Elecciones en Rosario: qué se vota y quiénes son los candidatos

Rosario renueva 13 bancas del Concejo Municipal con siete listas que compiten este domingo

Este domingo 29 de junio, la ciudad de Rosario será escenario de las elecciones de medio término en las que se renovará parte del Concejo Municipal.

El comicio se realizará bajo el formato de boleta única, un sistema ya habitual en la provincia de Santa Fe, que promete agilizar el proceso electoral. En juego están 13 de las 28 bancas que componen el cuerpo legislativo local.

La votación se da en un contexto atravesado por debates sobre gestión, polarización política y una posible baja participación, como ya ocurrió en elecciones anteriores.

Qué se vota el 29 de junio

La elección se realiza con boleta única y el padrón ya puede consultarse de forma online

La elección definirá qué fuerzas ocuparán las 13 bancas del Concejo rosarino que se ponen en juego este año. El oficialismo, hoy representado por la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe, es el espacio que más arriesga: tiene que renovar ocho escaños. Las cinco bancas restantes pertenecen actualmente a representantes del Peronismo y Ciudad Futura.

Este turno electoral llega luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas en abril, que redujeron la oferta electoral a siete listas para esta instancia definitiva. Además de Rosario, también se votará en 58 municipios de la provincia, donde se elegirán intendencias en 19 localidades —cinco de ellas por primera vez— y se renovarán autoridades en 300 comunas.

Cómo conocer los datos del padrón electoral

Los datos del padrón electoral ya están disponibles para consulta en línea. Para verificar el lugar y la mesa de votación asignados, es necesario ingresar el número de documento, el sexo y especificar la ciudadanía del elector (argentina o extranjera).

El sistema mostrará el nombre, apellido, establecimiento y número de mesa. La boleta única, por su parte, requiere que el votante marque una cruz junto a la imagen del primer candidato de la lista elegida y luego doble el papel siguiendo las instrucciones indicadas.

De cuánto es la multa por no votar

La normativa establece que el voto es obligatorio. Quienes no justifiquen su ausencia deberán abonar una multa económica, cuyo monto varía según el caso. Si bien en la comunicación oficial no se especificó el valor exacto para estas elecciones, el Código Electoral Nacional contempla sanciones que pueden ir desde los $50 a los $500, dependiendo de antecedentes previos de incumplimiento. Además, quienes no voten podrían quedar excluidos de realizar trámites ante organismos públicos durante un período determinado, tal como lo establece la ley.

Quiénes son los candidatos

Candidatos nuevos y un exconcejal buscan ingresar o regresar al Palacio Vasallo en estas elecciones

De los actuales ediles del oficialismo cuyo mandato vence este año, sólo una continúa en competencia: Ana Laura Martínez, quien ocupa el cuarto lugar en la lista que encabeza Carolina Labayru, referente de Unidos. Los restantes —Carlos Cardozo, Nadia Amalevi, Verónica Irizar y Mariano Roca— no buscarán renovar sus bancas. Hernán Calatayud y Lautaro Bracco, en cambio, no lograron ubicarse en posiciones competitivas para esta elección.

En el bloque opositor a la gestión de Pablo Javkin, continúan en carrera cuatro concejales: Lisandro Cavatorta, Julia Irigoitia, Norma López y Juan Monteverde. Cavatorta e Irigoitia lo hacen desde Erre (Resolver Rosario), una propuesta por fuera del peronismo. En tanto, Monteverde y López integran la nómina de Más para Santa Fe, alianza que une al peronismo con Ciudad Futura. La única integrante de este bloque que no buscará renovar es Jesica Pellegrini.

Entre las listas que presentan aspirantes que no han ocupado antes una banca en el Concejo figuran:

Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) , con Carla Deiana y Facundo Fernández .

Somos Vida y Libertad , con Eugenio Malaponte y Karina Espinoza .

La Libertad Avanza , con Juan Pedro Aleart y Anabel Lencina .

Unidos para Cambiar Santa Fe, encabezada por Carolina Labayru y Damián Pullaro.

Además, en esta contienda se destaca la figura de Roberto Sukerman, el único exconcejal que busca regresar al Palacio Vasallo. Lo hace desde la lista de Política Abierta para la Integridad Social (Pais), seguido por María Eugenia Guzmán.

Si se repite la tendencia de ausentismo, la participación podría jugar un rol decisivo. Como cada elección, los resultados no solo impactarán en el órgano legislativo municipal, sino que también marcarán el termómetro del respaldo político a la gestión de Pablo Javkin.