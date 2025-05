La caída del PRO en CABA, protagonista en la AmCham Summit: elogios a Milei y los planes de la oposición

La Libertad Avanza dio el batacazo en la ciudad el último fin de semana (REUTERS)

A tan solo unas horas de que el presidente Javier Milei cierre el AmCHam Summit 2025, uno de los encuentros de negocio más importantes del año que se realiza en la Argentina, dirigentes de diferentes partidos coincidieron en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde el batacazo que dio La Libertad Avanza en las últimas elecciones porteñas fue uno de los principales temas de conversación.

Desde gobernadores, diputados y senadores, hasta legisladores provinciales se hicieron presente en el lugar, algunos para participar de los paneles de discusión y otros para presenciar el evento y tener contacto con figuras del sector empresario y político.

La caída del PRO en lo que era su bastión hasta el domingo fue una de las cuestiones de las que conversaron los invitados, y como esta situación reconfiguró el mapa de las distintas fuerzas, que están analizando los pasos a seguir.

Por la mañana, el jefe del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, participó de una de las entrevistas junto a su par de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, en la que se refirieron al futuro de sus respectivos espacios.

Cientos de dirigentes políticos y empresarios participan del evento

“No tiene que haber un paso de dirigentes. Yo creo que (se tiene que armar) un frente, una alianza, ir juntos a una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo y que debe llegar a la provincia de Buenos Aires", opinó el representante del partido fundado por Mauricio Macri.

En esto coincidió De Loredo, quien remarcó que va “a seguir anhelando que este Gobierno interprete que este frente, que se traduzca en resistencias electorales para cambios estructurales que necesite el país, se pueda llevar adelante”.

Sin embargo, esta no es la visión que tienen otros dirigentes radicales que estaban en el CEC, quienes manifiestas profundas diferencias con Milei y reclaman un armado por afuera de los libertarios.

“Rodrigo va a ir en una lista en común con LLA para ser el candidato del oficialismo en Córdoba y que esa sea el paso para competir por la gobernación en el 2027″, opinó un compañero de banca del líder de la UCR en Diputados.

Al analizar las elecciones porteñas, en diálogo con Infobae este integrante de la mesa radical sostuvo que en Santa Fe, por ejemplo, a su partido “le fue bien porque Maximiliano Pullaro abrazó a todos”, mientras que en la ciudad de Buenos Aires “fracasó porque Jorge Macri puteó a todos”.

“En la política, cuando vos te la jugás a todo o nada, a veces te toca ganar y te quedás con todo, pero también te podés quedar sin nada”, advirtió, en relación con la estrategia de LLA.

Durante la jornada, hubo varios debates políticos (Jaime Olivos)

En esta misma línea, otro de los principales referentes del radicalismo señaló que “es muy difícil negociar con alguien que no quiere hablar con vos” y consideró que “es difícil que se dé una alianza con el Gobierno”.

“Lo que pasó con el PRO fue una tragedia. Yo sabía que esto eventualmente iba a pasar, pero pensé que iba a ser más adelante. Jorge decidió adelantar las elecciones, la discusión se nacionalizó y terminó perdiendo”, remarcó.

Además, el dirigente opinó que Mauricio Macri “hizo mucho daño interno, primero con la pelea con Horacio (Rodríguez Larreta), que debilitó al partido, y después con la apuesta en la ciudad”.

“Es muy difícil negociar con LLA porque ellos no quieren hacerlo, ellos siempre van a todo o nada, hasta ahora les viene resultando bien. Yo creo que hay que empezar a preparar un espacio que sea una respuesta tanto al kirchnerismo como al populismo de derecha”, anticipó.

Sobre este punto, reconoció que “la discusión dentro de la UCR es muy dura, porque hay quienes apoyan a Milei y quienes están totalmente en contra de él”, lo que genera que “personas como Rodrigo, igual que hace Luis Juez en el PRO, estén jugando a acercarse al Gobierno para ser el candidato del oficialismo en 2027 en Córdoba″.

El resultado sorpresivo en las elecciones porteñas fue no de los temas entre los invitados (Jaime Olivos)

“Se tiene que llegar a un acuerdo dentro de la institucionalidad y dejando en claro quiénes somos, con La Libertad Avanza adentro o no, pero teniendo una identidad y una idea clara”, concluyó.

En diálogo con la prensa después de exponer, el propio Pullaro destacó que el radicalismo “ha acompañado” a la gestión de Milei y votó “las leyes fundamentales para que Argentina deje atrás al populismo”, pero aclaró que “también se ha sido crítico cuando no se mira al interior productivo”.

“Es verdad que hay un control de la macroeconomía, que ha caído la tasa de interés, que ha caído la inflación, que ha caído el riesgo país, y eso puede traer inversiones y es lo que todos estamos esperando. Pero si nosotros no miramos la microeconomía y si no miramos de qué manera vamos a fortalecer al sistema productivo, particularmente al campo, a la industria, todo lo demás no sirve de nada”, comentó.

La institucionalidad, de hecho, fue uno de los temas de debate en las pausas durante el evento e incluso fue el tema de uno de los paneles de la jornada, aunque en el sector empresarial evitaban opinar abiertamente al respecto.

Tal es el caso de Fabian Kon, CEO del Banco Galicia, quien explicó que no escuchó ese debate, aunque destacó las medidas políticas de la actual gestión: “En la medida en la que haya estabilidad, yo creo que hay posibilidades enormes de que crezca el financiamiento y de que la Argentina tenga un período de estabilidad económica, crecimiento y básicamente crecimiento del PBI per cápita y prosperidad para la gente”, resumió.