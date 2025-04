Economistas respaldaron la salida del cepo y el nuevo rumbo que anunció el Gobierno

El Gobierno anunció este viernes el levantamiento del cepo cambiario a partir del lunes. Según lo informado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el dólar oficial comenzará a regirse por un esquema de flotación dentro de una banda de entre $1.000 y $1.400, que se ajustará 1% por mes. Se elimina el dólar blend, se flexibilizan las restricciones para personas humanas y se establece un régimen diferenciado entre flujos y stocks para las empresas. El anuncio se dio en el marco de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla desembolsos por USD 20.000 millones.

Tras conocerse la medida, economistas consultados por Infobae en Vivo coincidieron en destacar el anuncio como un paso relevante hacia una mayor normalización del mercado cambiario y de la economía en general.

María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, remarcó que el respaldo financiero es un elemento central: “Se confirma que los fondos que va a haber de libre disponibilidad para capitalizar el Banco Central van a ser significativos, mayores que lo esperado. Esto es una señal fuerte de respaldo. La pata que faltaba en el balance del Banco Central era recuperar reservas”.

“Lo que busca el Gobierno es liberar o dar una flexibilización de casi todos los flujos sin tocar los stocks y esto destraba algo que venía muy trabado en el último mes y medio”, continuó su análisis Castiglioni. En ese sentido, destacó que medidas de este tipo ya generaron comportamientos similares en el pasado: “Ya lo vivimos en otras épocas con el cepo, cuando se genera la sensación de cambio se termina trabando la exportación, adelantando exportaciones, no se terminan de tomar decisiones respecto de capitales para invertir”.

Luis Caputo entrando a Casa Rosada para dar los anuncios económicos (AFP)

En relación al nuevo esquema de bandas, sostuvo que se trata de un sistema amplio, lo que permite cierta flexibilidad operativa: “La banda es lo suficientemente amplia para mostrar que va a haber flexibilidad. Si no, no tenían sentido las bandas, más bien te quedabas con el esquema vigente”. En su mirada, subrayó que el nuevo régimen “va hacia una mayor flexibilización” y que “es positivo para todos, volver a un país más normal”.

Leonardo Chialva también evaluó el anuncio como una señal de normalización. “Es una Argentina cada vez más normal, es una buena noticia. Es un shock: los argentinos no tenemos un tipo de cambio libre, en una banda muy amplia desde hace muchísimo tiempo”, afirmó.

El economista consideró que, frente al nuevo régimen, “uno debería esperar una cotización muy por debajo del techo de la banda” y que la reacción de los mercados fue positiva: “La primera reacción que me llega desde el exterior y de los grandes actores locales es de euforia”.

Según su visión, la medida mejora el perfil del país frente a los inversores globales: “La Argentina era un país no invertible para el 90% de los actores financieros globales, básicamente por el cepo. De hecho, eso hacía que la Argentina no esté categorizada como un país emergente y quede relegada”.

Chialva sostuvo que este cambio “potencialmente lo pone en la vitrina de los grandes fondos”, al tiempo que destacó que el Gobierno “claramente está muy convencido en su programa económico”. Si bien señaló que las elecciones serán un factor de análisis para los inversores, consideró que “este es un gran salto de calidad”.

Para Javier Timerman, el levantamiento del cepo era necesario. “Todo es muy positivo y muy necesario, eso no quiere decir que no haya riesgos involucrados en esto”, dijo. El economista y especialista en mercados financieros valoró el momento elegido para avanzar con la salida del cepo: “Siempre sostuve que los sistemas de cambio fijo terminan fracasando porque los países lo usan para equilibrar pero después no se van. En ese sentido, el Gobierno estuvo astuto al elegir el momento de irse de ese sistema”.

Javier Milei saludando a Kristalina Georgieva (REUTERS)

Timerman anticipó que la transición podría generar cierta inestabilidad: “Va a traer volatilidad y seguramente ruido político a medida que la inflación inicialmente empiece a acelerarse”. Sin embargo, destacó que la medida puede atraer flujos hacia los activos en pesos: “Van a venir inversores de afuera a apostar al peso. Ahora es más fácil para un inversor de afuera, las tasas en pesos son atractivas y hay flexibilización cambiaria. Eso va a generar actividad financiera”.

Por su parte, Fernando Marull comparó el anuncio con la salida del cepo en 2015. “La última vez que salimos del cepo fue en abril de 2015 y se salió bien, donde se unificó el mercado cambiario y empezó a operar la entrada y salida de dólares. Aquella vez se había salido con una brecha del 50% y 15 mil millones de dólares”, recordó. En esta ocasión, destacó que el respaldo financiero es aún mayor: “Ahora se consiguieron 20 mil millones de dólares para defender las bandas si aparece más demanda que oferta”.

Marull proyectó un cambio de dinámica en el mercado de cambios: “Uno imagina que al principio va a haber más demanda que oferta, pero la oferta va a estar. Ahora la palabra ‘atraso cambiario’ va a desaparecer porque el dólar se va a acomodar donde se tenga que acomodar”.

Según su visión, el nuevo régimen representa una mejora para el sector privado: “Mirar para adelante sin restricciones cambiarias es muy positivo para las empresas”. Al mismo tiempo, reconoció que habrá un reordenamiento sectorial: “Esto va a tener costos en algunas actividades, pero también beneficios en otras”.