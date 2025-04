El Gobierno tiene indicios de que el gendarme secuestrado sigue vivo y estudia una solución diplomática

Una de las últimas imágenes del gendarme difundidas por el régimen bolivariano

El Gobierno tiene importantes indicios de que Nahuel Gallo, el gendarme argentino que se encuentra secuestrado en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, está “todavía con vida y en buenas condiciones”, y apuesta a una vía diplomática para lograr su liberación.

Las autoridades nacionales realizaron recientemente un informe de inteligencia para tratar de determinar la situación en la que está el uniformado, que fue apresado en territorio bolivariano el 8 de diciembre de 2024.

Desde ese momento, es poca la información que se tiene de él y solamente se conoció meses atrás un video difundido por el propio régimen, en el que se lo ve caminando en lo que parece ser el patio de una cárcel.

“Es él. Son unos criminales”, respondió María Alexandra Gómez, la pareja que lo esperaba en Caracas, en enero pasado y al ser consultada por Infobae sobre estas imágenes que recién habían sido publicadas.

“Se elaboró un informe y tenemos indicios de que está todavía con vida y en buenas condiciones”, reveló una fuente al tanto del trabajo que fue llevado adelante por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a la madre del gendarme secuestrado en Venezuela (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Resistentemente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le extendió a la dictadura una oferta para intercambiar detenidos venezolanos que fueron enviados desde Estados Unidos por presos políticos del régimen chavista, entre los cuales está Gallo.

“Señor Nicolás Maduro. Usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos”, planteó el salvadoreño.

Ante esto, le ofreció “un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos” retenidos por el régimen.

Tal como precisó este medio, esta propuesta fue recibida con una mezcla de cautela e interés por el gobierno argentino, que reconoció que “es una idea interesante”, pero advirtió que “hay que explorar su viabilidad”.

“Cualquier solución que haya, va a ser por la vía diplomática. Si hay un diálogo formal entre El Salvador y Venezuela en ese sentido, la Argentina tiene que estar también sentada en esa mesa”, sostuvo un funcionario de primera línea.

Bukele le ofreció a Maduro un intercambio de prisioneros (REUTERS/Jose Cabezas)

No obstante, el integrante del Gabinete, que es parte de las conversaciones por Gallo, remarcó que “lamentablemente, el país no tiene mucho para ofrecer a cambio”, porque la Casa Rosada, a diferencia de Bukele, no tiene presos para intercambiar.

Será el Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Gerardo Werthein, quien terminará de definir si se avanza o no con esa propuesta, una vez que lo hagan las autoridades de El Salvador.

La dictadura de Maduro tiene, además, confinados a cinco dirigentes políticos en la embajada argentina, que está actualmente siendo dirigida por los representantes de Brasil, ya que todos los diplomáticos que estaban en ese lugar huyeron de Caracas.

Los refugiados son Magallí Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos —todos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado— quienes vienen reclamando un salvoconducto para poder escapar también de ese país, aunque sin éxito por el momento.

En ese grupo también se encontraba Fernando Martínez Mottola, ex ministro venezolano que falleció a finales de febrero pasado, poco después de haber conseguido abandonar la sede diplomática.

Las relaciones entre el régimen chavista y la Argentina se endurecieron tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y, especialmente, después de que el presidente desconociera los resultados de las elecciones en Venezuela, que fueron denunciados por fraude por los principales organismos y líderes internacionales.