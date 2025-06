Entre la estrategia electoral y “el pacto de impunidad”: así se vivió en el Gobierno la condena a Cristina Kirchner

El Presidente fue el primero en opinar tras el fallo del máximo tribunal (Maximiliano Luna)

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, llegó con el presidente Javier Milei en plena gira por Europa y Medio Oriente, desde donde opinó a través de las redes sociales, al igual que muchos de sus funcionarios que no solamente comentaron la noticia, sino que empezaron a pensar en las repercusiones de la medida, tanto sociales como políticas.

En la antesala del fallo del máximo tribunal, mientras la ex mandataria esperaba en la sede del PJ Nacional, en la Casa Rosada había expectativa, pero también silencio sobre lo que ya se intuía que iba a ocurrir.

En las oficinas de algunos de los principales integrantes del Gabinete que se quedaron en Buenos Aires se analizaba la posibilidad de comentar o no públicamente la situación judicial de la líder peronista, pero no hubo definiciones hasta último momento.

Fue el propio Milei quien dio la señal al salir primero con un mensaje en su cuenta de X poco después de que se conociera la resolución de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

“Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad (SIC)”, escribió el jefe de Estado.

Tan solo unos minutos más tarde opinaron en el mismo sentido otros funcionarios, como el vocero Manuel Adorni y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que reforzaron las críticas a las versiones que en su momento circularon sobre un supuesto acuerdo entre el Gobierno y CFK para que no avanzaran las causas de corrupción del kirchnerismo.

En este sentido, en el círculo íntimo del Presidente remarcaron que esta condena demuestra que esos rumores eran falsos e incluso apuntaron contra el macrismo: “Se trata de una denuncia que tiene años, que tuvo muchos fallos antes, es ilógico pensar que nosotros tuvimos algo que ver. En todo caso, lo que hicimos fue, justamente, no intervenir, algo que no pasó durante otras gestiones no peronistas”, insinuó un miembro del Ejecutivo.

A futuro, en el oficialismo insisten con que “los votos de Cristina no necesariamente se van a trasladar a otra persona”, porque “si eso fuera así La Libertad Avanza ganaría en todas las provincias con el 50 por ciento”.

“Ahora el PJ se puede abroquelar o se puede romper en mil pedazos, eso es lo que suele pasar cuando una fuerza política se queda sin un líder y, fácticamente, ella ya no puede ser candidata, tiene un caudal de apoyo que ahora no puede usar”, analizó un estratega del oficialismo.

En ese sentido, fuentes del partido violeta indicaron que el impedimento de la ex mandataria de presentarse en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires “no cambia en nada la estrategia”, aunque algunos sectores reconocen que “políticamente convenía enfrentarla en las urnas”.

CFK no podrá ser candidata (REUTERS/Tomas Cuesta)

En las filas de LLA argumentan que el kirchnerismo podría presentar a alguien del entorno de la ex presidenta, por lo que la polarización se daría de todas formas, aunque se mantienen firmes en que el candidato, especialmente en la tercera sección electoral, se decidirá sin importar el rival.

En este marco, el único mensaje que compartió Milei en las redes sociales de alguien que no sea del oficialismo fue el del diputado Diego Santilli, que suena como posible cabeza de lista en ese distrito.

Las negociaciones con el PRO volvieron a entrar en una etapa de incertidumbre a partir de las intenciones de la Casa Rosada de que la boleta sea violeta y lleve el nombre de La Libertad Avanza, tanto en las provinciales de septiembre como en las nacionales de octubre.

“Seguramente vaya a ser así. Nosotros seguimos planteando nuestra postura y propusimos, por ejemplo, que por lo menos se incluya una franja amarilla, Cristian Ritondo está pidiendo eso, pero la verdad es que no creo que lo acepten”, se sinceró un miembro del macrismo. No habrá nuevas reuniones entre las partes esta semana.

Asimismo, en el Gobierno desestimaron las protestas de algunos gremios y centrales obraras que comenzaron incluso antes de que la Corte Suprema dictara la resolución, lo que sí motivó una reacción por parte de las fuerzas de seguridad.

“Al contrario, si lo pensamos en términos cínicos y políticos, incluso nos conviene que corten las calles. Que protesten todo lo que quieran”, advirtieron.

Hubo manifestaciones en varios puntos del país (RS Fotos)

Mientras algunos manifestantes cortaban los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y se preparaba un operativo para vallar el Palacio de Tribunales antes de la salida de Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosatti, el número dos de la SIDE, Diego Kravetz, visitó en su oficina al asesor presidencial Santiago Caputo.

El principal estratega libertario decidió que no haya una comunicación institucional sobre la condena contra Cristina Kirchner, aunque no opuso resistencia a los mensajes en las redes sociales tanto de funcionarios como de militantes. “El Poder Ejecutivo no tiene por qué comentar formalmente una decisión judicial”, explicaron en su entorno.

Incluso, después de que el máximo tribunal se pronunciara sobre la causa Vialidad, Caputo se dirigió rápidamente a la oficina del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien horas después tuvo que dar un discurso durante el acto del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) en La Rural.

El consultor estuvo casi una hora conversando a solas con el funcionario hasta que llegó el momento de que se retirara con rumbo al predio ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde no hizo mención del tema, pero respondió las preguntas de los periodistas que cubrieron el evento.

“Me parece que es un día histórico , por el hecho de que es condenada una persona que fue dos veces presidente de la Nación. La posición de nuestro sector político es que las instituciones cumplen un rol y la justicia dicto un fallo y hay que cumplirlo”, expresó.

Por su parte, si bien regresó anticipadamente a Buenos Aires, Adorni no tenía previsto brindar este miércoles una conferencia de prensa, aunque sí podría hacerlo el jueves, cuando el INDEC dará a conocer el nuevo dato de inflación.

“La tasa de inflación saltó al 3,7% (en marzo), pero dijeron que se iba a quedar en niveles del 5 al 7%. Al mes siguiente (abril) cayó a 2,8%, este mes se espera que rompa el 2%, y yo se los afirmo desde acá que para el año que viene la inflación en la Argentina habrá sido historia del pasado”, manifestó Milei días atrás, durante el Madrid Economic Forum.