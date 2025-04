Edgardo Kueider habló desde Paraguay y dio su versión sobre el origen de los fondos que le secuestraron

Edgardo Kueider ex senador detenido en Paraguay

A casi cuatro meses de su detención en la cabecera del Puente de la Amistad que une Brasil con Paraguay, el ex senador Edgardo Kueider habló. Eligió dar una entrevista al periodista de Paraná Federico Malvasio en su programa “Plaza Mansilla” que se transmite por la señal de streaming Vorterix Litoral.

Con respecto a los USD 200 mil dólares con que fue detenido, afirmó: “Lo que tengo para decir es que no provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina”. Cuando fue detenido en la cabecera paraguaya del puente, Kueider viajaba desde Brasil. El viaducto une las localidades de Foz do Iguazú y Ciudad del Este, en la zona denominada “Triple Frontera” con Argentina.

“Desde el momento en que esto tomó estado público y el Senado decidió mi expulsión he recibido innumerables amenazas. Los mensajes que he recibido son del tipo ‘cuidado porque te pueden hacer desaparecer’, porque así el Gobierno se cubriría ante una eventual manifestación mía al respecto. O puede ser al revés: puede que del otro lado intenten hacer algo para luego endilgarle la responsabilidad al Gobierno”, indicó.

En ese momento, compartió un fragmento de la sesión del Senado en la que se lo expulsó. Habla el senador José Mayans y dice: “Le aconsejo a Kueider que no salga ni al balcón porque sabe mucho. No vaya a ser que se caiga del séptimo piso. O que se ahogue en la piscina. Sabe mucho y hay gente con la que se metió que es jodida”.

“Eso es un mensaje. Si se lo vincula con publicaciones en redes sociales, uno siente determinado riesgo en su seguridad”, acotó.

“Esto tiene un interés de alto voltaje político. El kirchnerismo se ha encargado, ha trabajado arduamente para instalar que está vinculado a la Ley Bases”, puntualizó. Más adelante, expresó que kirchnerismo tenía la intención de debilitar al Gobierno de Javier Milei impidiendo que esa norma se apruebe.

En otro tramo de la entrevista, hilvanó que la sanción de la Ley Bases se produjo el 12 de junio del año pasado. Y que tres días después se produjo la publicación por parte del sitio El Disenso de su declaración jurada del 2021. En esta nota se basan las denuncias presentadas por enriquecimiento ilícito que se tramitan en la Justicia de Entre Ríos y en el Juzgado Federal de San Isidro días después. “Fue pura casualidad. No es que haya habido operaciones ahí. Son casualidades”, acotó con ironía.

Edgardo Kueider junto a Gustavo Bordet

“El operativo de Aduana (en Paraguay) está cuestionado. Introdujeron todo lo que había en la camioneta en mi mochila”, señaló. Al respecto, dejó la incógnita de si el operativo era “susceptible de un premio” pero más adelante dijo que no sintió que había sido “entregado”. “Fue un operativo fortuito”.

La respuesta que dio cuando se le preguntó sobre los viajes que hizo durante todo el 2024 al Paraguay con su asistente, Iara Guinsel (también detenida desde el 4 de diciembre) también fue escueta. “Son cuestiones de operaciones de acá que no son mías y por eso no puedo hablar. No hay ninguna investigación ni ilícito. Son operaciones comerciales de Paraguay, no tienen nada que ver con la Argentina”, dijo.

Sin embargo, sí existe una investigación en marcha en el vecino país por presunto lavado. Se funda en las operaciones sospechosas en las que Guinsel intentó comprar departamentos en Asunción con dólares cuyo origen no pudo justificar.

Además, indicó que los viajes también están relacionados a que Guinsel está tramitando la ciudadanía en Paraguay.

Por otro lado, apuntó que según un fallo de la Justicia argentina las divisas no pueden ser consideradas mercaderías. Por lo tanto, no sería contrabando. Sin embargo, Kueider fue capturado en el Paraguay con ese dinero. Allí “el dinero en efectivo es considerado una mercadería”, explicó Juan Olmedo, Gerente General de Aduanas del Paraguay. Por eso el dinero y la camioneta fueron decomisadas luego de una instrucción sumaria administrativa.