Círculo rojo: PBA y CABA al rojo vivo, apuntes vaticanos y un vuelo muy concurrido

Proyecto de ley en PBA

El lunes por la noche, una vez que en la Legislatura se aprobó la suspensión de las PASO bonaerenses, un grupo de legisladores se quedó hasta altas horas de la noche en La Plata. Dirigentes de la oposición -del PRO en particular- y del kirchnerismo cenaron hasta la medianoche en un clima bien armonioso para intercambiar opiniones sobre el panorama provincial que está atravesado por la durísima disputa entre el cristinismo y La Cámpora con el gobernador Axel Kicillof y las definiciones sobre el cronograma electoral.

Esa puja de poder fue uno de los temas centrales de las conversaciones de esa noche, en una mesa a la que se sentaron, entre otros, el camporista Facundo Tignanelli -delegado de Máximo Kirchner en la Legislatura-, Alejandro Dichiara -el ex intendente de Monte Hermoso que ofició de anfitrión de Cristina Kirchner y su hija Florencia en esa localidad durante el verano- y Juan Pablo de Jesús -de la escudería de Martín Insaurralde-. Hubo críticas muy airadas a la conducción de Kicillof, y se confirmó en esa cena platense la versión que hace tiempo da vueltas en el peronismo bonaerense: que la ex presidenta, que este 1 de mayo pidió “unidad” desde sus redes sociales, tiene intenciones reales de ser candidata a diputada por la tercera sección electoral.

Pero para que eso suceda todavía falta, y primero deben resolverse otras cuestiones en la guerra a cielo abierto en el distrito insignia del kirchnerismo como los detalles del cronograma electoral y otra iniciativa, que no tiene que ver con lo estrictamente electoral, pero que sulfuró a la administración provincial. Se trata del proyecto de ley que condona la deuda que los municipios mantienen con la Provincia en el marco de los fondos de “emergencia sanitaria” y de “asignaciones extraordinarias salariales” que se crearon en pandemia para que los intendentes le hagan frente a la crisis en torno al COVID-19 por la baja en la recaudación. El texto, que lleva la firma de De Jesús -muy ligado a Máximo Kirchner- como presidente de la comisión de presupuesto no fue consensuado con el gobernador -en diciembre no le aprobaron el presupuesto ni el endeudamiento-, que siempre quiso manejar la vinculación con los municipios, con los que trabó desde que asumió una política amigable. Es una cifra muy considerable para los intendentes, no tanto para la Provincia, pero sí es una mojada de oreja del kirchnerismo en medio de la disputa, más aún después de que no le hayan aprobado el presupuesto. De hecho, según trascendió, a Lucía Iañez, una de las legisladoras que responde a Kicillof y que integra la comisión de legislación general, se le recateó hasta último minuto la iniciativa.

El texto podría tener media sanción de Diputados el próximo miércoles, y se votaría junto a la modificación de los plazos del cronograma electoral, una negociación que, hasta estas horas, sí habría tenido fumata blanca entre todos los sectores del peronismo para acatar lo dispuesto por la Junta electoral.

Menos fondos. El proyecto en cuestión que irrita al gobernador llega en un momento muy particular por la caída en la coparticipación que tuvieron en marzo las provincias y los municipios. Según los datos oficiales, entre Ganancias, IVA y otros impuestos coparticipables, la variación entre febrero y marzo de este año fue -9,5% para los distritos, una merma que tuvo su propio correlato en la provincia de Buenos Aires, la más castigada en términos financieros por Javier Milei desde que La Libertad Avanza asumió la Presidencia.

Pero es una preocupación que tienen no solo en territorio bonaerense, sino también en el resto del país. En ese contexto, este jueves habrá una masiva protesta de intendentes y referentes del peronismo santafesino en la capital provincial, convocados por la fuerte baja en la recaudación por coparticipación que, hasta estos días, giraba en torno al 40% para los municipios.

Facundo Tignanelli y Máximo kirchner

Sprint final. Dónde sí hay recursos es en la campaña porteña de cara a las elecciones del próximo 18 de mayo que, como un espejo de la provincia de Buenos Aires en la batalla entre el cristinismo y Kicillof, se libra en el marco de una durísima pelea entre el PRO y LLA por la hegemonía en la casa matriz del macrismo y la representación del electorado del centro hacia la derecha.

