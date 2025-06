Los nombres de peso en todas las secciones electorales que muestra CFK para la negociación con Kicillof

La preidenta del PJ, Cristina Kirchner monitoreará las negociaciones por las listas en PBA (REUTERS/Cristina Sille)

“Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país”. Las palabras que la dos veces presidenta, Cristina Kirchner, pronunció este lunes ratificó lo que venía pronunciando la dirigencia política de su espacio. La titular del PJ nacional será candidata a diputada por la Tercera sección electoral. Hubo varias lecturas al respecto y su eventual postulación precipitó la aceleración de las estrategias electorales que tiene el peronismo mientras resuelve si habrá unidad o no. En caso de que no lo hubiera o incluso si existiese, pero con la preponderancia del cristinismo, desde este sector empiezan a poner sobre la mesa de la negociación qué tienen, más allá de Cristina.

Es que al estar desdoblada la elección habrá que conformar listas en las ocho secciones electorales. Además, la posible candidatura de Cristina definitivamente nacionalizó lo que será la competencia en la Tercera. Más allá de esta sección, el kirchnerismo también ofrece nombres —si se quiere de peso— para afrontar la negociación en el resto de las secciones; en las que el espacio del Movimiento Derecho al Futuro, pretende encabezar.

Por un lado, están los municipios. Por la dinámica que se da en una elección provincial es particularmente atendible el volumen electoral de cada distrito y cómo eso influye en la cabeza de la lista seccional. En el kirchnerismo dan cuenta de tener despliegue, por ejemplo, en la Quinta sección, a partir de Mar del Plata —que tiene más de 600 mil electores entre nativos y extranjeros-. Este año, la Quinta sección electoral renueva cinco bancas en el Senado bonaerense. La figura allí de CFK es la ex titular de ANSES, Fernanda Raverta. La Cámpora pone en juego la banca de Pablo Obeid, marido de Raverta. En el Movimiento Derecho al Futuro, hay dos nombres de intendentes que podrían ser parte de la contienda. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera y el ex intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi. En el marco del acuerdo LLA-PRO, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, también podría estar en la lista por la Quinta sección electoral. Tiene buena sintonía con la Casa Rosada. Hoy ostenta un lugar con la figura del senador Alejandro Rabinovich, vicepresidente del bloque PRO en la Cámara alta.

El peso de Mar del Plata será determinante para el armado en la Quinta. La UCR también usa el “peso” de Mar del Plata a través del senador nacional, Maximiliano Abad. En la Cámara alta provincial uno de los que vence banca de este sector es Ariel Bordaisco, que buscará su renovación como legislador. Otro distrito que aporta votos a la seccional en la Quinta es Tandil. Allí también el kirchnersimo tiene su propio esquema. Lo encabeza el diputado nacional, Rogelio Iparraguirre.

Fernanda Raverta, Axel Kicillof y Máximo Kirchner

En la Sexta sección, la región sur de la Provincia, la ciudad cabecera es Bahía Blanca. De un total de casi 700 mil electorales entre todos los municipios que hacen a la Sexta, Bahía reúne el 40% del total. El intendente, Federico Susbielles, juega con Cristina Kirchner. Eso dejan correr desde el cristinismo. Susbielles, firmó el documento que pedía ir hacia una elección concurrente, cosa que Kicillof desarticuló cuando definió el desdoblamiento electoral. Se insinúa que Susbielles tendrá voz en la definición de la lista seccional

En la Séptima sección, que elige tres senadores provinciales y el piso para acceder a una banca es del 33%, La Cámpora gobierna en los dos distritos de mayor peso electoral: Olavarría y Azul. En Olavarría, el intendente es Maximiliano Wesner y en Azul, Nelson Sombra. Sin embargo, quien ejecuta una jefatura política en La Cámpora es el ex diputado provincial, Cesar Valicenti, que hoy acompaña la gestión de Wesner. En la Séptima, el MDF anota al intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi. Massa tiene al intendente de Roque Pérez. El resto de los distritos son gobernados por la UCR y La Libertad Avanza.

