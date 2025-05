Mauricio Macri apuntó contra Milei: “Hace un año que gobiernan y no subieron ni un lugar en el ranking de transparencia mundial”

Mauricio Macri habla durante el encuentro de la Fundación Libertad

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó duramente a La Libertad Avanza, en el marco de la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde LLA y PRO no llegaron a un acuerdo y medirán fuerza, escenario que le abre un resquicio al kirchnerismo para realizar una gran elección.

Frente a las acusaciones de La Libertad Avanza, que acusan a los referentes de PRO de “defender negocios” y creerse “dueños de la ciudad”, Macri replicó: “Todas las cosas que hicimos estos años fueron con transparencia. En la Ciudad y en Nación, en los rankings de transparencia mundial nosotros fuimos para arriba. Tomamos la presidencia y pasamos del puesto 107 al 66 en solo 4 años, un récord en la historia de un país”.

Luego de esa introducción, el fundador de PRO remató: “Con Alberto Fernández el país volvió al puesto 89 y hoy sigue en el mismo lugar. O sea, un año y medio que ellos (por la administración de Milei) están gobernando y no subieron ni un lugar en el ranking de transparencia mundial; con lo cual, empiecen a barrer por casa...”.

Silvia Lospennato y Mauricio Macri

Además, el ex jefe de Estado fue consultado -en El Observador Radio- por los inconvenientes que tiene PRO para sellar alianzas electorales con LLA. En ese sentido, Macri apuntó contra la figura de Karina Milei, por las decisiones partidarias que, según afirmó, impidieron la unidad.

“Bancamos los trapos todo el 2024, primero (en 2023) ayudándolos a fiscalizar la elección. Y después, cada día que estuvimos al borde de volver a una crisis con escenario de hiperinflación”. Sin embargo, lamentó que no se haya avanzado en una alianza más firme: “No fuimos juntos por una decisión de Karina Milei, que es la que maneja todo el tema partidario por delegación de Javier Milei”.

El ex mandatario criticó que siete distritos hayan sido cerrados políticamente sin acuerdo, siempre por una resolución de la secretaria de Presidencia. “En Chaco fue peor, le pidieron al gobernador que no integremos la coalición”, sumó a modo de ejemplo.

Macri también cuestionó la estrategia electoral del oficialismo de salir a disputar la Ciudad de Buenos Aires. “Hay mucho lugar para trabajar pero pusieron la energía en un lugar donde no hacía falta. Ojalá todas las provincias hubiesen tenido un gobierno como el que tuvo CABA todos estos años”.

En una comparación con el fútbol, Macri expresó su frustración personal: “Como bostero no puedo caminar por la calle. Boca estaba al tope de los clubes del mundo y ahora escucho a diario a la gente que va a un estadio y a otro y dice: River le sacó 20 años… Esto es lo mismo. Costó un huevo hacer esto (en CABA), no es que de un día para otro se hizo la policía nueva”.

En defensa de la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Macri enfatizó: “Cuidemos lo que tenemos. Nos costó mucho. No hagamos de vuelta a tirar por la borda el esfuerzo de tantos años con gente que no está preparada, que no tiene equipo. Y entendamos que el PRO es Silvia, porque la gente a veces se confunde y cree que (Horacio Rodríguez) Larreta representa a PRO”.

En ese sentido, amplió: “Él (por Larreta) cometió un error para mí gravísimo... Dice que yo me estoy haciendo el psicólogo, pero es como obvio que es tan irracional querer destruir, querer dañar lo que vos construiste, que solamente puede haber un móvil que tiene que ver con la frustración de lo que a él le ha pasado. Y la verdad que el único responsable que tiene que hacer autocrítica es él, porque perdió la interna por paliza”.

Al abordar los desafíos sociales que enfrenta el distrito porteño, con mucha gente sin hogar que duerme en la calle, Macri repasó: “El Gran Buenos Aires cayó en esta catástrofe desastrosa del kirchnerismo. La gente en desesperación ve que del otro lado hay luz, hay hospital, hay escuela, hay seguridad. Eso nunca se había visto: gente abriendo contenedores las 24 horas del día”.

Finalmente, elogió al equipo actual y apuntó contra las críticas: “Hicimos muchísimos más refugios de los que había en mi época y no alcanza. Estamos trabajando con soluciones que van a mejorar esto. No es que ahora Jorge (Macri) decidió no recoger la basura. Eso es mentira. Tenemos que entender que hay un problema más grave. Vamos a resolverlo confiando en gente como Silvia Lospennato, que está preparada para entender la problemática de CABA y resolverla como lo hizo el equipo que arrancó conmigo, siguió con Horacio y que está hoy”.