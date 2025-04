Máxima tensión y riesgo de que se caiga el acuerdo electoral entre el Gobierno y el PRO en Buenos Aires

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo son los encargados de llevar adelante las conversaciones en nombre de LLA y el PRO, respectivamente

A pesar de las múltiples reuniones de las que participaron ambas partes y de las fotos institucionales que se publicaron luego de esos encuentros, las negociaciones para un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires entraron en una etapa de máxima tensión y corren peligro de caerse por la falta de consenso sobre cómo debe darse la alianza.

Desde un comienzo, primero de manera informal y luego públicamente, los representantes de la Casa Rosada buscaron que las conversaciones se dieran entre dirigentes y no dentro de la estructura de los partidos.

El Gobierno pretende que los principales referentes de la fuerza política fundada por Mauricio Macri -con quien hay cierto malestar por sus últimas declaraciones- se pasen a las filas del oficialismo para recién ahí incorporarlos a la lista de candidatos.

En este sentido, en Balcarce 50 consideran que algunos de los principales referentes de la oposición dialoguista, como es el caso de Diego Santilli, se sienten cómodos apoyando la gestión de Javier Milei y podrían aceptar esta condición de cambiar de bando.

“En la provincia de Buenos Aires, nuestra boleta se va a llamar ‘La Libertad Avanza’, eso no está en discusión. Quienes se quieran sumar, son bienvenidos“, aseguró un funcionario de diálogo fluido con el Presidente.

El Gobierno aspira a sumar dirigentes como Cristian Ritondo (Adrián Escándar)

Sin embargo, esta postura choca directamente con la posición que defiende, también desde el inicio, Cristian Ritondo, titular del PRO a nivel bonaerense, quien advierte que cualquier acuerdo electoral se hará entre los partidos, o no se concretará.

El diputado nacional se viene reuniendo con el armador de los libertarios en la provincia, Sebastián Pareja, a quien le transmitió la voluntad de seguir conversando, pero le remarcó que no tiene intenciones de “entregar el sello”.

“Cristian es presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires; jefe del bloque en el Congreso; integrante de la Mesa Nacional; tiene buena relación con Martín Yeza, que está al frente de la Asamblea Nacional; tiene al interventor en Tucumán; tiene a cuatro intendentes bonaerenses; a legisladores, ¿vos creés que con todo eso se va a ir?“, remarcó una fuente cercana a Ritondo.

En este sentido, quienes conversan con él insisten en que “es imposible” que un eventual acuerdo con La Libertad Avanza se dé entre dirigentes, como quiere el Poder Ejecutivo, y subrayan que “cualquier arreglo será entre partidos”.

“Si no nos ponemos de acuerdo en lo provincial, competiremos. En estas elecciones se eligen ocho secciones electorales y concejales. No es un mal para nadie. Tenemos nombres, tenemos personas”, sostuvo un integrante del PRO.

En el territorio bonaerense, Ritondo cuenta con el apoyo del ex intendente de La Plata Julio Garro y promueve para candidata en la capital local a la ex legisladora María Carolina Barros Schelotto, de larga trayectoria en Cambiemos y Juntos por el Cambio.

Las autoridades nacionales recibieron en varias oportunidades a Ritondo y Santilli. La última vez también estuvo Guillermo Montenegro

“Todo depende de la voluntad que tienen ellos. Si tienen una postura lógica, de respetar a los intendentes nuestros y demás, se hará el acuerdo. Con las anteriores elecciones provinciales quedó demostrado que no es La Libertad Avanza y ya está, tienen que poner a candidatos como la gente, porque la gente termina votando a candidatos. Nosotros tenemos la voluntad de hacer una alianza, pero no de entregar el partido”, aclaró un dirigente cercano a Macri.

De hecho, este martes el diputado nacional iba a reunir a todos los integrantes del PRO bonaerense en la sede que el espacio tiene en Balcarce al 412, a metros de la Casa Rosada, para debatir las exigencias del Gobierno.

Sin embargo, el encuentro se debió postergar debido a que muchos de los integrantes de esta fuerza política tuvieron que ir a la Legislatura para votar la suspensión de las PASO en Buenos Aires, que ya tiene media sanción por parte del Senado local.

Ese mismo día, poco antes de que finalizara la sesión, Pareja visitó en Balcarce 50 al asesor presidencial Santiago Caputo para comentarle cómo venían las negociaciones con Ritondo y Santilli, entre otras cuestiones vinculadas con el armado.

El próximo 22 de abril, La Libertad Avanza realizará un acto en el salón Vonharv Eventos, en la ciudad de La Plata, del que participará el presidente Milei y las principales figuras del oficialismo.

Será el primer evento de campaña de los libertarios en territorio bonaerense, donde impulsan la candidatura de José Luis Espert, y no está prevista ninguna invitación para los aliados del PRO: “Es un encuentro para la gente de nuestro partido”, explicaron los organizadores.

El oficialismo impulsa la candidatura de Jose Luis Espert (Gustavo Gavotti)

Mientras tanto, quien sí está conversando con Ritondo para tratar de forjar una alianza es Oscar Zago, que encabeza el MID. El diputado ya formó un interbloque con su colega de la Cámara baja e intentará que esa sintonía derive en un frente electoral.

“En la Ciudad de Buenos Aires no tuvimos la oportunidad de poder llegar a un acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Hace un tiempo me llamó el diputado Ritondo, me dijo que se había quedado medio preocupado por eso y me propuso tener un diálogo para lo que se viene en la provincia”, explicó Zago.

En diálogo con Infobae, el líder del MID anticipó que la próxima semana podría haber una reunión entre las autoridades de ambas partes para tratar de avanzar en un acuerdo del que también participarían otras agrupaciones más pequeñas.

“Hay posibilidades de que sea algún día de la semana que viene, sacando el martes, que seguramente va a venir (el jefe de Gabinete, Guillermo) Francos al Congreso, así que será el jueves o el viernes. Hay toda una intención de juntarse”, agregó.