La guerra entre ambos espacios se disputa en las redes y en las calles. En los últimos días aparecieron afiches que intentaron vincular a Manuel Adorni con Karina Milei, una obviedad por la relación entre ambos pero con la clara intención de tratar de perjudicar al candidato por la mala imagen pública que tiene la jefa de la campaña. El viernes, tras una recorrida por el barrio 31, Horacio Rodríguez Larreta recibió insultos de parte de militantes PRO, una puesta en escena orquestada, según publicitó el larretismo desde las redes, por el gobierno porteño. Esa tarde, María Eugenia Vidal, la jefa de campaña del PRO, escribió: “No hay internas porque Larreta no es más PRO”. Un quiebre impensado para un vínculo que siempre fue muy sólido: ambos solían comer hasta no hace mucho con sus respectivas parejas.

Es que el cierre de listas dejó un sinfín de especulaciones internas, negociaciones cruzadas y más dispersión que nunca en el distrito emblema del PRO. Incluidas versiones de financiamiento de algunas postulaciones. En ese sentido, circuló en estos días que hubo un intercambio de llamados entre el campamento del PRO -de colaboradores muy cercanos a Mauricio Macri- y el del peronismo, para intentar, por parte del macrismo, algún tipo de acuerdo implícito contra LLA. Se sabe que hay dirigentes de ambos sectores que se conocen y tienen vínculos desde hace tiempo, en una ciudad que, en varios rubros, no conoce de grietas.

En ese contexto, nos acercamos ya al sprint final de una campaña crucial para el PRO y LLA. Tras el paso por Lugano, en el sur, Milei prevé cerrar la campaña de Adorni el miércoles 14, en un parque de la zona norte de la capital. Silvia Lospennato, por caso, hará lo propio al otro día, el jueves 15, en compañía del ex presidente y de toda la escudería del PRO. Rodríguez Larreta, en tanto, hará un cierre particular: aspira a caminar la ciudad de norte a sur. Un día entero.

De Roma a NY. El que caminó lo suficiente por la capital italiana en las últimas semanas fue Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización que viajó días atrás con la delegación oficial a la ciudad eterna para despedir al Papa Francisco y volvió de su estadía romana esta semana. El funcionario acumuló en los últimos meses una relación no tan cordial con el canciller Gerardo Werthein. Como ya se contó en esta sección, en algún momento se especuló con la posibilidad de mudar al secretario, que responde a Santiago Caputo y a Milei, a otra área. Desde entonces, la relación no mejoró. Más bien, lo contrario.

En la Argentina -y en todo el mundo- todavía se lamenta el fallecimiento de Francisco, el Papa de las periferias y el fin del mundo. Lo van a extrañar también los argentinos que peregrinaron durante 12 años a Roma, y que supieron capitalizar las bondades de Jorge Bergoglio. Uno de ellos es José Luis Manzano, tal vez uno de los últimos argentinos en visitarlo en Santa Marta en las horas previas a su larga internación en el hospital Gemelli. El empresario tenía previsto participar con un rol protagónico en un seminario en torno al rubro minero que iba a concluir con un discurso del Papa en el Vaticano.

Pero mientras miles de fieles despedían a Francisco en Roma y la delegación encabezada por Milei regresaba de Italia, otra comitiva hacía lo propio desde Nueva York, en una semana plagada de cumbres de inversores, banqueros y la reunión de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, que tuvo a Luis “Toto” Caputo como protagonista por nuestro país.

Luis Caputo

El ministro despegó el pasado sábado por la noche desde el aeropuerto JFK de NY -no hay vuelos desde Washington a Buenos Aires- en un vuelo comercial de American Airlines que salió con algo de demora. “Toto” llegó al embarque sobre la hora, con gorra, y pasó raudo entre la gente para abordar rápido a su asiento en Business. Compartió avión con media docena de hombres de negocios de primera línea. Y con un empresario poderosísimo del rubro de la comunicación que no anda en estos tiempos en la mejor de las relaciones con el Ejecutivo.