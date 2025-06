“No se suspende nada”: piqueteros y organizaciones sociales confirmaron la marcha en apoyo a Cristina Kirchner

Movimientos sociales y piqueteros decidieron marchan junto a sindicatos o otras organizaciones a Comodoro Py en favor a Cristina Fernández de Kirchner

Los movimientos sociales peronistas enrolados bajo el paraguas de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), piqueteros de izquierda y otras organizaciones sociales, como Libres del Sur (en columnas separadas), se movilizarán mañana en apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Aunque la marcha prevista inicialmente tenía como destino los tribunales federales de Comodoro Py para acompañar a la ex jefa de Estado en el trámite para comenzar a cumplir su condena, finalmente el epicentro será el departamento de la ex jefa de Estado en el barrio Constitución. Esto se debe al fallo judicial que le concedió el arresto domiciliario y quitó la obligación de realizar el trámite en los tribunales.

No obstante, los movimientos sociales ratificaron que estarán en las calles. Se sumarán así a la convocatoria que ya realizaron el Partido Justicialista, La Cámpora y sindicatos que integran la CGT de peso como SMATA, UOM, Bancarios, Luz y Fuerza, Camioneros y Sanidad, entre otros, además de las dos CTA y ATE. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también convocó a la marcha.

El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois fue uno de los primeros en fijar posición a través de la red social X: “Que no te engañen. Mañana a las 10 horas movilizamos sí o sí; no se suspende por nada. La acción de solidaridad con Cristina y en defensa de los derechos humanos políticos, económicos, sociales y culturales de los argentinos no se suspende por ninguna causa, digan lo que digan los medios, el poder judicial, la policía, los bomberos o los dirigentes. Se sostiene junto a todo aquel que no se resigna a vivir sin la libertad de elegir a Cristina o a quien se le cante las pelotas, quien no se resigna a vivir en un régimen ilegítimo de Milei, la oligarquía", disparó el dirigente reconocido por su cercanía con CFK.

La senadora bonaerense por la Primera Sección Electoral y secretaria general del Partido Justicialista, Teresa García, había anticipado que, si Jorge Gorini, el presidente del Tribunal Oral Federal 2, resolvía concederle a CFK la prisión domiciliaria sin necesidad de presentarse en tribunales, “la convocatoria se va a realizar igual en apoyo a Cristina en la esquina del departamento en San José 1.111”. Ese escenario finalmente ocurrió.

En diálogo con Luis Novaresio en A24, la ex ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anticipó que esa es la decisión “del Partido Justicialista” y reveló que la metodología de apoyo a la ex vicepresidenta se resolverá una vez que los camaristas “firmen la resolución”.

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, una de las principales organizaciones que integran la UTEP, anticipó una movilización masiva en respaldo a Cristina Kirchner. “Va a ser una de las marchas más grandes de los últimos tiempos”, afirmó el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández en el Ministerio de Desarrollo Social. Cuestionó la posibilidad de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aplique el protocolo de seguridad: “No creo que cometa ese error. No tiene la capacidad para controlar una movilización de este tamaño”, aseguró y anticipó que: “Habrá participación de gobernadores, sindicatos y organizaciones del conurbano e interior del país. Estamos todos organizándonos, el peronismo cuando se siente atacado se une”, expresó.

Pérsico anunció que acompañarán a CFK durante toda la jornada. “No solo vamos a marchar, vamos a estar con ella todo el tiempo”, le dijo al portal Haceinstantes.com.

Desde la Corriente Clasista y Combativa, organización de izquierda que también integra la UTEP, opinaron: “Seguimos construyendo unidad en las calles para frenar el ajuste de Milei y abrir paso a una salida popular, con otra política, este miércoles acompañamos a los compañeros y compañeras peronistas y nos movilizamos en repudio a la persecución y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner”, anunciaron desde la Corriente Clasista y Combativa, una de las organizaciones de izquierda que forma parte de la UTEP. El punto de encuentro de CCC convoca es a las 9.30 en Carlos Calvo y Lima.

El gobierno porteño consideró ante la Justicia que sería negativo que Cristina Kirchner cumpliera prisión domiciliaria en San José 1111 (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Otra de las organizaciones no peronistas que se suman a la convocatoria es Libres del Sur y algunos de los movimientos que integran Territorios en Lucha.

