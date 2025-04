Fernán Quirós: "Yo no elegí no ser candidato, lo dialogamos y lo acordamos"

Tras el cierre de listas de cara a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, Ministro de Salud porteño, aclaró su postura de no presentarse como candidato en las próximas elecciones de legisladores en la Ciudad. En un diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol, Quirós aseguró que su decisión de no ser candidato fue fruto de un consenso interno, no de una elección personal: “Yo no elegí no ser candidato, lo dialogamos y lo acordamos”.

Quirós, quien ha sido uno de los funcionarios más visibles y activos en la gestión de Salud en la Ciudad, explicó que su interés está más en continuar con su trabajo al frente de la salud pública que en integrarse a la disputa electoral. A lo largo de la entrevista, destacó que su compromiso sigue siendo con el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento del sistema sanitario, más allá de cualquier cargo político. “Me es indistinto estar afuera de una lista, lo que quiero es trabajar intensamente para que los ciudadanos puedan valorar y discutir”, manifestó, reiterando su convicción de que lo más importante es el trabajo en la gestión, más que las disputas políticas.

La revelación de Quirós sobre su decisión de no ser candidato sorprendió a muchos, ya que se le había considerado una figura clave en las elecciones. Sin embargo, el Ministro enfatizó que su papel dentro del PRO y su dedicación al servicio público no requieren necesariamente una candidatura en el futuro cercano. Quirós aclaró que siempre ha defendido sus principios y los de su espacio, sin ser “soldado” de una estructura política. “Nunca fui soldado, defiendo mis convicciones y las del espacio político del cual pertenezco”, comentó.

El Ministro de Salud porteño aseguró que su prioridad es la gestión sanitaria sobre la participación en la disputa electoral

A lo largo de la entrevista, Fernán Quirós también tocó otros temas cruciales para la salud pública de la Ciudad, como la vacunación y la crisis sanitaria. En cuanto al tema de la vacunación, el Ministro destacó la preocupación por el descenso en los niveles de vacunación, lo que podría derivar en el regreso de enfermedades prevenibles como el sarampión. “El sarampión tiende a reaparecer. El promedio de vacunación es de entre el 65 y el 70 por ciento”, indicó, haciendo hincapié en los peligros que enfrentan los más vulnerables, como los niños y los adultos mayores. También alertó sobre el creciente movimiento antivacunas, así como sobre la desinformación que ha circulado desde la pandemia.

En este contexto, también habló sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los ciudadanos y las consecuencias sociales de la crisis sanitaria. “El ser humano está siendo bombardeado por el contexto que hace que todos estemos mal emocionalmente”, afirmó, reflexionando sobre los efectos de la pandemia en la estabilidad emocional de la sociedad. Mencionó que la ansiedad, las adicciones y la soledad son fenómenos crecientes, en parte alimentados por la búsqueda de recompensas inmediatas, como las apuestas y el consumo de alcohol.

Quirós subraya su compromiso con el bienestar ciudadano y el fortalecimiento del sistema de salud pública

En relación a su partido y la política en general, Quirós insistió en que la política no debe caer en ataques personales. “No me interesa ser jefe de Gobierno”, afirmó, explicando que los cargos políticos deben ser una consecuencia de un trabajo bien hecho, no un objetivo en sí mismo. “Los cargos son una consecuencia del camino que vas transitando”, concluyó, dejando claro que su decisión de no postularse no obedece a una falta de ambición política, sino a un enfoque pragmático y centrado en la gestión.

