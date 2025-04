Gabriela Michetti: “Nosotros caímos en una lógica de amigo-enemigo con el kirchnerismo que no le hizo bien al país”

Gabriela Michetti: "Nosotros caimos en una logica de amigo-enemigo con el kirchnerismo que no le hizo bien al pais"

Gabriela Michetti, ex vicepresidenta de la Nación, expresó su preocupación por la polarización que ha marcado la política argentina en los últimos años, señalando que tanto el “macrismo” como el “kirchnerismo” cayeron en una lógica que no hizo bien al país. “Nosotros caímos en una lógica de amigo-enemigo con el kirchnerismo que no le hizo bien al país, de un lado y del otro, es una riña que no sirvió para nada”, señaló en una entrevista con Infobae en Vivo.

Las declaraciones de Michetti, realizadas durante el programa de la tarde de Infobae en Vivo, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol, reflejan un análisis crítico sobre los efectos de la polarización política que ha marcado las últimas décadas en Argentina. “Había una polarización que inundaba todo y era muy fuerte, pero era un contexto muy especial, creo que hoy se puede trabajar sobre eso”, agregó.

En medio de la campaña de cara a las elecciones a legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, la ex vicepresidenta analizó el contexto político y se refirió a una posible alianza entre el PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires: “Lo que tengo conocido, no estoy metida ahora, lo que veo es que Mauricio [Macri] puede destacar que Santiago Caputo lo llamaba para reuniones una atrás de otra, le decía que estaba todo perfecto, pero después no pasaba nada, incluso lo cargaban dentro del PRO, ‘te están tomando el pelo’”, comentó Michetti. Sin embargo, subrayó que Macri siempre estuvo dispuesto a mantener un canal de comunicación abierto.

Mauricio Macri junto a Gabriela Michetti (Télam)

Según Michetti, mientras que el gobierno nacional buscaba llegar a acuerdos con PRO, desde la Ciudad la respuesta fue negativa desde el principio. “En CABA no quisieron abrir el juego, fue un no de entrada”, expresó.

La ex vicepresidenta también reflexionó sobre los valores democráticos y la importancia de las instituciones dentro del PRO. Para ella, el partido siempre ha defendido principios fundamentales, como el respeto por las reglas democráticas y las instituciones, y es por ello que no se realizó una alianza con La Libertad Avanza (LLA). “El partido tiene valores y principios que siempre va a defender, para nosotros las instituciones son fundamentales, son la base de nuestro país”, destacó, reafirmando su compromiso con la defensa de las bases institucionales.

En ese sentido, el llamado a la unidad dentro del PRO fue otro de los puntos clave en la entrevista. Michetti criticó la actitud de ciertos miembros del partido que se distancian completamente tras no conseguir lo que buscan, como fue el caso de las tensiones internas con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Yo creo que en el caso de Horacio y Patricia hubo muchos desentendimientos internos por maneras de pensar, ellos y Mauricio se llevaban muy bien, yo con Mauricio peleé mil veces, pero siempre internamente”, explicó. Según la exvicepresidenta, cortar lazos de manera tajante con otros miembros del partido no es una estrategia saludable. “Cortarse así no me parece lindo ni bueno. Uno pierde y uno gana adentro de un partido”, enfatizó, al recordar que incluso ella misma ha perdido varias discusiones dentro del PRO y ha sabido “bancársela”.

Javier Milei y Victoria Villarruel (Jaime Olivos)

Michetti también se refirió a la posibilidad de que Mauricio Macri se postule para un cargo en el Senado por la Ciudad, algo que, según ella, no sería lo más adecuado. “No me gustaría que Mauricio fuera candidato a senador por la Ciudad, pero no por él, hay que poner la mirada en otros lados”, opinó, dejando claro que, para ella, no es necesario que los políticos vuelvan a ocupar cargos previos después de haber sido presidentes. “Uno tiene que tener la posibilidad de elegir donde ayudar para que el partido ocupe la posición que tiene que ocupar”, dijo.

Por último, se refirió a Victoria Villarruel, a quien Michetti le expresó su respeto, pero subrayó que la falta de una relación sólida con el Presidente impide que pueda desempeñar su rol de manera efectiva: “Hoy el vicepresidente no es el del siglo XIX, que es el de la constitución. Me parece que es una figura que es bueno tener un compañero entrañable, con el que no sos par, pero con el que se pueda ejercer el plan del Gobierno, eso, hecho bien, puede convertirse en un compañero, como fuimos Mauricio y yo o Alfonsín y Martínez”. “Creo que Victoria Villarruel es una persona muy respetable y seria, pero tiene un problema de base que es que se lleva mal con el presidente, no puede ejercer su rol en ese estado”, concluyó.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La entrevista completa a Gabriela Michetti la podés encontrar en este enlace.