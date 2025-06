Caso $LIBRA: Hayden Davis declaró ante la Justicia de Nueva York y aseguró que la cripto “se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas”

Hayden Davis y Milei se reunieron el 31 de enero en la Casa Rosada. Ya se había sacado una selfie en un evento.

El empresario estadounidense Hayden Davis, uno de los creadores del token $LIBRA, declaró ante la Justicia de Nueva York que no hubo una estafa detrás de la criptomoneda y aseguró que el objetivo del proyecto era colaborar con “pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina”. Además, desconoció por qué el presidente Javier Milei decidió borrar el posteo en su cuenta de X.

La declaración de Davis, a la que accedió Infobae, se dio en el marco de la demanda colectiva que tramita en el fuero federal de la Justicia de Nueva York. Está fechada el 23 de junio.

“Tenía entendido que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina, tal y como se indica en la página web de $LIBRA”, sostuvo Davis en línea con lo que había declarado Milei en su momento.

En una entrevista con TN, apenas ocurrió el escándalo, el Presidente dijo que se sumó al proyecto para ayudar a los “emprendedores”. “Yo no lo promocioné, solo lo difundí. Soy un tecnofanático y ese proyecto era para financiar a aquellos que son emprendedores y que no tienen acceso al mercado formal. Me pareció una herramienta interesante. Cuando se hace público el proyecto de Libra le doy difusión”, se justificó.

Davis -el empresario que se sacó una foto junto a Milei en la Casa Rosada el 31 de enero de este año- cuestionó la decisión del Presidente de borrar su posteo unas horas después del lanzamiento. “Justo después del lanzamiento, muchos en la esfera de las redes sociales atacaron $LIBRA como una fake o una estafa. Estas afirmaciones eran, y siguen siendo, falsas. La decisión del Presidente Milei de borrar su post en X dio combustible a las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero las afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos de para poner en marcha las ambiciones del proyecto $LIBRA se han hecho imposibles de resucitar mientras esta orden judicial esté en vigor", se quejó en alusión a la decisión de la Justicia estadounidense de congelar casi 60 millones de dólares en criptoactivos.

La declaración de Davis, de apenas tres carillas, se dio en el marco de una demanda colectiva que tramita en el fuero federal de Nueva York y que se unificó con otra causa contra el empresario, su hermano, su padre y otros protagonistas del escándalo.

En la causa de $LIBRA, el estudio Burwick Law también demandó a la firma KIP Protocol y a las plataformas Jupiter y Meteora, pero excluyó al presidente Javier Milei y a los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Por consejo de sus abogados, Davis cuestionó que la causa tramite en la jurisdicción de Nueva York: “No resido ni he residido nunca en Nueva York. No tengo oficina en Nueva York, ni la he tenido nunca. No realizo transacciones comerciales en Nueva York, de forma regular o no. No tengo bienes en Nueva York”, dice el punto 4 de su declaración, que lleva su firma y la fecha.

Milei y Davis se conocieron en el Tech Forum Argentina, según declaró el presidente en una entrevista. “A mí vino Davis y me propone esto, lo conocí en la Fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”, dijo.

A su regreso a Buenos Aires, Davis estuvo en la Casa Rosada junto a Mauricio Novelli. Fue el 21 de noviembre del año pasado, entre las 14:30 y las 15:17. No fue su única visita. El 31 de enero de este año, el empresario estadounidense se vio con el presidente Milei y se sacaron una foto juntos.

En su declaración judicial, Davis insistió que el proyecto era para beneficiar a emprendedores argentinos y se desligó de las ganancias millonarias que generó: “Pocos segundos después del lanzamiento, tres ”francotiradores” desconocidos para mí compraron grandes cantidades de $LIBRA. Puedo identificar a esos francotiradores sólo por las direcciones de las billeteras. No tenía conocimiento previo de que esos francotiradores existieran, ni tengo conocimiento directo de quiénes son. Yo no era uno de los francotiradores, ya que no compré $LIBRA para mi propia cuenta o para la cuenta de cualquier otra persona".

Davis había dado varias entrevistas apenas estalló el escándalo. En una de esas intervenciones, ante una pregunta de Stephen Findeisen, un youtuber de EE.UU., también se refirió a la actuación de Milei: “Yo no tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico”. En ese reportaje, dijo que esperaba instrucciones del Gobierno argentino. Luego se llamó a silencio.

Cuatro meses después, el joven empresario hizo una declaración judicial. El texto está claramente digitado por sus abogados.