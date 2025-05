Dura crítica de Milei al PRO por el fracaso de Ficha Limpia: “Les gusta defender el Estado porque les gusta defender kioscos”

Javier Milei habla durante el Latam Economic Forum 2025 (Fotos: Maximiliano Luna)

“Anoche, el Partido del Estado, los corruptos ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra... Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada, hasta que los terminemos de sacar a patadas en el culo”. Así comenzó Javier Milei su alocución en el Latam Economic Forum 2025, donde responsabilizó al PRO por la caída del proyecto Ficha Limpia.

“La realidad es que no estaban los votos, fue todo una operación mediática teñida de amarillo”, acusó instantes después, en una obvia referencia a los dirigentes de PRO. " No estaban los votos y por eso el jefe de la bancada de senadores de LLA pidió que antes se firmara un compromiso para ir al recinto cuando tuviéramos las 37 firmas, seguros de que podíamos pasar el proyecto", apuntó el jefe de Estado.

En el mismo sentido, Milei remarcó que todo naufragó por una jugada de PRO: “La gente de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma y al mismo tiempo movía mediáticamente la idea de que nosotros no queríamos bajar (a debatir); entonces bajamos y pasó lo que pasó”.

El Presidente aseguró que no le sorprenden esta tipo de cosas y lo fundamentó: “Los que cubrieron a Cristina Kirchner fueron los mismos amarillos que vía (Miguel) Pichetto le cuidaron los fueron y después (a él) le dieron el cargo de vicepresidente que compitió contra Golperto (sic) Fernández. No sólo eso, sino que llevan 17 años en la Ciudad de Buenos Aires y nunca la sacaron; y en los cuatro años de gobierno nacional tampoco. Entonces, ¿ahora el que no quiere sacarlo soy yo?“.

Javier Milei recibió un reconocimiento por "su compromiso con la libertad, la Justicia y la verdad", a partir del impulso para promulgar la ley del juicio en ausencia

Luego de ese descargo, Milei apuntó contra una referente de PRO: “La verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada (Silvia) Lospennato, mintiendo abiertamente y diciendo que habia ATN (para Misiones) y distintas cosas, que están los datos disponibles y prueban la mentira”.

Tras esa contundente acusación, agregó: “Si queremos terminar con los corruptos, una de las cosas que tenemos que terminar es la mentira, que también es una forma de estafa”.

Ese proyecto de Ficha Limpia -recordó el Presidente- nunca había pasado por Diputados, pero bajo su administración llegó al Senado porque “movió cielo y tierra” para que ello ocurra.

“Nos hicieron una zancadilla, pero no hay problema... lo vamos a reintentar, no voy a ceder un milímetro”, aseguró el mandatario ante el aplauso del auditorio.

“Qué se puede pretender de aquellos que dicen estar a favor de la libertad y que no hay que recortar el gasto en la Ciudad, cuando cuadruplicaron el tamaño del Estado...”, retomó las críticas al PRO. “Si queremos hacer el cambio, necesitamos entonces sacarnos de encima al Partido del Estado, pero parece que les gusta defender el Estado porque les gusta defender kioscos”, concluyó.

Cruce de acusaciones

Más temprano, el vocero presidencial Manuel Adorni había hablado ante la prensa en Casa Rosada, donde no aceptó preguntas pero dejó en claro la postura del gobierno nacional sobre el naufragio de Ficha Limpia.

El portavoz aseguró que el proyecto de Ficha Limpia no se aprobó “por impericia del PRO”, que forzó el tratamiento del dictamen para anotarse una victoria política en medio de la campaña electoral y no hizo más que terminar dilatando su aprobación. La misma líne del discurso que Milei pronunció un rato después.

Casi de manera simultánea, Silvia Lospennato habló en la sede de PRO y volvió a sembrar dudas sobre la actitud que tuvo el oficialismo durante el debate de ayer, pese a que sus seis senadores votaron a favor de la ley que le impide ser candidatos en elecciones nacionales a los candidatos que tienen condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia.

“Los votos estaban y los senadores de Misiones salieron a decir que votaban la ley”, recordó antes de sugerir que tal vez se dieron vuelta a pedido del oficialismo. Por eso, remató: “Los que garantizan impunidad, que son peores que los corruptos, van a pagar los costos”.