“Va a ser una elección muy difícil y necesitamos a los mejores candidatos. Yo creo que de nuestro espacio Cristina es la mejor candidata que podemos poner. Así que ahora habrá que hacer lo propio en las otras secciones y buscar a los mejores porque ya le había dicho también lo que dijo Cristina, si vamos juntos no va a costar ganar y si vamos separados no hay ninguna posibilidad”, expresó en los últimos días el intendente de Ezeiza, Gastón Granados. Su distrito está en la Tercera sección electoral, donde CFK podría ser candidata a diputada provincial. Hoy por hoy, Granados se encolumna detrás de la titular del PJ.

Cristina Kirchner junto a un grupo de intendentes bonaerense antes de un acto en Quilmes a mediados del año pasado

Hay una sección que, como la Tercera, también podría nacionalizarse: la Primera sección electoral. La misma reúne a los municipios de Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López y reúne entre nativos y extranjeros 5.355.035 electores. Es detrás de la Tercera —que aglutina 5.439.625 electores— la sección de mayo volumen. En estas elecciones elige cinco lugares para el Senado bonaerense.

Para la Primera, el cristinismo ofrece el control político de los municipios de Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Mercedes, Luján y Hurlingham. Los intendentes de Ituzaingó, San Martín, Morón, José C. Paz, Pilar y General Rodríguez están dentro del Movimiento Derecho al Futuro. Sin embargo, quien orbita con una posible candidatura para la Primera y con rasgos similares a la de CFK en la Tercera es el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Como contó Infobae, el intendente de Las Heras, Javier Osuna, le propuso a Massa que sea cabeza de lista para el Senado bonaerense, por la Primera sección electoral. De esa forma, compartiría la campaña con Cristina Kirchner, que será candidata en la tercera sección electoral. Un grupo de intendentes cree que ambos tienen que encabezar las principales secciones electorales.

Sergio Massa en Merlo, junto a Axel Kicillof, Verónica Magario y Gustavo Menendez, durante la campaña 2023

Es en el marco de la estrategia de la confrontación con el acuerdo que construyen La Libertad Avanza y el PRO, donde en la Primera admiten que tienen cierta solidez a comparación de lo que puede ser la Tercera si, finalmente, CFK es candidata. Incluso, el PRO deja correr el nombre del diputado nacional, Diego Santilli, como cabeza de lista a senadores provinciales por LLA-PRO. Otra opción que el peronismo en un marco de unidad podría apuntalar como cabeza de lista o candidato testimonial es el nombre del intendente de Pilar, Federico Achaval. El kicillofismo ofrecería al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; una postulación que también le daría rodaje al funcionario provincial pensando ya en 2027 y la sucesión de Axel Kicillof, que no tendrá reelección como gobernador.

En la Segunda, uno de los nombres que tiene el cristinismo es el del ex ministro de Seguridad y actual senador provincial, Sergio Berni junto a la diputada nacional, Agustina Propato. En las últimas elecciones venció al entonces intendente de Zárate en las internas, aunque luego no superó al PRO en la elección general que terminó imponiéndose y consagró intendente a Marcelo Matzkin, un ritondista puro. Además, en San Nicolás, la titular del consorcio del Puerto es de la camporista, Cecilia Comerio. Aunque la misma es funcionaria del gobierno provincial.

En la Cuarta sección, el MDF tiene un despliegue de intendentes, aunque Junín la ciudad cabecera de la sección la gobierna el PRO.

La Octava sección, que solo comprende a la ciudad de La Plata, sí hay preponderancia del MDF a través del intendente de la capital provincial, Julio Alak. El exministro de Justicia es uno de los que apostó por la construcción de Kicillof. En cada acto grande gestión local, el gobernador está presente. Sin embargo, también mantiene diálogo con Cristina y Máximo Kirchner. Si hay unidad, es probable que la cabeza de lista por la Octava -que este año renueva seis lugares para la Cámara de Diputados bonaerenses- esté con un nombre suyo o de Kicillof a la cabeza: Hasta hace unas semanas, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco era una posibilidad para esa candidatura.