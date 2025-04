El kirchnerismo va por la revancha para suspender las PASO y hacer concurrentes las elecciones en PBA

El presidente del bloque de Diputados de UP, Facundo Tignanelli junto al presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera y el Secretario Legislativo, Gervasio Bozzano. El martes intentarán sesionar nuevamente (Aglaplata)

La Cámpora y el Frente Renovador buscarán nuevamente poner en discusión la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires para este año, con la posibilidad —como intenta el cristinismo— de hacer una elección concurrente y así disputar electoralmente contra el gobierno de Javier Milei en todos los frentes a la vez: Congreso, Legislatura y concejos deliberantes. En La Plata ratifican que es inviable hacer una elección de esas características, dado que este año se votará con Boleta Única de Papel los cargos a diputados nacionales por la Provincia. Incluso, el jueves lo planteó el propio Kicillof desde el Teatro Argentino. Pese a los distintos posicionamientos, las tres patas del peronismo bonaerense aseguran que están dispuestos a un diálogo interno.

Pese a ello, el cristinismo hará un nuevo intento este martes de someter a votación el proyecto del diputado provincial Rubén Eslaiman. La iniciativa del legislador massita, propone suspender las elecciones Primarias legislativas de este año en el orden provincial. Es un proyecto que, en su momento, tenía el acuerdo del Gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, la dinámica fue cambiando y ahora el axelismo tiene su propia iniciativa que también suspende las Primarias, pero amplía los plazos para la convocatoria a elecciones o presentación de padrones, el cual prepararía el terreno a un desdoblamiento. Ese texto fue impulsado promediando el mes de marzo por la diputada provincial, Susana González, una de las espadas legislativas que sembró Kicillof desde su Movimiento Derecho al Futuro y que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco.

Esta semana que pasó, la Cámara de Diputados bonaerense sesionó con el objetivo de tratar el proyecto de Eslaiman y suspender las PASO. La jugada no fue completa, pues el proyecto no se trató. Sin embargo, el kirchnerismo consiguió allanar el terreno para tratar el proyecto este martes y hacerlo bajo condiciones más favorables a su estrategia.

En principio, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli (La Cámpora) junto con el presidente de la Cámara baja, el massista Alexis Guerrera, obtuvieron sin mayores problemas el quorum para plantear el resquicio legislativo sobre el proyecto de Eslaiman. Consiguieron reunir casi 50 diputados de distintos bloques para conseguir una moción de orden que determine que el proyecto del diputado de Unión por la Patria, se pueda tratar con mayoría simple. Fue una muestra de poder de la Legislatura hacia el Ejecutivo, en el marco de la interna del peronismo.

Un bloque fragmentado

Ahora, el principal objetivo de Tignanelli y compañía es conseguir el quorum el próximo martes. Precisa de 47 manos. Entre el cristinsmo, que incluye La Cámpora y los intendentes aliados, ese sector reúne 15 integrantes. El Frente Renovador, otras 10 voluntades. Hasta ahí hay 25 manos.

Dentro del bloque de Unión por la Patria, quienes reportan al Movimiento Derecho al Futuro, hay 11 diputados que no participarán de la estrategia; pero todo puede cambiar. Cada legislador que integra el espacio de Kicillof tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, los matanceros Liliana Pintos y Ricardo Rollieri se mueven bajo órdenes del intendente de ese distrito, Fernando Espinoza. El intendente está balanceado y tratando de obturar la interna local que pretende plantearle La Cámpora, con el armado que viene construyendo el propio Tignanelli desde el Ateneo Néstor Kirchner en el distrito de mayor peso electoral de la Provincia. Sobrevuela también la idea de que Cristina Kirchner sea candidata a diputada provincial por la Tercera sección electoral, como reveló días atrás la senadora bonaerense, Teresa García, de diálogo frecuente con CFK. Para no romper definitivamente los puentes, los legisladores de La Matanza que están en el MDF no participaron activamente de la sesión especial que se dio en la Cámara baja para tartar la suspensión de las PASO el último 20 de marzo.

