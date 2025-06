Denunciaron a un empleado público de Neuquén por cobrar su sueldo sin trabajar: es hijo de un ex gobernador

El hombre era empleado del Ministerio de Energía y Recursos Naturales

La Fiscalía de Estado de Neuquén presentó una denuncia penal contra Nicolás Evaristo Salvatori, un ex empleado del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, por presunto fraude a la administración pública. De acuerdo con la acusación, Salvatori habría percibido salarios durante casi cuatro años sin prestar servicios efectivos, situación que habría causado un perjuicio económico a las arcas provinciales.

Según el escrito presentado por el fiscal Raúl Miguel Gaitán, Salvatori formaba parte de la planta permanente, por lo que registraba su ingreso laboral mediante fichajes, pero luego se retiraba del lugar sin cumplir las funciones asignadas.

Por medio de una investigación interna, en la que también intervino el Ministerio de Energía, se determinó que el agente no dejó constancia de tareas realizadas durante el período comprendido entre julio de 2020 y junio de 2024.

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, Salvatori también carecía de usuario en el sistema digital GDE —de uso obligatorio en la administración—, no cumplió con las capacitaciones exigidas ni presentó las licencias justificadas y/o las declaraciones juradas requeridas por ley.

Se trata del hijo del ex gobernador Pedro Salvatori, fallecido en 2017

Ante estos hechos, el Ministerio resolvió suspenderlo sin goce de haberes, iniciar un sumario administrativo y dar intervención a la Fiscalía por posible comisión de delito penal. En la denuncia, se encuadró la conducta bajo el artículo 174, inciso 5, del Código Penal, que sancionaría el fraude contra la administración pública.

La Fiscalía solicitó también ser tenida en cuenta como parte querellante y anunció que ampliará la presentación con el monto total del perjuicio estimado, una vez que se determine el saldo exacto. Además, pidió al Ministerio Público Fiscal (MPF) la adopción de medidas de investigación para esclarecer el caso con la mayor celeridad posible.

El nombre del ahora denunciado tiene fuerte resonancia en la provincia, debido a su trayectoria en cargos públicos y por ser hijo del ex gobernador Pedro Salvatori. Anteriormente, ocupó la Presidencia del Ente Provincial de Energía, fue subsecretario de Planificación y Desarrollo Sustentable y dirigió el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) durante la gestión de Jorge Sobisch.

No obstante, la denuncia actual se centraría exclusivamente en su desempeño como empleado administrativo y atribuye la maniobra a su conducta en esa función. Hasta el momento, el ex funcionario no respondió públicamente a la acusación.

Cómo sigue la causa contra Gloria Ruiz, la ex vicegobernadora acusada de corrupción

La ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, quedó en el centro de una investigación por presunta corrupción que derivó en la demora de nueve personas, sospechadas de haber participado en maniobras fraudulentas junto a la ex funcionaria.

Los nombres de los presuntos cómplices de Ruiz se dieron a conocer el pasado 9 de mayo, cuando el fiscal Pablo Vignaroli y personal de la Fiscalía de Delitos Económicos realizaron 14 allanamientos en domicilios particulares y una sede comercial, en Plottier, Neuquén capital y General Roca (Río Negro).

Los operativos se desarrollaron tras la autorización de los jueces Lucas Yancarelli y Luis Giorgetti, a pedido del titular de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez. Entre los domicilios investigados figuraba una empresa que habría producido piezas publicitarias para la Legislatura, en el marco de la causa que investiga los delitos de peculado y fraude a la administración pública.

El resultado de los allanamientos fue el secuestro de teléfonos, computadoras, discos rígidos, tarjetas de memoria y facturas, material que será sometido a pericias para determinar la participación de cada uno de los sospechosos.

Las nueve personas demoradas, entre quienes se encontraban el esposo de la ex vicegobernadora y ex chófer durante su administración, Claudio Costa, recuperaron su libertad tras ser notificadas y recomendadas a designar abogados defensores. Por este motivo, la investigación podría derivar en una imputación agravada si se comprobara que tres o más personas actuaron coordinadamente con Ruiz, lo que llevaría la carátula a “asociación ilícita”.

Gloria Ruiz fue destituida tras las acusaciones en su contra (Facebook)

El proceso comenzó a fines de noviembre de 2024, cuando el Banco Provincia de Neuquén (BPN) detectó movimientos financieros irregulares en la cuenta de Pablo Ruiz, hermano de la ex vicegobernadora y quien se desempeñaba como coordinador de la Legislatura. De acuerdo con el expediente, el ex funcionario recibió transferencias por 29.854.350 pesos desde la cuenta del organismo legislativo. Una parte de estos fondos sirvió para constituir plazos fijos, mientras que 20.600.000 pesos fueron retirados en efectivo.

El BPN denunció que la suma no guardaba relación con el sueldo de Pablo Ruiz, quien tenía un ingreso mensual de cuatro millones de pesos, y afirmó que “no debería haber gastado nada de su sueldo y tampoco nada de lo que se le giraba desde la Legislatura”. En su comunicado, la entidad bancaria también señaló que no podía descartarse la hipótesis de que la ex vicegobernadora estuviera al tanto de las operaciones, lo que profundizó la crisis entre Ruiz y el gobernador, Rolando Figueroa.

Con el avance de la investigación, el 19 de diciembre de 2024, la mujer que acompañó en la fórmula a Figueroa fue destituida por “inhabilidad moral” tras admitir la irregularidad del depósito de fondos legislativos en la cuenta de su hermano: “Eso nunca debería haber pasado”.

Sobre las acusaciones por la presunta contratación de familiares, aseguró que varias personas vinculadas a su gestión provenían de su paso como intendenta de Plottier, negando favoritismos o lazos personales. “No es familia. Mi familia tiene nombre y apellido, que son Ruiz, mis hermanos Pablo y Vilma y mi marido”, subrayó.

Por el momento, la causa sigue su curso y los peritajes sobre el material secuestrado buscarán esclarecer el grado de implicancia de cada imputado y si existió una organización entre los sospechados para cometer los delitos investigados.