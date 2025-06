El descargo de Francos tras su abrupta salida del Senado: “Decidí no permanecer ante las faltas de respeto”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se expresó luego de su abrupta salida del Senado donde estaba brindando su informe de gestión ante las preguntas que hicieron los diferentes bloques y fue llamado “mentiroso” por la senadora ultra K Cándida López.

El ambiente dentro del recinto se tornó tenso cuando Francos respondía en detalle a los cuestionamientos de la oposición respecto a las medidas que lleva adelante el Gobierno. Durante la exposición, la senadora del interbloque Unión por la Patria, Cándida López, intervino con fuertes cuestionamientos contra la gestión libertaria.

La legisladora le reclamó a Francos que respondiera con “verdad” y fue cuando lo calificó de “mentiroso”, lo que elevó el tono del debate y generó la desaprobación en el recinto.

“No tolero que me falten el respeto. ¿Para qué me voy a quedar, si no me creen?”, sentenció Guillermo Francos a dos medios acreditados en el Senado -uno de ellos, Infobae- antes de partir de la Cámara alta y dejar a mitad de camino el informe de gestión

Guillermo Francos presentó su informe de gestión ante el Senado (SENADO)

Minutos después del cruce, Francos, visiblemente molesto, optó por abandonar la sesión. Horas más tarde, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X explicando los motivos de su salida: “Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual está contemplada en el Artículo 101 de la Constitución Nacional, pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar.”

Horas más tarde, el propio Manuel Adorni, vocero de la presidencia, escribió en sus redes sociales: “Una persona de la talla de Guillermo Francos no tiene por qué tolerar la falta de respeto de quienes utilizan los ámbitos institucionales como tribuna electoral”.

La salida de Francos provocó distintas reacciones dentro del bloque kirchnerista. El propio jefe del peronismo, José Mayans, quien pidió calma a una senadora que continuó con su discurso y le abrió una generosa ventana Francos para retirarse, luego que éste pidiera sin éxito a la cristinista que se retractase. “Pero pará un poquito, che”, fue el reto del formoseño que se oyó en la transmisión oficial de la sesión, mientras se avanzaba hacia un desprolijo e incierto cuarto intermedio.

El jefe de Gabinete fue convocado para continuar con la sesión informativa para el próximo miércoles (SENADO)

A esa altura, el caos generado por López ya era un regalo fabuloso para una Casa Rosada que, en su gran mayoría -el jefe de Gabinete, una de las excepciones-, utiliza de combustible diario los insultos y agresiones desmedidas por doquier contra cualquiera que se interponga en su camino. El recinto sólo se reactivó, ya sin el jefe de Gabinete, para definir una nueva convocatoria al funcionario para el miércoles próximo, a partir de las 11.

El insólito pedido de una senadora K a Francos

Durante la sesión informativa en el Senado de la Nación, la senadora Silvina García Larraburu, representante de Río Negro por Unión Ciudadana, sorprendió al solicitar formalmente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que el presidente Javier Milei conceda un indulto a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria tras la ratificación de la condena por la causa Vialidad.

“Le pido que ayude a reflexionar al presidente Javier Milei. Entrar en un proceso electoral con la principal referente de la oposición encerrada no le hace bien al Gobierno. Tienen una gran oportunidad, tiene una facultad que es única, que es la del indulto. Creo que sería un gran mensaje”, expresó la senadora rionegrina desde su banca.

Una senadora kirchnerista pidió el indulto a Cristina Kirchner durante la sesión con Francos: “Sería un gran mensaje”

Con un tono enfático, García Larraburu insistió en la necesidad de poner en valor la política y evitar que decisiones fundamentales queden sujetas al poder judicial. “La política es una actividad muy noble, no podemos dejar las decisiones estratégicas en manos de aquellos que en mesas de vinos caros definen el destino de nuestros dirigentes”, afirmó ante la mirada atenta del resto del recinto.

La senadora concluyó su exposición con un mensaje directo al Poder Ejecutivo: “Tenemos que poner en valor la política y la democracia. No le podemos ceder el poder de las decisiones más importantes a Comodoro Py”.