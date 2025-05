Bartolomé Abdala: “El rechazo a Ficha Limpia fue una piña del Senado a la sociedad”

Abdala sentenció que la votación final "fue una piña del Senado a la sociedad”.

Bartolomé Abdala, senador por La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional del Senado de la Nación, se refirió al rechazo del proyecto de ley Ficha Limpia por parte de la Cámara Alta: “Fue un resultado inesperado, fue una piña del Senado a la sociedad”.

“Íbamos a una sesión donde Ficha Limpia se iba a transformar en ley, pero lamentablemente no fue así. Se hizo un trabajado duro y siempre estuvimos dispuestos a tratarlo”, señaló Abdala en Infobae en Vivo, con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

La iniciativa, que pretendía impedir que los candidatos a cargos públicos con condenas confirmadas por delitos contra la administración pública pudieran postularse, no alcanzó la mayoría absoluta requerida para su aprobación, quedando con 36 votos a favor y 34 en contra. Entre los rechazos, se destacaron las negativas de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

“Ellos venían acompañándonos en muchas votaciones, claramente habíamos manifestado que deberíamos ir a la sesión con las firmas de los 37 y estábamos todos convencidos de que iba a ser aprobada, con mucho optimismo”, lamentó el presidente provisional. En este sentido, apuntó a que ambos parlamentarios deberán dar las explicaciones pertinentes por el cambio de su voto.

En cuanto al rol de La Libertad Avanza, Abdala subrayó que es el único espacio que da garantías para combatir al kirchnerismo. Y subrayó la importancia de las elecciones legislativas nacionales de octubre: “Con más senadores y diputados de LLA, el año que viene puede ser ley”.

“No hubo ingenuidad ni mucha menos impericia, el senado no es un jardín de infantes ni una promoción en Bariloche”, apuntó. También criticó la postura del PRO, previo a la votación: “Nosotros habíamos manifestado que necesitábamos la firma de los 37 senadores para llamar a sesión y gente del PRO hicieron declaraciones y se ofendieron por el pedido”.

La entrevista completa a Bartolomé Abdala

Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y senador por La Libertad Avanza, habló sobre el rechazo de la Cámara Alta al proyecto de Ficha Limpia.

José María Carambia: “Ahora van a ver a quién le van a echar la culpa”

El senador santacruceño, José María Carambia, apuntó contra el oficialismo por el rechazo a la ley de Ficha Limpia.

Después, el senador santacruceño por Alianza por Santa Cruz, José María Carambia, dialogó con Infobae en Vivo, sobre la sesión de ayer y se mostró sorprendido por el resultado final. Y contó: “Cuando ayer vimos el resultado, vi mi pantalla y pensé que me había equivocado, no sabía qué estaba pasando. Vi que algunos senadores me miraban a mí y nosotros mirábamos a otros y estábamos sorprendidos. Se evidenció quién estaba a favor y quién en contra de este tema”.

En este punto, admitió que llevaban la cuenta de 38 votos a favor y recordó que, tanto Arce como Rojas Decut, habían expresado públicamente su posición a favor de la norma. Y criticó a quienes habían dudado de su espacio: “Ya nos habían hecho una operación mediática política respecto a esto hace un par de semanas, se dudó de nosotros porque somos opositores y votamos en contra”.

“Es parte del oficialismo, que parecía que no quería tratar el tema; y ya habían suspendido una sesión y nos echaron la culpa a nosotros. Este es un gobierno que va a sesionar independientemente tenga los votos o no”, reprobó el parlamentario de Santa Cruz.

Por último, Carambia comentó que “podía suceder” que el oficialismo se ausente, se abstenga de votar o que soliciten cambios a la norma, pero no “votar en contra así una ley, que es poner requisitos para ser candidato”.

Y concluyó: “No hay que tomar las cosas personales a veces, y hay que intentarlo de nuevo el año que viene. Pensé que esto iba a cambiar la calidad dirigencial, es por un solo votito que faltó. Ahora van a ver a quién le van a echar la culpa”.

La entrevista completa a José María Carambia

José María Carambia, senador santacruceño por Alianza por Santa Cruz, se refirió al rechazo de la Cámara Alta a la iniciativa de Ficha Limpia.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

* De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.