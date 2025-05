Lula Levy llevó su “camión de la tos” a Casa Rosada y reclamó por la motosierra contra jubilados y trabajadores

Fotografía: Jaime Olivos

Bajo el lema “A Milei le molesta la tos, a nosotros el ajuste salvaje; frenémoslo en la Ciudad”, la candidata a legisladora porteña por Evolución, Lucille “Lula” Levy, encabezó una movilización frente a Casa Rosada en ocasión por el Día del Trabajador, en donde aprovechó para “nacionalizar” una parte de su discurso electoral y criticar la motosierra libertaria.

El acto comenzó pasadas las 10 de la mañana con un despliegue de algo más de 200 personas que se acercaron a la puerta de la Casa de Gobierno, acompañados a pocos metros por un bus con altavoces que reproducía toses de jubilados, estudiantes y empleados “a modo de protesta contra de las políticas de ajuste del Presidente”. Esto no hace más que aludir a las quejas de Milei por la presencia de tosedores que lo hacían desconcentrarse durante uno de los debates presidenciales de 2023.

Con ese antecedente, la campaña radical decidió trasmitir su lejanía con la hoja de ruta de la administración nacional -e indirectamente con las políticas que plantea su candidato porteño, Manuel Adorni-. Rodeada de pancartas que rezaban “basta de ajuste salvaje”, Levy puntualizó reclamos clave como que “la prepaga pasó de 15 a 30 por ciento del salario”, los incrementos en el transporte público, así como el costo y el sistema de acceso a los medicamentos.

El camión de las toses de Lula Levy. (Créditos: Infobae)

“Queremos recordar que el ajuste de Milei es salvaje. Nos molesta este ajuste brutal en los sectores más débiles, como los trabajadores y los jubilados”, declaró Levy en diálogo con Infobae, haciendo un paralelismo al respecto con la gestión porteña: “Hoy gestionan con mucha indiferencia, y esto es lo opuesto a la gestión. Por eso queremos darle voces frescas que tanto hacen falta para contrapesar a las mismas caras de siempre”.

No es la última vez que Levy hace alguna actividad de ese estilo. A fines de marzo, días antes de ser anunciada como candidata, realizó una actividad frente a Casa Rosada junto a la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA, de la cual fue titular hasta el año pasado) en reclamo de mejoras presupuestarias para la educación universitaria.

Y es que desde la conducción política de Evolución, que tiene como referentes a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, buscaron que la lista de estas elecciones tuviera una impronta significativa en la juventud política. Incluso, presumen que el promedio de edad de sus candidatos es de 29 años, la misma que la que tiene Levy.

Fotografía: Jaime Olivos

Ya iniciada la campaña, las actividades del campamento radical se habían centrado en cuestiones más locales con la difusión de sus principales propuestas para la Legislatura porteña.

La semana pasada “Lula” realizó un acto junto a Lousteau y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en donde delineó sus principales propuestas en áreas clave como educación, seguridad, vivienda e impuestos. Algunas de las que más destacan en ese búnker son la “revitalización” del microcentro porteño, así como la disposición de paradas de medios de transporte y la quita del pago de ABL a aquellos departamentos cuyo alquiler mensual no supere el millón de pesos.

Según detallan en Evolución, este vaivén entre agenda nacional y porteña es parte de la “campaña de contrastes” que se generó para todo el sistema de partidos para este 18 de mayo. “La campaña de propuestas busca criticar a Jorge Macri, pero cuando ves lo de hoy ves lo nacional. Es una campaña de tensiones, en la que tenés que ir desde lo nacional a lo local y de lo local a lo nacional”, explicaron.

Fotografía: Jaime Olivos

“¿Qué apreciaciones se puede hacer sobre la política de gasto en el plano local?“, consultó Infobae a la candidata de Evolución, quien respondió: “Creemos que lo que hace falta es marcar prioridades. Por supuesto que hace falta un equilibrio fiscal, pero no llevándose puesto todo lo social”.

La candidata radical enfatizó en que uno de los puntos donde hace falta más inversión es sobre la educación inicial, primaria y secundaria porteña. “Ya llevan 16 años gobernando en el PRO y somos el único distrito de todo el país que no tenemos una Ley de Educación. Eso habla de que no es una prioridad para la Ciudad, no lo fue y no lo es ahora tampoco”, argumentó Levy.

Aunque jugará tanto con lo nacional como lo local, esa temática planea ser el eje de la próxima convocatoria proselitista, a realizarse el próximo sábado en el Parque Centenario. En tanto, tanto “Lula” como el resto de candidatos seguirán haciendo recorridas esporádicas por distintos puntos de la Ciudad hasta el cierre de campaña, que aún no tiene ubicación definida.