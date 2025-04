Con la interna del PJ al rojo vivo, se estira el debate de la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires a la espera de la palabra de Kicillof

La interna del peronismo se desató nuevamente en la Legislatura bonaerense. La Cámara de Diputados provincial estaba convocada para sesionar y retomar el cuarto intermedio de la semana pasada con el objetivo de discutir la suspensión de las elecciones Primarias en la provincia; pero nuevamente todo quedó stand by.

Es que este jueves, bajaron al recinto 51 diputados de distintos bloques, con excepción de La Libertad Avanza, los once diputados que integran el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y la Izquierda. Se consiguió el número para retomar la sesión, pero el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, pidió un cuarto intermedio hasta las 17 horas.

La Cámpora y el Frente Renovador buscan que la suspensión de las PASO que Kicillof incluya la concurrencia electoral y evite el desdoblamiento, como empuja el Ejecutivo. No en vano, minutos antes de retomar la sesión, el kirchnerismo largó un comunicado con firmas de intendentes, diputados nacionales, senadores nacionales, legisladores, concejales y hasta decanos de universidades que claman por hacer una sola elección legislativa. La presión es hacia Kicillof.

Antes de la sesión, el kirchnerismo lanzó un mensaje que pide ir hacia una sola elección; es decir no desdoblar. En un llamado a la militancia, plantearon: “Néstor Kirchner no insistiría en vano que no hay proyecto local sin proyecto nacional. La provincia tiene el mismo gobernador, el mismo pueblo y las mismas instituciones que antes del 10 de diciembre del 2023. Pero ahora hay más despedidos, menos consumo, menos obra pública y más pobreza. Lo que cambió fue el gobierno nacional. Por eso, para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos”.

El gobernador hablaba esta tarde en el Teatro Argentino. Allí se espera que largue un mensaje vinculado al desdoblamiento electoral. Ese fue uno de los motivos -no dicho- que pospuso el tratamiento del proyecto del diputado Rubén Eslaiman que busca suspender las PASO.

En el recinto, el peronismo exhibió nuevamente la fractura que se dio semanas atrás entre el sector del Frente Renovador y el cristinismo, por un lado, y los once diputados que responden a Kicillof por el otro. Además, el sector del peronismo que controla la Cámara de Diputados logró que bajaran al recinto 26 legisladores propios, tres de la Coalición Cívica, seis de la UCR, uno del PRO, siete del Acuerdo Cívico+UCR y ocho de los libertarios dialoguistas que se encuadran en el bloque Unión Renovación y Fe.

