticas, Día de la Independencia y seguir apoyando a Cristina”.

“¿Es tu cumpleaños? El de mi viejo también. Bueno, vamos a festejar tu cumpleaños, le dice entre risas, sobre el final, Mendoza a uno de los trabajadores.

La última vez que Cristina Kirchner se comunicó con sus militantes a través de un audio grabado fue el pasado 20 de junio, en otro acto en Parque Lezama vinculado a una fecha patria: el Día de la Bandera.

Máximo Kirchner fue el principal orador el pasado 20 de junio en Parque Lezama

En aquella ocasión, criticó muy duramente a Patricia Bullrich y apuntó contra el rumbo económico del Gobierno.

La ex jefa de Estado dijo que la ministra de Seguridad es “una mujer nefasta, capaz de cualquier cosa”.

Y arremetió, enojada por un vallado que la policía había dispuesto en la entrada de su domicilio: “Su historial lo demuestra, integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país y dolores a los argentinos. De la Rúa, Macri y ahora, como frutilla del postre, el de Milei. Mamita, qué curriculum. Esto lo hizo sin orden judicial, con un claro y único objetivo de provocar conflicto y caos, cosa que hasta ahora no sucedió. Todas las manifestaciones de los últimos días, incluso la de Plaza de Mayo, se realizaron en paz, con orden y respeto por la propiedad pública y privada. Está claro que el objetivo era y es caos y conflicto en la calle”.

Dos días antes, en medio de una manifestación de militantes kirchneristas a Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra ella, la ex presidenta había estrenado esa nueva forma de comunicarse con sus seguidores.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchaba hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista”, expresó Cristina Kirchner aquel día.