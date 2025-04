Jorge Macri apuntó contra Manuel Adorni en plena campaña electoral: “Si la motosierra es tu única herramienta, es peligrosa”

Jorge Macri criticó al gobierno nacional: "La guita alcanza menos" (Candela Teicheira)

Un mes y cinco días faltan para que se celebren las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que lo candidatos y los máximos referentes de los partidos entraron en las últimas horas en la recta final de la campaña. En ese contexto, las diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza se acentúan. Por eso, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó contra el principal candidato del partido mileísta, Manuel Adorni, y le advirtió: “Hay que tener cuidado, si la motosierra es tu única herramienta, es peligrosa".

Fue horas después de que el por ahora portavoz presidencial lanzara vía redes un spot de campaña junto al presidente Javier Milei. “La caja de herramientas de un gobernante tiene que tener muchas herramientas: compus para los chicos, tomógrafos, bisturíes, una retroexcavadora para hacer obras hídricas, también la herramienta del abrazo, de la ayuda, de estar cerca de quienes lo necesitan”, amplió el jefe de Gobierno.

En declaraciones a radio Rivadavia, Macri se refirió a la imposibilidad de que el partido fundado por su primo Mauricio y La Libertad Avanza no hayan podido alcanzar un acuerdo programático electoral para no tener que competir con sus respectivos candidatos. “Yo no puedo explicar la incoherencia del otro. Hemos tenido un comportamiento coherente”, aseguró el alcalde porteño, en relación a que, a nivel legislativo nacional, el PRO siempre acompañó las iniciativas del mileísmo.

“El comportamiento de La Libertad Avanza no lo puedo explicar, lo tienen que explicar ellos, como no entiendo posturas de Adorni diciendo que tomamos más gente. Eso es mentira”, aseguró y explicó: “Desde que asumimos redujimos en más de 13.500 personas la cantidad de empleados políticos en la Ciudad de Buenos Aires. No son policías, ni enfermeros ni médicos, me preocupa cuando uno apoya la campaña en base a datos falsos. No me preocupa la competencia pero decir cosas que no son verdad de alguien que te ha apoyado tanto en lo nacional, es raro”.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno Jorge Macri, en el homenaje a los caídos en Malvinas (REUTERS/Agustin Marcarian)

Macri detalló que “la Ciudad de Buenos Aires tiene equilibrio fiscal hace muchos años” y agregó que “nos administramos con recursos propios, invertimos, acá no hay un problema de equilibrio fiscal, hacemos culto de eso, lo respetamos y la motosierra se puede llevar puesta cosas importantes como el SAME, la educación pública o nuestros hospitales”.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño destacó algunas de las características de su gestión: "Confío en que los porteños van a defender todo lo que hemos hecho, en cultura, en educación, lo que hicimos en el Colón, recuperar a Julio Bocca, ayer estuve en la entrega de premios del Bafici, la obra en el Centro Cultural San Martín, un edificio que la gestión anterior nos entregó destrozado, esas cosas el porteño también las valora, la lógica de administrar bien y un Estado presente, el PRO ofrece eso, un equilibrio razonable".

“El PRO ha sido el límite al kirchnerismo en la Ciudad, el último fui yo. Le venimos ganando, si hoy no pasa, por suerte creo que le vamos a ganar, pero el riesgo existe y para mí es una pena”, destacó.

Macri y el fin del cepo: “La guita alcanza menos”

Además, el jefe de Gobierno porteño se refirió a los anuncios económicos hechos por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y por el presidente Milei el último viernes.

Mauricio y Jorge Macri en la presentación de los candidatos a legisladores del PRO

“Darle certeza a la economía es muy importante. El acuerdo con el Fondo busca eso”, sostuvo aunque advirtió: “A mí lo que me preocupa hace tiempo es la economía del día a día, ese tejido social de clase media, de comerciantes, de autónomos, de gente que labura que no está viendo que la economía arranque. Y el último mes la inflación fue importante y quebró esa tendencia a la baja. Y abril parece que arrancó igual".

El jefe de Gobierno porteño consideró que el acuerdo con el FMI es una “buena noticia” para la macroeconomía. “Espero que traiga bienestar a la gente, que se estabilice el dólar, que no haya un paso a la inflación. Me parece bueno pero tengo esa expectativa que se traduzca a lo concreto de mucha clase media que la está pasando mal”, opinó.

En ese sentido, contó que el viernes recorrió comercios de la avenida Córdoba, en el tramo donde hay locales de venta de ropa. “Nos decían que hacen diez tickets por día en la semana y los sábados hacen 30. Eso se ve en la recaudación de ingresos brutos en la Ciudad, que creció por el sector financiero, pero los pequeños comercios están vendiendo poco y eso me preocupa”.

Por eso Macri afirmó que “la guita alcanza menos” y se esperanzó con que “esa certeza que da este acuerdo se traduzca al día a día de la gente”.