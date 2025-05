Santiago Caputo y sus alfiles se involucran de lleno en dos elecciones del interior tras la derrota en Santa Fe

Santiago Caputo (Fuente: Luis ROBAYO / AFP)

Por primera vez y como siempre desde las sombras, Santiago Caputo envió a los miembros más cercanos de su tropa, agrupada bajo el mote de “Las Fuerzas del Cielo”, a hacer presencia y acompañar a los candidatos libertarios que se presentan en dos elecciones provinciales: las de Jujuy y Salta. Es un respaldo fuerte a los armadores Ezequiel Atauche y Emilia Orozco, en medio de las diferencias con el armado de los Menem, que responden a Karina Milei, en el interior del país.

La agrupación no había mandado a nadie a respaldar en la previa de los comicios en Santa Fe, donde tuvo lugar, hace dos semanas, el primer turno electoral provincial del año. En esa contienda, el principal candidato del oficialismo, Nicolás Mayoraz, diputado nacional del grupo de Romina Diez, y quedó relegado al tercer lugar, lo cual generó malestar en el entorno del Presidente.

En particular, el estratega de Milei no estaba de acuerdo con el diseño local, que estuvo a cargo de Eduardo “Lule” Menem, asesor de Karina Milei y armador en la mayor parte de los distritos del interior. “Ese armado de Santa Fe era de los Menem, y fue un error. Los resultados no fueron buenos. Hay que ser estratégico, acá lo que importa es la imagen del Presidente”, dijo un funcionario que responde a Caputo. “Era claro que no convenía correr en esas circunstancias. Santiago anticipó su postura, y la evidencia confirmó la hipótesis que sosteníamos”, agregó otro.

Tampoco con el perfil del postulante: “En otros lugares donde se privilegiaron candidatos más nuevos, con fuerte presencia en redes sociales, la performance fue mucho mejor. Eso es evidente”, deslizaron en “Las Fuerzas del Cielo”, en referencia a Rolón, a quien ensalzaron varias veces luego de las elecciones en los pasillos de la Casa Rosada.

En el entorno de “Lule” admitieron los roces, pero dijeron que quedaron atrás: “Las asperezas ya fueron limadas, eso está en el pasado”, sostuvo un ladero, luego de diez días de fuertes cruces off the record. “Entendemos que se quiera poner el foco en las discrepancias, pero en la mayoría de los distritos se piensa igual”, agregaron. Y destacaron la confluencia en Misiones, esta semana.

Esta vez, en Jujuy y Salta, el panorama es diferente y los llamados “Caputo boys” sí respaldan a los candidatos locales. Al Norte viajaron la mano derecha de Caputo en las redes sociales, Daniel Parisini (alias “Gordo Dan”); el presidente de la bancada violeta en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo; el tiktokero muy cercano al Presidente, Iñaki Gutiérrez, la convencional constituyente electa por Santa Fe, Eugenia Rolón; el youtuber libertario del canal Break Point, Mariano Pérez. Hace dos semanas había estado de gira en esas provincias Nahuel Sotelo, el secretario de Culto que trabajó con el aliado Alfredo Olmedo en Salta, antes de que La Libertad Avanza llegara al poder nacional. Todos ellos son afines a Caputo y visitan prácticamente a diario su amplia oficina en salón Martín Fierro del primer piso de la Casa Rosada.

“Hay elecciones donde sí queremos participar. Vamos a ver a los candidatos, que están haciendo un laburo muy bueno. Atauche que es el presidente de bloque del Senado, y Orozco es una de las dirigentes con mejor imagen de Salta”, dijeron. Y destacaron que los Menem no tienen injerencia. "En ambas provincias no son armados que necesiten pedir guita y lugares del Estado, tienen financiamiento propio. Donde hay gente fuerte, por lo general no tienen injerencia, nosotros ponemos la guita", agregaron.

En el entorno de Caputo insisten desde hace algunas semanas con dos conceptos. Uno es que el diseño electoral debe adaptarse siempre a la jurisdicción, el otro, la necesidad de “privilegiar la estrategia nacional a la local. “Hay algunas provincias donde conviene correr solos, y otros donde conviene aliarse con el gobernador, no se puede hacer lo mismo en todos lados”, dicen como pauta general. En la Provincia de Buenos Aires, este es el foco de principal disidencia con el diseño de Sebastián Pareja, a quien acusan de darle demasiada relevancia a los pactos por cargos en los Consejos o las dependencias de organismos nacionales.

Los referentes digitales, de la juventud libertaria, estuvieron ayer en Jujuy con una agenda informal, armada junto a Atauche, presidente provisional del Senado y enlace principal de la Casa Rosada con la Cámara alta ya que no tienen diálogo con la titular, Victoria Villarruel. Al mediodía fueron a una “choripaneada” con los militantes locales, y por la tarde, a un evento con jóvenes. En Salta, se presentarán hoy en el Teatro Fundación Salta, a las 17.

Ayer, “el Gordo Dan” azuzó estos eventos en sus redes, justo después de informar con rudeza que había echado a un funcionario que había sido ubicado por Sebastián Pareja en el PAMI de Junín, Provincia de Buenos Aires. “Listo. Patada en el orto al runfla que se atrevió a meterse con las bases defensoras del Presidente”, dijo.