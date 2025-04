Con votos del PRO y el kirchnerismo, el Senado rechazó las candidaturas de Ariel Lijo y García-Mansilla a la Corte Suprema

El tablero de la votación de Manuel García-Mansilla

En una tensa sesión, el pleno del Senado rechazó los pliegos que proponían al académico Manuel García-Mansilla y al magistrado federal Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema. Ambas postulaciones no lograron los dos tercios de los presentes: el primero recibió 51 votos en contra -sobrados dos tercios- y 20 a favor, mientras que el juez federal tuvo 43 negativos, 27 adhesiones y una abstención.

A partir de ahora se abre otra instancia aún más delicada: García-Mansilla ya juró “en comisión” tras un decreto del Ejecutivo y habrá una fuerte discusión posterior sobre su estadía en el máximo tribunal de justicia, tras lo consumado esta noche por los integrantes de la Cámara alta, el lugar natural para definir este tipo de cuestiones.

La votación por el pliego de Ariel Lijo

Desde hace varias semanas, la Casa Rosada reiteró en diversas ocasiones que el académico continuará como cortesano según el decreto firmado por el Ejecutivo, es decir, hasta el fin de la próxima legislatura, cuando finalice noviembre.

¿Cómo se obtuvo el quorum? El Frente de Todos, donde conviven kirchneristas y peronistas bajo la tutela del formoseño José Mayans, cumplió su palabra -desde noviembre pasado se anunció- y 32 de sus 34 integrantes dieron quorum. El santafecino Marcelo Lewandowski y la jujeña Carolina Moisés estuvieron cerca del recinto, pero recién ingresaron una vez iniciada la sesión.

El jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans. Su bancada fue clave para obtener quorum (Fotos: Maximiliano Luna)

Para llegar a los 37 que plantea el reglamento, a los 32 del Frente de Todos se sumaron los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Martín Lousteau (Capital Federal), los macristas Alfredo De Ángeli y Victoria Huala, y el ex libertario Francisco Paoltroni. Fue más que llamativa la ausencia de varios senadores del PRO y de la UCR -sobre los últimos dio de nuevo la nota su jefe, el correntino Eduardo Vischi-, que prometieron presentarse y especularon hasta último momento con el quorum, en medio de frenéticos -aunque inservibles- intentos del Gobierno para hacer caer el convite. Comandó la sesión el presidente provisional, el oficialista Bartolomé Abdala (San Luis).

Debate

“Resulta inadmisible acompañar una Corte Suprema sin mujeres y respaldar a dos candidatos que decidieron pasar por encima de la Constitución nacional”, lanzó la titular de la comisión de Acuerdos y miembro informante de ambos pliegos, Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires-Pro), quien es la segunda candidata a legisladora porteña en la lista del ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

La senadora por la Ciudad explicó toda la cronología de las candidaturas y el trabajo realizado por la comisión -que fue impecable- y apuntó a la jura de García-Mansilla tras el decreto del Ejecutivo, tras recordar que el postulante enfatizó, durante la audiencia pública realizada el 28 de agosto pasado, que no aceptaría ese camino.

Tagliaferri también advirtió que de “114 jueces -de la Corte Suprema-, sólo tres han sido mujeres”. Y añadió: “Es una realidad que en el año 2025 dista mucho de otros países. En Estados Unidos, hay cuatro sobre nueve; en México, cinco sobre 11; en Uruguay hay un 60% y, en Chile, 42%”.

La senadora y titular de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Guadalupe Tagliaferri

Desde el Frente de Todos, Pablo Bensusán aseguró: “La senadora Tagliaferri habló de irse a la banquina. Si dejamos que esto pase, estamos institucionalizando una vía paralela para designar a estos jueces”. Al igual que la porteña, el pampeano insistió en que el Ejecutivo envió los pliegos durante el período ordinario pasado y aprovechó la ventana de receso de febrero pasado para designar a ambos candidatos “en comisión” y por decreto. “No puede ser utilizado a gusto del presidente”, dijo, y agregó que implica un “antecedente peligrosísimo” y un “claro abuso de poder, dejando de lado las facultades extraordinarias que tiene este Congreso para dar acuerdo a estos jueces”.

En tanto, la rama más cristinista de dicho interbloque estuvo representada por la vice de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). “Qué más inseguridad jurídica que en uno de los poderes del Estado, el 40% esté compuesto por jueces que están a tiro de decreto. Veamos la complejidad no sólo institucional y constitucional, sino también de estabilidad económica”, subrayó.