Consultado por Infobae, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, expresó: “Lamentablemente estamos siendo testigos de un momento oscuro de nuestro país, una democracia que sangraba por las heridas de las injusticias sociales, de la realidad de los jubilados que tienen que decidir entre comprar un medicamento o comer, la realidad de los trabajadores con salarios congelados y paritarias secuestradas por el gobierno, la realidad de los trabajadores de la economía popular que tienen que inventar 4 trabajos para llegar al día 10 del mes, la realidad de las 12 mil empresas que cerraron en el último año y medio, ahora la democracia sangra por la proscripción política y la persecución a dirigentes políticos, sociales, gremiales, sin lugar a dudas esta situación nos obliga a todas las fuerzas populares y democráticas a profundizar la unidad y la resistencia para impedir que este proceso oscuro se estabilice”.

Gramajo aseguró que: “Por eso vamos a estar presentes el día miércoles desde muchos sectores acompañando la movilización, para nosotros la lucha popular no se proscribe”.

Desde la UTEP también comparten la iniciativa de la senadora García, una de las espadas del kirchnerismo, de marchar en apoyo a la ex senadora nacional, aunque el tribunal resuelva hoy una probable prisión domiciliaria.

En este caso, la idea es demostrar una importante capacidad de movilización y manifestarse en contra del gobierno de La Libertad Avanza y, obviamente, la decisión de la justicia de confirmar los seis años de prisión contra la ex mandataria y la imposibilidad a perpetuidad de desempeñar cargos públicos.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, le dijo a este medio que llaman a movilizar en favor de Cristina de Kirchner porque: “Es realmente una proscripción política, porque es una causa que tiene un montón de tiempo, y han tomado esta definición poco antes de que se consolidaran las listas” y opinó: “Esta Corte Suprema no es para nada objetiva, sino que ha sido muy funcional a las medidas que tomó Javier Milei. No declaró inconstitucional el Decreto 7023, ni el protocolo anti-piquete de Patricia Bullrich”.

La ex candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires también reconoció: “Hemos sido críticos muchos años de Cristina, pero no nos impide ver que la intencionalidad de la Corte Suprema y el Gobierno es tener un sistema cada vez más autoritario”.

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), integrante del Frente de Izquierda, realizó el fin de semana un congreso a través del cual también se resolvió movilizar, en columna autónoma, a los tribunales federales de Comodoro Py. Resta saber qué postura asumirán luego del fallo judicial que desarticuló la concurrencia de la ex presidenta a los tribunales.

En caso de resolverse hoy la prisión de CFK, organizaciones sociales se manifestarán frentre a su domicilio

A pesar de este apoyo a Cristina Fernández, el comunicado del PTS es muy crítico: “El peronismo anuncia una gran movilización para el miércoles 18 a los tribunales de Comodoro Py, donde deberá presentarse CFK para quedar detenida. Lamentablemente, la convocatoria definida por el PJ, ‘Argentina con Cristina’, implica una adhesión política a la expresidenta, algo que naturalmente rechazamos. Tampoco se anuncia un plan de lucha serio posterior a esa movilización, hasta derrotar la proscripción”. Por esas razones, se aclaró: “El XXº Congreso del PTS resolvió por unanimidad explorar la posibilidad de hacer una columna independiente contra la proscripción para, eventualmente, marchar el miércoles 18 con consignas y convocatoria propia, convocando al resto de los partidos del FIT-U, otras organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos, agrupaciones sindicales, feministas, estudiantiles a integrarla. La marcha del miércoles debería ser el inicio de una gran lucha contra la proscripción y no un lanzamiento de la campaña electoral del peronismo”.

“Ojo (Jorge) Gorini, que humillar a Cristina es un acto de traición a la Patria porque ella tiene no solo dignidad humana sino una investidura presidencial", expresó, enfático, el dirigente social y político Juan Grabois en un programa del streaming de Cenital. También aclaró que esa era “una opinión, es un planteo no es una amenaza”.

Bajo este estado de ánimo y tensión, la justicia deberá resolver si la ex presidenta de la Nación será beneficiada con prisión, en qué lugar y bajo qué condiciones, y si será derivada a una prisión y en ese caso a cuál.juna grabois

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron hoy que se debe rechazar el pedido de prisión domiciliaria que hizo la defensa de la ex mandataria y que así la condena de seis años de prisión por el caso Vialidad la debe cumplir en una unidad de las fuerzas de seguridad. El dictamen no es vinculante.

Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota formal ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 para advertir sobre las consecuencias negativas que podría generar una eventual prisión domiciliaria de la expresidenta en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.

