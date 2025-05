Terminó la campaña porteña y los candidatos esperan un escenario de tercios que reconfigure el mapa político

Selfies, promesas y críticas por la basura: Larreta cerró su campaña con una caminata de 24 horas por CABA La estrategia del ex jefe de Gobierno estuvo enfocada desde el principio en el contacto directo con los vecinos, con un discurso que abordaba los problemas cotidianos. “Si me votan la mitad de los que me saludan, ganamos la elección”, bromeó el candidato