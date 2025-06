Le robaron al intendente de Santa Fe: delincuentes rompieron el vidrio de su auto y se llevaron documentación

Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe

Durante la madrugada de este martes, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, fue víctima de un robo, después de que un grupo de delincuentes rompiera los vidrios de su auto y se llevaran documentación. El mandatario del distrito señaló que “fue al azar”.

El incidente ocurrió en una dársena de la transitada Avenida Gobernador Freyre, frente al club Rivadavia Juniors, en las cercanías de su residencia. Este evento trae a la luz una problemática recurrente en la ciudad, el aumento de robos en zonas frecuentadas.

Desde el interior del coche, un vehículo de marca Toyota, los ladrones sustrajeron la documentación oficial del vehículo y otros papeles de importancia, a pesar de que otros objetos de valor, como el matafuegos y la rueda de auxilio, permanecieron intactos.

El mandatario no se mostró preocupado al relatar el suceso. “Al salir alrededor de las 5:15 de la mañana, me encontré con la desagradable sorpresa de que habían roto la ventanilla de mi auto. La guantera estaba abierta y no había rastro de la documentación”, aseguró en declaraciones en Aire de Santa Fe. Esta situación inesperada se produjo luego de que su hija utilizara el vehículo la noche anterior, dejando el coche estacionado en dicho lugar por motivos familiares ocasionales.

Así quedó el auto del intendente (@mariogaloppo)

La dinámica del hecho, rápido y sin mayores daños que los materiales, sugiere que los atacantes actuaron sin premeditación. En palabras del propio Poletti, “no tenían un objetivo claro más que cualquier coche que se cruzara en su camino. Fue pura casualidad que me tocara a mí”.

Además, dejó de lado cualquier tipo de sospecha sobre posibles ataques personales y señaló que no recibió ningún tipo de amenaza. En tanto, aclaró que a pesar del infortunio, continuará con su rutina diaria sin cambios ni temores adicionales.

Según informó El Litoral, tras descubrir el robo, Poletti contactó inmediatamente a las autoridades marcando el 911. Muy pronto, arribó al lugar la brigada de la Unidad Regional I – Agrupación Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes llevaron a cabo los procedimientos de rigor y calificaron el incidente bajo la carátula de “Daño”.

Allí, los efectivos constataron los destrozos en el cristal del copiloto y la falta de documentos. Ante la policía, el intendente formalizó la denuncia en la Comisaría 4ta para dar paso a una investigación más exhaustiva.

A pesar de lo ocurrido, no se tiene constancia de sospechosos ni se han reportado testigos que puedan ofrecer pistas concretas. El papel de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ha sido puesto en valor para tratar de aclarar este episodio.

Los delincuentes rompieron el vidrio y extrajeron documentación (@mariogaloppo)

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si las mismas han registrado actividades inusuales que puedan ayudar en la identificación de los responsables. “Esperamos que en las próximas horas podamos contar con más datos que nos ayuden en esta investigación”, señalaron fuentes de la policía local.

El área donde ocurrió el robo es un sector con significativa circulación vehicular y cuenta con buena iluminación.

“Este evento no cambiará cómo vivo aquí. Confío en nuestros sistemas de seguridad y en que este hecho no se repetirá”, concluyó el mandatario distrital de la ciudad más importante de la provincia.

Juan Pablo Poletti fue elegido como intendente de la ciudad en 2023 para suceder a Emilio Jatón en la municipalidad, a la par del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, con la alianza de Juntos por el Cambio.

Su historia con la política no es algo que venga de vieja data, ya que antes de postularse era el director del Hospital Cullen, uno de los centros de salud más importantes de la región.