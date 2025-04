Jorge Macri apuntó contra Rodríguez Larreta después del debate de candidatos: “En el año y medio que estuvo de viaje, perdió el pulso de la Ciudad”

Otros tiempos. Rodríguez Larreta y Jorge Macri, juntos. Hoy están enfrentados por las elecciones porteñas

En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, lanzó duras críticas contra su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, destacando la falta de propuestas concretas en el reciente debate de candidatos a legisladores porteños y cuestionando su gestión al frente de la ciudad. Macri acusó a Larreta de haber suspendido obras clave para la ciudad y de haber perdido el pulso de los problemas urbanos tras su decisión de postularse a la presidencia.

“Probablemente el año y pico que se fue de viaje más los dos años anteriores, que se dedicó a ser presidente, le hizo perder el pulso de lo que está pasando en la Ciudad”, aseguró Rodríguez Larreta.

El debate, que se realizó anoche en el canal de la Ciudad y reunió a los principales candidatos a legisladores porteños, fue el escenario de las fuertes declaraciones de Macri, quien señaló que muchos de los participantes se centraron en ataques y “chicanas”, sin aportar propuestas claras para resolver los problemas de la ciudad. “En general, mucha chicana y poca propuesta”, afirmó Macri, destacando que Silvia Lospenatto, la candidata del PRO, fue una de las pocas que se concentró en presentar sus propuestas.

Macri no se limitó a criticar el debate, sino que también cuestionó duramente a Rodríguez Larreta por su desempeño durante su gestión como jefe de Gobierno. En particular, Macri criticó la suspensión de la obra de la cárcel de Marcos Paz, que, según él, ha tenido consecuencias graves para la seguridad de la ciudad.

“Tuve que empezar la cárcel de Marcos Paz que él dejó de hacer, porque hoy Devoto sigue teniendo una cárcel porque Horacio decidió suspender la obra de Marcos Paz. Si hoy hubiéramos tenido esa obra terminada, no tendríamos los detenidos en comisarías o alcaidía de la ciudad y no estaría Devoto”, dijo.

“Tuve que dar de baja el contrato de grúas, que alguien se lo preguntó ayer y no lo contestó y era un desastre. Me tuve que concentrar en sacar a 13.800 personas del Estado que no sé por qué las nombró, porque hoy el Estado sigue funcionando igual. Es raro, porque no habló de de los libertarios, no habló del kirchnerismo, no habló de la coparticipación que le sacaron y que él no recuperó. Hay algo que ahí todavía no procesó”, continuó.

Además de sus críticas a Larreta, Macri también destacó que bajo su gestión se ha logrado una mejora significativa en la eficiencia del gobierno de la ciudad. “No eché ni enfermeros, ni maestros, ni policías, ni médicos. El Estado sigue funcionando igual. Tengo la decisión de buscar un Estado eficiente, pero también presente”, dijo Macri.

Macri subrayó que uno de los logros más importantes de su gestión fue la eliminación de los piquetes en las principales avenidas de la ciudad. Afirmó que, bajo su administración, se resolvió este problema, mientras que durante el mandato de Larreta, los piquetes eran una constante en los informes de tránsito.

También reveló que durante su gestión como ministro de la administración de Rodríguez Larreta, el ex alcalde decía que no había que levantar los cortes de calle para no tener “problemas” en medio de la campaña presidencial en la que finalmente terminó perdiendo la interna de Juntos por el Cambio contra Patricia Bullrich.