El bloque de diputados bonaerense de UP mostró sus diferencias respecto a la suspensión de las PASO y la discusión por el desdoblamiento (Aglaplata)

En una posición particular también está, por ejemplo, la diputada Laura Aloisi. Es una legisladora de Unión por la Patria que firmó el documento del Movimiento Derecho al Futuro y el proyecto de la legisladora González, que fue hecho a necesidad del Ejecutivo, pero tampoco estuvo en esa sesión fallida semanas atrás. Sucede que la diputada ocupa la banca en condición de suplente por la Séptima sección electoral. La titular es la camporista Mercedes Landívar, hoy jefa de gabinete del municipio de Olavarría. Landívar además firmó la carta abierta con la que el kirchnerismo presionó para que Kicillof no desdoble. Lo hizo como diputada. Si Aloisi juega fuerte, su proyección como legisladora podría correr riesgo. Todo un entuerto en el universo peronista.

Otro foco interno se expuso mediática y extrañamente el jueves por la noche tras la sesión en la Cámara de Diputados bonaerense. El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, acusó al jefe del bloque de diputados provinciales de UP, Facundo Tignanelli de “apretar” al senador bonaerense y referente político de su espacio en PBA, Federico Fagioli, para que la diputada provincial de Patria Grande, Lucía Klug, vote en sintonía con La Cámpora. Todo ocurrió al aire del canal de YouTube Cenital. Tignanelli pidió un derecho a réplica y contestarle a Grabois. Un episodio por demás singular, toda vez que el jefe del bloque de diputados siempre fue cultivador del bajo perfil. Cuando habló, desmintió categóricamente esa acusación. Grabois no quiso cruzarse al aire con el hombre de Máximo Kirchner. Tras el ida y vuelta —que luego siguieron en X con el propio Fagioli— el voto de Klug es incierto.

Este sábado, el Frente Renovador llevó adelante un encuentro para sentar posición. Allí, el líder del espacio, Sergio Massa, planteó que deben “contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno”. “Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla”, dijo, y agregó que “el momento amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos”. El massismo, el otro sector de UP, sostiene que de desdoblarse la elección se lleve adelante el 9 de noviembre.

Sergio Massa encabezó una cumbre del Frente Renovador en San Fernando y pidió dejar los caprichos de lado

Conteo de votos

En este contexto es que el kirchnerismo buscará conseguir el quorum de 47 voluntades. Hasta el momento, los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR que responde al senador nacional Maxi Abad no acompañarían el intento de un sector de UP. Estas tres bancas reúnen 34 integrantes. Tampoco la Izquierda que tiene dos votos.

Lo relevante en materia legislativa es que en la última sesión los legisladores que reconocen a Cristina Kirchner en la conducción del espacio, consiguieron que el proyecto a tratarse de Eslaiman sea bajo mayoría simple de los presentes y con las modificaciones que se le puedan agregar. Ahí está el nudo de la cuestión. En esas modificaciones a sumarse está la posibilidad de agregarle un párrafo dentro del artículo que explicita la suspensión de las PASO. Ese párrafo sería para que los comicios provinciales tengan carácter concurrente. Se definió que no sea otro artículo, ya que así el gobernador podría vetarlo. También existe la posibilidad de que si la ley se apruebe en Diputados, luego se frene en el Senado, donde hasta el momento no hay convocatoria de sesión firmada por la vicegobernadora Verónica Magario. Incluso si eso también sucede y se termina aprobando en el Senado y se convierte en ley, Kicillof puede no promulgarla. Nadie, incluida la oposición, descarta que el tema se pueda judicializar y mientras corren los días las PASO siguen vigentes y serán el 13 de julio.

Es una negociación aún abierta, pero donde el margen cada vez es más efímero. “Estamos cero a cero en tiempo suplementario”, parafraseaba ante la consulta de este medio un dirigente kirchnerista que sigue de cerca los movimientos que se vienen dando. Hasta el martes hay tiempo de llegar a algún tipo de acuerdo que sería meramente coyuntural. La cuestión de fondo, se evidencia, es más compleja.