Una de las pocas personas que defendió en el recinto a García-Mansilla fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero -no dio quorum al principio-, quien aseveró que el académico era idóneo, entre otras cuestiones, por estar “a favor de la vida desde la concepción”. Minutos más tarde replicó la misma postura su comprovinciano Luis Juez, aunque ambos anunciaron un rechazo a Lijo.

Por el radicalismo, Lousteau -titular del centenario partido a nivel nacional- afirmó: “Creo que esta es la votación más fácil que he tenido como senador, en términos de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es votar en contra de un mecanismo que le permita al presidente, o cualquier otro, poner jueces a dedo cuando quiera”.

La sesión fue comandada por el libertario y presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala

Cierres

“La solución pasaría por ampliar el número de la Corte. Resolvería muchos de los problemas, aunque son consideraciones personales que no quiero hacer cargo a los miembros de mi bloque”, evaluó el puntano y flamante jefe de la bancada -dentro del Frente de Todos- Convicción Federal, Fernando Salino. El puntano deslizó un rechazo a ambos, aunque su colega Carolina Moisés (Jujuy) se mostró a favor de Lijo.

Desde Provincias Unidas, el experimentado salteño Juan Carlos Romero manifestó: “Lo que se está haciendo es un bloque institucional. No hay nada que le venga bien al kirchnerismo. Extrañan el desorden, el caos de 2023, y los pone furiosos de que a alguien le vaya mejor. También a veces tenemos un estilo confrontativo del Gobierno que impide un diálogo necesario”, conjeturó, e insistió con el apoyo a ambos postulantes. “No se trata de los nombres, se han cumplido todos los procesos y a mí no me demostraron que no cumplan las condiciones”, resaltó.

“Esta Cámara tiene que velar por la constitucionalidad. Los ministros tendrían que estar más en contacto con los senadores. Hay una separación entre el Ejecutivo y el Senado. No lo veo así en Diputados. Nos da mucha pena que, en este caso, cuando tuviéramos que estar votando a dos miembros para la Corte por trayectoria e idoneidad, que tengamos que estar en mi caso y otros rechazándolos. Lo han aconsejado mal al Presidente”, el titular del Pro, Alfredo De Ángeli.

Por la UCR, Vischi precisó que era “necesario ponerle un fin a estos procesos, que generan errores y un gran fracaso de la política”, y adelantó un “resultado contundente”. Sin referirse a la idoneidad de los candidatos, solicitó “poner al fortalecimiento de nuestras instituciones como un pilar fundamental para el crecimiento de nuestra Argentina”.

El zigzagueante jefe del radicalismo en el Senado, Eduardo Vischi

“No puede nombrar jueces por decreto, no puede”, se refirió Mayans sobre la decisión de designar a los postulantes por decreto. El formoseño y soldado del gobernador Gildo Insfrán fue más allá y denunció: “El señor -García- Mansilla está usurpando el cargo. Si aceptamos, entonces después podrán nombrar jueces de Cámara, de primera instancia y, bueno, un verdadero desastre”.

Mayans tampoco olvidó de criticar el “servilismo de la Corte, que sin pedir un documento le tomó la jura” al académico. “Una verguenza”, sumó. Y finalizó: “Incumplieron los deberes de funcionario público. Tarde o temprano, nadie se salva. Los últimos en definir esto somos nosotros. Más vale que -en referencia al académico- presente la renuncia”.

Cambio en la caja del Senado

Al inicio de la sesión fue aceptada la renuncia “indeclinable por razones personales” de la ahora ex secretaria administrativa del Senado María Laura Izzo. La eficaz funcionaria fue reconocida por casi todo el pleno de la Cámara alta. “Tuvo un comportamiento ejemplar”, señaló Mayans. En tanto, el libertario Atauche la calificó de “profesional y persona excelente”, mientras que Vischi dictaminó: “Ha hecho un buen trabajo”.

La ex secretaria administrativa de la Cámara alta María Laura Izzo, cuando juró el 13 de diciembre de 2023 (Prensa Senado)

Semanas atrás, el oficialismo fracasó en su intento de llevar al recinto la renuncia de Izzo, así como votar a un reemplazante cercano a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel -está a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos-, y ratificar al resto de autoridades. Excepto por lo de la ahora ex secretaria administrativa, el resto quedará para una próxima sesión.

Tras los desarreglos con los medios de comunicación del 1 de marzo pasado, durante la sesión de este jueves volvieron los inconvenientes para realizar la labor periodística, con cambios para ingresar a palcos y lugares originales de prensa que fueron utilizados por funcionarios libertarios.