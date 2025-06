Carlos Campolongo: “El sentido común de una persona es no aferrarse a algo y engañar con eso”

Fragmento de la entrevista con Carlos Campolongo (Infobae en vivo)

En medio de la expectativa por el fallo de la Corte Suprema respecto de la condena a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, el periodista, abogado, psicólogo y docente universitario Carlos Campolongo ofreció una profunda reflexión sobre el impacto institucional del caso, la legitimidad democrática del accionar judicial y el presente del peronismo.

Entrevistado en Infobae en Vivo, el programa matutino conducido por Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Campolongo abordó en primer lugar el escenario judicial. “No es lo mismo que algunas otras conductas del pasado de nuestro país, que es echar mantos de olvido. Porque creo que así no se puede construir un país con proyección y me refiero a llegar al proceso democrático hasta hoy, con cortocircuitos, pero que se fueron solucionando institucionalmente”.

A colación de esto, él remarcó una inquietud central consultado sobre el nivel de participación electoral: “¿Cuánta gente va a ir a votar? Porque en la medida que se erosionan las credibilidades, evidentemente es un sálvese quien pueda, viva la pepa, entonces así no se puede construir un país en serio", ratificó.

Sobre el rol de la Justicia, Gonzalo Sánchez le consultó, en particular, cómo influye a que el Poder Judicial “saque de juego a un candidato que tiene mucha representación”, en relación a CFK. A lo que Campolongo respondió: “No habría que echar mantos de sospechas en los máximos juristas que examinan las leyes. Hubo momentos de mucha honorabilidad de la Corte, la fe en la Justicia es un valor muy deteriorado en la Argentina”.

Y amplió su observación a todos los niveles del sistema: “Podemos hablar de algunos juicios laborales o fuero laboral, podemos hablar de lo civil y comercial, podemos hablar de todos los fueros, en donde a veces hasta te comentan que se tarifan las sentencias”. Aunque aclaró: “No son todos los jueces iguales. Ojo, yo no estoy en esa destrucción”.

El vínculo entre la exmandataria y el legado peronista fue otro de los ejes centrales de su intervención. “Cristina rápidamente se aferra a una suerte de parodia de Perón. Y el periodista Gonzalo Sánchez recordó la frase que dijo ayer la exvicepresidenta (‘Soy una fusilada que vive’) haciendo un paralelismo con el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y los fusilamientos de 1956 que fueron eje del libro Operación Masacre del periodista y militante Rodolfo Walsh.

“No es lo mismo lo que se conmemoró ayer, con los fusilamientos en José León Suárez, Perón no tenía Hotesur, no tenía otro hotel, no era un rico como lo acusaron los gorilas muchas veces. No sé si la historia se repite o no, pero que se imita, sí, pero con malos imitadores”, sentenció. Y enfatizó que en este momento “lo que hay que hacer, es Justicia”.

Además, señaló, que durante todos estos años, no hubo una réplica clara de los afectados con respecto a esta cuestión. Y, además, que “hablamos, equivocadamente, de la necesidad de una reforma política, para poder sustentar mejor las representaciones. Y la reforma política termina siendo una reforma electoralista”.

Y sostuvo con firmeza. “La obediencia debida en nuestro país tiene sus secuelas, entre la obediencia debida y la gratificación de que la política es un modo de ascenso social y no la lucha por las ideas y por ideales, ahí está la diferencia".

Crisis de representatividad

A modo de contraste histórico, recordó una frase del propio Juan Domingo Perón tras el Golpe de 1955, desde el exilio: “Si tenemos razón, hemos de volver; y si no la tenemos, es mejor que no volvamos”. Según Campolongo, “eso es el sentido común de una persona, no aferrarse a algo y engañar con ese algo, si es por esto o por esto. La Justicia determinará, quedarán establecidas las causas, la causalidad”.

Al referirse al impacto de una eventual proscripción, Sánchez sugirió que se generaría un hecho crucial, “un punto de quiebre”, suponiendo que Cristina Kirchner termina fuera de juego. “Es incómodo hasta para reconstruir al propio peronismo, o al próximo líder sea, Kicillof, por ejemplo, con un fantasma vivo que vocifera desde algún lugar, y lo que dice tiene impacto, no es un punto de vista nuevo o fresco”, razonó. “Es un dilema porque, con estas confusiones mundiales, de alguna manera estamos perdiendo el discernimiento”, contestó Campolongo.

Campolongo pronosticó "un riesgo del fin del peronismo” (Infobae en Vivo)

Luego de una eventual ratificación en la condena a CFK, y en cuanto al presente del peronismo, el abogado fue categórico ante la pregunta si “¿seguirá o no el peronismo?“. ”No lo sé, no lo puedo contestar ahora, ya está bastante desvariado" y luego, ante una repregunta, pronosticó “un riesgo del fin del peronismo”. Y advirtió: “El peronismo alcanzaba el récord de mayor movimientos personalistas en Occidente. Mucho más que Charles De Gaulle. Pero todo tiene su tiempo, su ciclo”, afirmó.

Al evaluar los efectos culturales y políticos de los últimos años, reflexionó: “Triunfa mucho el egoísmo, el solitarismo, y no la causa común. Nos vendieron un foquismo de cartón pintado, pero después en los comportamientos, quiero verlos, amarrocan”.

